Установим с гарантией  входные и межкомнатные двери

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Услугу установки дверей можно заказать:
Наша компания имеет свой собственный сервисный центр, в который входят только самые квалифицированные мастера с большим опытом работы. Мы постоянно отслеживаем качество работы монтажников и даём гарантию на работы, произведённые нашими мастерами.
Установка межкомнатных дверей — от 3 200 ₽
Установка входных дверей — от 5 200 ₽
Все дополнительные работы оплачиваются согласно прайс-листу на услуги.
Гарантия на монтаж дверей составляет 18 месяцев и действует при условии соблюдения правил эксплуатации и наличии документов, подтверждающих предоставление услуги.
|№
|Наименование работ
|Цена руб. за ед.
|Стандартная установка межкомнатной двери*
|1
|Межкомнатная дверь: от 2шт. / 1шт. / двустворчатая
|3200 / 6500 / 6200
|2
|Эмалевая дверь, либо стоимость полотна от 15000руб.: от 2шт. / 1шт. / двустворчатая
|3900 / 7800 / 6900
|3
|Межкомнатная дверь с врезкой: от 2 шт. / 1шт. / двустворчатая
|2600 / 6500 / 3500
|4
|Инвизибл (скрытая)
|6000
|5
|Стеклянная дверь: от 2шт. / 1шт. / двустворчатая
|4500 / 6500 / 7000
|6
|Купе: одна створка от 2шт. / 1шт. /одна створка с запиранием / две створки
|4000 / 6500 / 7000 / 8000
|7
|Купе: двустворчатая синхронная / трёхстворчатая телескопическая
|9000 / 11000
|8
|Купе стеклянная: одна створка / две створки
|6500 / 10000
|9
|Пенал: одна створка / две створки
|6500 / 10000
|10
|Книжка: две створки / четырехстворчатая
|6500 / 8800
|11
|Рото
|6500
|12
|Раздвижная пластиковая дверь(гармошка): от 2шт. / 1шт. / с отделкой доборами и наличниками (без стыковки)
|3200 / 6500 / 5500
|13
|Наценка по высоте, мм: 2200 - 20%, 2300 - 30%, 2400 - 40%
|Услуги мастерской **
|14
|Стандартная комплексная врезка дверного блока: одна створка / две створки
|1400 / 2000
|Стандартная установка стальных дверей***
|15
|Стальная дверь: одна створка / две створки
|5200 / 5800
|16
|Стальная дверь вес от 90 кг.: одна створка / две створки
|5400 / 6500
|Погонаж
|17
|Портал: без стыковки / арка / обрамление пенала
|3800 / 6000 / 5000
|18
|Добор по периметру проёма или сантехнической панели без стыковки / со стыковкой (за каждую стыковку)
|1200 / +1200
|19
|Увеличение ширины наличника добором: по высоте / по периметру
|1300 / 1900
|20
|Добор на механизм двери купе
|1000
|21
|Карнизы, цоколи, розетки (одна сторона)
|350
|22
|Установка дверного порога
|350
|23
|Коррекция наличника и добора: дерево / эмаль / сталь / фрезеровка паза ( за пог.м.)
|300 / 500 / 700 / 600
|24
|1 межкомнатная дверь на объекте / двустворчатая (мин. выезд мастера)
|4000/6500
|25
|Вырез под выключатель
|500
|Фурнитура
|26
|Врезка замка, защёлки: распашная дверь / купе
|600 / 1200
|27
|Врезка ручки в дверь-купе
|600
|28
|Врезка фурнитуры: ригель, петля / нижняя направляющая на дверь купе
|350 / 2000
|29
|Врезка скрытых / пружинных петель (1 шт.)
|1000
|30
|Установка ограничителя
|350
|Подготовка проема
|31
|Сужение проёма брусом 1 сторона (без стоимости материала)
|600
|32
|Расширение проема при толщине стены до 10см. (п.м.): гипсокартон, дерево / кирпич / бетон
|650 / 1000 / 1300
|33
|Закладка пеноблоком (п.м.) (материал входит в стоимость)
|2200
|34
|Закладка пеноблоком верха проема (материал входит в стоимость): до 10см. / 25см. / 60см.
|1700 / 3300 / 5200
|Демонтаж
|35
|Демонтаж деревянной двери: без сохранения / с сохранением
|700 / 1200
|36
|Демонтаж входной двери: стандартная / с фрамугой / с забетонированной коробкой (с подготовкой проема)
|1000 / 1500 / 3000
|Дополнительные работы
|37
|Дополнительный крепеж двери металлической пластиной (1 шт.)
|300
|38
|Монтаж автоматического порога: врезной / накладной
|2000 / 500
|39
|Установка: доводчик, видеоглазок
|1500
|40
|Фрамуга: (из гипсокартона или дверного погонажа, без стоимости материалов)
|3700
|41
|Подпил полотна по высоте: одна сторона (без гарантии на полотно)
|1500
|42
|Переборка царгового полотна: глухое / остеклённое (без гарантии на полотно)
|2700 / 3300
|43
|Врезка вентиляционного отверстия, двери для животных
|1500
|44
|Укладка проводов в проём (п.м.)
|300
|45
|Коррекция плитки (п.м.)
|800
|Плинтус
|46
|Монтаж напольного плинтуса (п.м.): пластик / МДФ
|250 / 400
|47
|Коррекция плинтуса (1 шт).
|350
|Укладка напольных покрытий****
|48
|Прямая укладка (кв.м.): ламинат, виниловя плитка
|500
|49
|Диагональная укладка (кв.м.): ламинат, виниловя плитка
|550
|50
|Укладка ёлочкой (кв.м.): ламинат, виниловя плитка
|650
|51
|Вырез: под трубы/углы в напольном покрытии
|250
|52
|Демонтаж и навеска дверного полотна
|500
|53
|Коррекция коробки для укладки ламината
|200
|54
|Декоративный порог
|200
|55
|Демонтаж: напольного покрытия (кв.м) / плинтуса (п.м.)
|200 / 80
|Выезд мастера
|56
|Выезд мастера: за МКАД / Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по вине заказчика (установка добора, наличника/ замена цилиндра/ замена замка)
|30 руб.км / 1500
|ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки, не производятся!
|Осматривайте товар при получении. Товар с механическими повреждениями возврату и обмену не подлежат. Гарантия на услуги - 18 месяцев.
|* Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проем и включает в себя: сборку и установку коробки, накладных петель, врезку ручки (врезка проходного механизма, сложного замка и магнитной защелки оплачивается дополнительно), установку наличника с двух сторон.
|** Услуги мастерской: Врезка замка/защёлки, петель и запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть).
|***Стандартная установка стальной двери проводится в подготовленный проем и включает в себя: установку дверного блока, установку ручек, регулирование замков, герметизацию зазоров монтажной пеной, монтаж наличников МДФ с внешней стороны (если идут в комплекте с дверью).
|****Укладка напольных покрытий; Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм. на 1 пог.м.), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность.
|Окончательную стоимость работ, связанных с монтажом напольных покрытий, межкомнатных и входных дверей, определяет мастер, непосредственно перед установкой. Расчёт производимый в салоне или по телефону, всегда является предварительным и может отличаться от окончательного расчёта на объекте. Это связано с тем, что предварительно невозможно учесть все нюансы и возможные дополнительные работы, даже после осуществления замера.
|Уборка строительного мусора в мусорный пакет производится монтажниками по завершении работ. Вынос мусора в контейнер монтажники не осуществляют.
При несостоявшемся монтаже, по вине заказчика, оплачивается ложный выезд мастера на объект в размере 1500 руб;
При несостоявшемся монтаже входной двери с доставкой, по вине заказчика, оплачивается ложный выезд мастера на объект в размере 2000 руб
|Условия, для выполнения работ по монтажу: