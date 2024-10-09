Установим с гарантией  входные и межкомнатные двери

ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки, не производятся!

Осматривайте товар при получении. Товар с механическими повреждениями возврату и обмену не подлежат. Гарантия на услуги - 18 месяцев.

* Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проем и включает в себя: сборку и установку коробки, накладных петель, врезку ручки (врезка проходного механизма, сложного замка и магнитной защелки оплачивается дополнительно), установку наличника с двух сторон.

** Услуги мастерской: Врезка замка/защёлки, петель и запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть).

***Стандартная установка стальной двери проводится в подготовленный проем и включает в себя: установку дверного блока, установку ручек, регулирование замков, герметизацию зазоров монтажной пеной, монтаж наличников МДФ с внешней стороны (если идут в комплекте с дверью).

****Укладка напольных покрытий; Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм. на 1 пог.м.), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность.

Окончательную стоимость работ, связанных с монтажом напольных покрытий, межкомнатных и входных дверей, определяет мастер, непосредственно перед установкой. Расчёт производимый в салоне или по телефону, всегда является предварительным и может отличаться от окончательного расчёта на объекте. Это связано с тем, что предварительно невозможно учесть все нюансы и возможные дополнительные работы, даже после осуществления замера.

Уборка строительного мусора в мусорный пакет производится монтажниками по завершении работ. Вынос мусора в контейнер монтажники не осуществляют.

При несостоявшемся монтаже, по вине заказчика, оплачивается ложный выезд мастера на объект в размере 1500 руб;

При несостоявшемся монтаже входной двери с доставкой, по вине заказчика, оплачивается ложный выезд мастера на объект в размере 2000 руб