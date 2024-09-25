Интернет-магазин дверей

Склад дверей 169.RU - это интернет-магазин и выставочные залы в Москве. В наших магазинах в Кунцево и Медведково представлено более 700 комплектов входных и межкомнатных дверей. Мы являемся официальным дилером производителей из стран СНГ.

Мы гарантируем низкую цену на все товары: закупки делаются напрямую от производителя. Если дверь не подойдет по размеру или цвету или обнаружится заводской брак, мы вернем деньги или заменим товар.

Наша компания является официальным дистрибьютором российско-белорусской фабрики «Браво». Это надежный партнер, который поставляет свою продукцию ведущим строительным компаниям. Мы гордимся таким сотрудничеством!

Гарантийное обслуживание

На все двери предоставляется гарантия в полтора года. Это значит, что если за это время обнаружится заводской брак, мы заменим товар или вернем деньги. На монтажные работы действует гарантия 1.5 года. Чтобы воспользоваться ей, соблюдайте правила эксплуатации и сохраняйте все документы, которые оставят вам наши специалисты.