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Укладка напольных покрытий:
быстро, аккуратно

Гарантия на работу — 1,5 года

Оформление услуги

Услугу по установке напольных покрытий можно заказать:

  • У продавца-консультанта розничного магазин 169.ru
  • online, заполнив форму ниже:
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Правильная укладка ламината начинается с правильной подготовки. Так, материал должен акклиматизироваться в помещении, то есть полежать в комнате в течение двух суток.

Основание под укладку напольных покрытий должно быть:

  • Ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2мм на 1 п.м.)
  • Сухое (влажность не более 4%)
  • Твердое.
  • Чистое.

Укладка напольных покрытий:

  • Укладка ламината, виниловой плитки – от 500 рублей за кв.м.
  • Демонтаж напольного покрытия без сохранения – 200 за кв.м.
  • Установка плинтуса – от 250 рублей за п.м.
  • Укладка подложки входит в стоимость укладки напольного покрытия.
 
Услуга доступна только для напольных покрытий, приобретенных у нас.
Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную поверхность.
Помещение должно быть освобождено от предметов интерьера.

Гарантийное обслуживание

Гарантия на монтаж дверей составляет 18 месяцев и действует при условии соблюдения правил эксплуатации и наличии документов, подтверждающих предоставление услуги.
Прайс-лист на услуги по установке дверей и напольных покрытий
Наименование работ Цена руб. за ед.
Укладка напольных покрытий*
1 Прямая укладка (кв.м.): ламинат, виниловая плитка 500
2 Диагональная укладка (кв.м.): ламинат, виниловая плитка 550
3 Укладка ёлочкой (кв.м.): ламинат, виниловая плитка 650
4 Вырез: под трубы/углы в напольном покрытии 250
5 Демонтаж и навеска дверного полотна 500
6 Коррекция коробки для укладки ламината 200
7 Декоративный порог 200
8 Демонтаж: напольного покрытия (кв.м) / плинтуса (п.м.) 200 / 80
Выезд мастера
13 Выезд мастера: за МКАД / Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по вине заказчика (установка добора, наличника/ замена цилиндра/ замена замка) работа включена. 30 руб.км / 1500
ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки и заделку полов, не производятся!
Осматривайте товар при получении. Товар с механическими повреждениями возврату и обмену не подлежит. Гарантия на услуги - 18 месяцев.
*Укладка напольных покрытий; Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм. на 1 пог.м.), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность.
Окончательную стоимость работ, связанных с монтажом напольных покрытий, межкомнатных и входных дверей, определяет мастер, непосредственно перед установкой. Расчёт производимый в салоне или по телефону, всегда является предварительным и может отличаться от окончательного расчёта на объекте. Это связано с тем, что предварительно невозможно учесть все нюансы и возможные дополнительные работы, даже после осуществления замера.
Уборка строительного мусора в мусорный пакет производится монтажниками по завершении работ. Вынос мусора в контейнер монтажники не осуществляют.
При несостоявшемся монтаже, по вине заказчика, оплачивается ложный выезд мастера на объект в размере 1500 руб;

Условия, для выполнения работ по монтажу:

  • Обеспечение свободного пространства для укладки напольного покрытия
  • Укрытие мебели, полов, стен и иного имущества от строительной пыли
  • Обеспечение освещения места производства работ
  • Обеспечение подключения инструментов к электрической сети (220 В, 50 Гц)
  • Обеспечение места для парковки транспортного средства монтажника или оплата платной парковки, при отсутствии бесплатной парковки вблизи объекта
Скачать прайс-лист (pdf) 09.10.2024