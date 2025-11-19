НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ: ДВЕРИ GLOSSMAT — НЕОКЛАССИКА И УЮТ В КАЖДОМ ДОМЕ

Каталог
19.11.2025

Мы рады представить новую коллекцию межкомнатных дверей GlossMat (Полипропилен) в стиле неоклассика. Эти филёнчатые двери созданы, чтобы приносить в ваш дом атмосферу уюта, гармонии и эстетического наслаждения.

Особенности дверей:

  • Бескромочная технология — гладкие края без видимых стыков создают чистый, аккуратный и современный вид.
  • Филёнчатый дизайн — классические рельефные панели добавляют интерьеру глубину и элегантность.
  • Матовая поверхность GlossMat — мягкий матовый блеск визуально смягчает пространство, создаёт уют и стиль одновременно.
  • Прочный и долговечный материал — полипропилен устойчив к влаге, температурным перепадам и механическим воздействиям, что делает двери идеальными для долгой эксплуатации.
  • Лёгкий уход — матовая поверхность легко очищается, сохраняя первозданный вид без лишних усилий.

Где они идеально подойдут:

  • В жилых комнатах — спальнях, гостиной, детских, где важны гармония и уют.
  • В коридорах и холлах — благодаря аккуратной филёнке двери не перегружают пространство.
  • Для квартир и домов, где ценят стиль, практичность и долговечность.

🌟 Откройте для себя коллекцию филёнчатых дверей GlossMat в разделе Полипропилен → GlossMat — двери, которые создают уют и стиль в каждом интерьере.

 

Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Nevada-R, глухая, кромка нет, филенчатая
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Nevada-R, глухая, кромка нет, филенчатая
7 874
Размер:
200x70
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Неоклассико-1 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, кромка нет, филенчатая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-1 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, кромка нет, филенчатая
7 873
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Arctic-R, глухая, кромка нет, филенчатая
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Arctic-R, глухая, кромка нет, филенчатая
 
7 874
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Dacota-R, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Dacota-R, глухая, кромка нет, филенчатая
7 874
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
851093
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, кромка нет, филенчатая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, кромка нет, филенчатая
7 873
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Неоклассико-11 Полипропилен, Natural Oak, глухая, филенчатая
Дверь межкомнатная Неоклассико-11 Полипропилен, Natural Oak, глухая, филенчатая
 
7 963
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Неоклассико-12 Полипропилен, Natural Oak, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассико-12 Полипропилен, Natural Oak, глухая, филенчатая
8 313
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017717