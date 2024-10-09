Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Все услуги
  3. Установим с гарантией  входные и межкомнатные двери

Установим с гарантией  входные и межкомнатные двери

Специалисты установят двери качественно и в срок.

Оформление услуги

Услугу установки дверей можно заказать:

  • У продавца-консультанта розничного магазин 169.ru
  • online, заполнив форму ниже:
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.

Наша компания имеет свой собственный сервисный центр, в который входят только самые квалифицированные мастера с большим опытом работы. Мы постоянно отслеживаем качество работы монтажников и даём гарантию на работы, произведённые нашими мастерами.

Установка межкомнатных дверей — от 3 200 ₽

В стандартную установку межкомнатных дверей входит:

  • Сборка и установка дверного блока в подготовленный проем;
  • Установка накладных петель (врезка карточных, скрытых петель оплачивается дополнительно);
  • Врезка ручки (врезка защелки, сложного замка оплачивается дополнительно);
  • Монтаж наличника на обе стороны;
  • Расходные материалы.

Установка входных дверей — от 5 200 ₽

В стандартную установку входных дверей входит:

  • Установка дверного блока в подготовленный проём;
  • Установка ручек;
  • Расходные материалы.

Все дополнительные работы оплачиваются согласно прайс-листу на услуги.

Обращаем Ваше внимание на то, что специалисты не оказывают штукатурно-малярные, электромонтажные и общестроительные работы!

Гарантийное обслуживание

Гарантия на монтаж дверей составляет 18 месяцев и действует при условии соблюдения правил эксплуатации и наличии документов, подтверждающих предоставление услуги.

«Прайс-лист» на услуги по установке дверей

Наименование работ Цена руб. за ед.
Стандартная установка межкомнатной двери*
1 Межкомнатная дверь: от 2шт. / 1шт. / двустворчатая 3200 / 6500 / 6200
2 Эмалевая дверь, либо стоимость полотна от 15000руб.: от 2шт. / 1шт. / двустворчатая 3900 / 7800 / 6900
3 Межкомнатная дверь с врезкой: от 2 шт. / 1шт. / двустворчатая 2600 / 6500 / 3500
4 Инвизибл (скрытая) 6000
5 Стеклянная дверь: от 2шт. / 1шт. / двустворчатая 4500 / 6500 / 7000
6 Купе: одна створка от 2шт. / 1шт. /одна створка с запиранием / две створки 4000 / 6500 / 7000 / 8000
7 Купе: двустворчатая синхронная / трёхстворчатая телескопическая 9000 / 11000
8 Купе стеклянная: одна створка / две створки 6500 / 10000
9 Пенал: одна створка / две створки 6500 / 10000
10 Книжка: две створки / четырехстворчатая 6500 / 8800
11 Рото 6500
12 Раздвижная пластиковая дверь(гармошка): от 2шт. / 1шт. / с отделкой доборами и наличниками (без стыковки) 3200 / 6500 / 5500
13 Наценка по высоте, мм: 2200 - 20%, 2300 - 30%, 2400 - 40%
Услуги мастерской **
14 Стандартная комплексная врезка дверного блока: одна створка / две створки 1400 / 2000
Стандартная установка стальных дверей***
15 Стальная дверь: одна створка / две створки 5200 / 5800
16 Стальная дверь вес от 90 кг.: одна створка / две створки 5400 / 6500
Погонаж
17 Портал: без стыковки / арка / обрамление пенала 3800 / 6000 / 5000
18 Добор по периметру проёма или сантехнической панели без стыковки / со стыковкой (за каждую стыковку) 1200 / +1200
19 Увеличение ширины наличника добором: по высоте / по периметру 1300 / 1900
20 Добор на механизм двери купе 1000
21 Карнизы, цоколи, розетки (одна сторона) 350
22 Установка дверного порога 350
23 Коррекция наличника и добора: дерево / эмаль / сталь / фрезеровка паза ( за пог.м.) 300 / 500 / 700 / 600
24 1 межкомнатная дверь на объекте / двустворчатая (мин. выезд мастера) 4000/6500
25 Вырез под выключатель 500
Фурнитура
26 Врезка замка, защёлки: распашная дверь / купе 600 / 1200
27 Врезка ручки в дверь-купе 600
28 Врезка фурнитуры: ригель, петля / нижняя направляющая на дверь купе 350 / 2000
29 Врезка скрытых / пружинных петель (1 шт.) 1000
30 Установка ограничителя 350
Подготовка проема
31 Сужение проёма брусом 1 сторона (без стоимости материала) 600
32 Расширение проема при толщине стены до 10см. (п.м.): гипсокартон, дерево / кирпич / бетон 650 / 1000 / 1300
33 Закладка пеноблоком (п.м.) (материал входит в стоимость) 2200
34 Закладка пеноблоком верха проема (материал входит в стоимость): до 10см. / 25см. / 60см. 1700 / 3300 / 5200
Демонтаж
35 Демонтаж деревянной двери: без сохранения / с сохранением 700 / 1200
36 Демонтаж входной двери: стандартная / с фрамугой / с забетонированной коробкой (с подготовкой проема) 1000 / 1500 / 3000
Дополнительные работы
37 Дополнительный крепеж двери металлической пластиной (1 шт.) 300
38 Монтаж автоматического порога: врезной / накладной 2000 / 500
39 Установка: доводчик, видеоглазок 1500
40 Фрамуга: (из гипсокартона или дверного погонажа, без стоимости материалов) 3700
41 Подпил полотна по высоте: одна сторона (без гарантии на полотно) 1500
42 Переборка царгового полотна: глухое / остеклённое (без гарантии на полотно) 2700 / 3300
43 Врезка вентиляционного отверстия, двери для животных 1500
44 Укладка проводов в проём (п.м.) 300
45 Коррекция плитки (п.м.) 800
Плинтус
46 Монтаж напольного плинтуса (п.м.): пластик / МДФ 250 / 400
47 Коррекция плинтуса (1 шт). 350
Укладка напольных покрытий****
48 Прямая укладка (кв.м.): ламинат, виниловя плитка 500
49 Диагональная укладка (кв.м.): ламинат, виниловя плитка 550
50 Укладка ёлочкой (кв.м.): ламинат, виниловя плитка 650
51 Вырез: под трубы/углы в напольном покрытии 250
52 Демонтаж и навеска дверного полотна 500
53 Коррекция коробки для укладки ламината 200
54 Декоративный порог 200
55 Демонтаж: напольного покрытия (кв.м) / плинтуса (п.м.) 200 / 80
Выезд мастера
56 Выезд мастера: за МКАД / Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по вине заказчика (установка добора, наличника/ замена цилиндра/ замена замка) 30 руб.км / 1500
ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки, не производятся!
Осматривайте товар при получении. Товар с механическими повреждениями возврату и обмену не подлежат. Гарантия на услуги - 18 месяцев.
* Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проем и включает в себя: сборку и установку коробки, накладных петель, врезку ручки (врезка проходного механизма, сложного замка и магнитной защелки оплачивается дополнительно), установку наличника с двух сторон.
** Услуги мастерской: Врезка замка/защёлки, петель и запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть).
***Стандартная установка стальной двери проводится в подготовленный проем и включает в себя: установку дверного блока, установку ручек, регулирование замков, герметизацию зазоров монтажной пеной, монтаж наличников МДФ с внешней стороны (если идут в комплекте с дверью).
****Укладка напольных покрытий; Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм. на 1 пог.м.), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность.
Окончательную стоимость работ, связанных с монтажом напольных покрытий, межкомнатных и входных дверей, определяет мастер, непосредственно перед установкой. Расчёт производимый в салоне или по телефону, всегда является предварительным и может отличаться от окончательного расчёта на объекте. Это связано с тем, что предварительно невозможно учесть все нюансы и возможные дополнительные работы, даже после осуществления замера.
Уборка строительного мусора в мусорный пакет производится монтажниками по завершении работ. Вынос мусора в контейнер монтажники не осуществляют.
При несостоявшемся монтаже, по вине заказчика, оплачивается ложный выезд мастера на объект в размере 1500 руб;
При несостоявшемся монтаже входной двери с доставкой, по вине заказчика, оплачивается ложный выезд мастера на объект в размере 2000 руб
Условия, для выполнения работ по монтажу:
  • Обеспечение свободного пространства, для врезки и сборки, не менее чем 2,5 х 3 метра (не менее 7,5 квадратных метров);
  • Укрытие мебели, полов, стен и иного имущества от строительной пыли
  • Обеспечение освещения места производства работ
  • Обеспечение подключения инструментов к электрической сети (220 В, 50 Гц)
  • Обеспечение места для парковки транспортного средства монтажника или оплата платной парковки, при отсутствии бесплатной парковки вблизи объекта
Скачать прайс-лист (pdf) 09.10.2024