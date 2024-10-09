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Фурнитура для дверей
Услугу по установке напольных покрытий можно заказать:
|№
|Наименование работ
|Цена руб. за ед.
|Укладка напольных покрытий*
|1
|Прямая укладка (кв.м.): ламинат, виниловая плитка
|500
|2
|Диагональная укладка (кв.м.): ламинат, виниловая плитка
|550
|3
|Укладка ёлочкой (кв.м.): ламинат, виниловая плитка
|650
|4
|Вырез: под трубы/углы в напольном покрытии
|250
|5
|Демонтаж и навеска дверного полотна
|500
|6
|Коррекция коробки для укладки ламината
|200
|7
|Декоративный порог
|200
|8
|Демонтаж: напольного покрытия (кв.м) / плинтуса (п.м.)
|200 / 80
|Выезд мастера
|13
|Выезд мастера: за МКАД / Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по вине заказчика (установка добора, наличника/ замена цилиндра/ замена замка) работа включена.
|30 руб.км / 1500
|ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки и заделку полов, не производятся!
|Осматривайте товар при получении. Товар с механическими повреждениями возврату и обмену не подлежит. Гарантия на услуги - 18 месяцев.
|*Укладка напольных покрытий; Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм. на 1 пог.м.), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность.
|Окончательную стоимость работ, связанных с монтажом напольных покрытий, межкомнатных и входных дверей, определяет мастер, непосредственно перед установкой. Расчёт производимый в салоне или по телефону, всегда является предварительным и может отличаться от окончательного расчёта на объекте. Это связано с тем, что предварительно невозможно учесть все нюансы и возможные дополнительные работы, даже после осуществления замера.
|Уборка строительного мусора в мусорный пакет производится монтажниками по завершении работ. Вынос мусора в контейнер монтажники не осуществляют.
|При несостоявшемся монтаже, по вине заказчика, оплачивается ложный выезд мастера на объект в размере 1500 руб;
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Условия, для выполнения работ по монтажу: