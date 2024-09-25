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Адреса

Москва, Кутузовский проспект, д. 88 Кунцевская (магазин) Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее
Москва, ул. Осташковская, д. 22 Медведково (магазин) Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее
Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 Новокосино (магазин) Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее
Москва, ул. Венёвская, д. 4 Бульвар Адмирала Ушакова (магазин) Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее
Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6 Молодёжная (склад) Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6 Самовывоз: пн-пт: с 9:00 до 20:00 / сб-вс: с 9:00 до 18:00 Подробнее

Новости

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Новинка! Входные двери серии Bravo Z
25.09.2024
Новинка! Входные двери серии Bravo Z
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе входные двери Bravo серии Z появились новые модели двере...
Новинка! Межкомнатные ламинированные двери
21.09.2024
Новинка! Межкомнатные ламинированные двери
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные ламинированные двери появились новые модели...
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Next
13.09.2024
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Next
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Next вы можете выбрать...
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Велюкс
11.09.2024
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Велюкс
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Велюкс можно выбрать но...
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Next
09.09.2024
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Next
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Next появились новые мо...
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Лофт
05.09.2024
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Лофт
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Лофт появились новые мо...
Новинка! Межкомнатная дверь Ecoline «Concept-701» Шелл грей
03.09.2024
Новинка! Межкомнатная дверь Ecoline «Concept-701» Шелл грей
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Concept появилась дверь...
Новинка! Межкомнатные двери Эмаль серии Neoclassic
30.08.2024
Новинка! Межкомнатные двери Эмаль серии Neoclassic
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Эмаль серии Neoclassic появились новы...
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон модели “Z”
28.08.2024
Новинка! Межкомнатные двери Экошпон модели “Z”
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Геометрия появились нов...
Новинка! Межкомнатные двери Эмаль серии Патина
26.08.2024
Новинка! Межкомнатные двери Эмаль серии Патина
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Эмаль серии Патина вы можете выбрать...
Новинка! Межкомнатные двери Эмаль серии Classico
23.08.2024
Новинка! Межкомнатные двери Эмаль серии Classico
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Эмаль серии Classico появились новые...
Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ серия Classic
21.08.2024
Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ серия Classic
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Classic появились модели дв...

Плитка

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Плитка для кухни Плитка для кухни
Плитка для ванной Плитка для ванной
Настенная плитка Настенная плитка
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Керамогранит Керамогранит
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Отзывы на лучшие товары

Интернет-магазин дверей

Склад дверей 169.RU - это интернет-магазин и выставочные залы в Москве. В наших магазинах в Кунцево и Медведково представлено более 700 комплектов входных и межкомнатных дверей. Мы являемся официальным дилером производителей из стран СНГ.

Мы гарантируем низкую цену на все товары: закупки делаются напрямую от производителя. Если дверь не подойдет по размеру или цвету или обнаружится заводской брак, мы вернем деньги или заменим товар.

Наша компания является официальным дистрибьютором российско-белорусской фабрики «Браво». Это надежный партнер, который поставляет свою продукцию ведущим строительным компаниям. Мы гордимся таким сотрудничеством!

Гарантийное обслуживание

На все двери предоставляется гарантия в полтора года. Это значит, что если за это время обнаружится заводской брак, мы заменим товар или вернем деньги. На монтажные работы действует гарантия 1.5 года. Чтобы воспользоваться ей, соблюдайте правила эксплуатации и сохраняйте все документы, которые оставят вам наши специалисты.

Бренды

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