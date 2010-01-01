Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери в стиле Кантри

Межкомнатные двери Кантри

62 товара
Фильтры
Оттенки
Цветовая палитра
Цвет
Показать всеСвернуть
Бренд
Тип двери
Конструкция двери
Система открывания
Стиль двери
Материал
Показать всеСвернуть
Размеры
Высота, см
-
Ширина, см
-
Цена
-
Стекло
Коллекция
Показать всеСвернуть
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Белый глухая
Хит
Скинни-12 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Скинни-20 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» White Dreamline глухая
Доставим завтра
Прима-2 White Dreamline
 
4 617 5 432 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак глухая
Доставим завтра
М5 Т-05 (Светлый Лак)
 
9 912
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Прима-2 Bianco Veralinga
 
5 572
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Brown Dreamline глухая
Хит
Прима-2 Brown Dreamline
 
5 992
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
М5 Т-05 (Светлый Лак)
12 712
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Italiano Vero остекление художественное
Скинни-33 Italiano Vero
 
6 972
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Nordic Oak глухая
Доставим завтра
Прима-2 Nordic Oak
 
5 992
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Fresco глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Fresco
 
2 671 4 452 ₽ -40%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» White Dreamline стекло White Сrystal
Прима-3 White Dreamline
 
6 692
Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Светлый лак остекление Сатинато белое
М7 Т-05 (Светлый Лак)
 
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-15-макоре
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Ф-15-макоре
 
9 072
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Доставим завтра
Скинни-32 П-33 (Венге)
890 4 452 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Casablanca остекление White Сrystal
Доставим завтра
Скинни-13 Casablanca
 
4 099 6 832 ₽ -40%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-21 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Brown Dreamline стекло White Сrystal
Доставим завтра
Прима-3 Brown Dreamline
 
6 692
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Nordic Oak стекло White Сrystal
Доставим завтра
Прима-3 Nordic Oak
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Casablanca остекление White Сrystal
Доставим завтра
Скинни-15 Casablanca
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Скинни-13 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Veralinga глухая
Лучшая цена
Прима-2 Wenge Veralinga
1 442 7 210 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "Палитра" Итальянский орех остекление белое рифленое
Палитра Л-11 (ИталОрех)
4 172
Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Темный лак остекление Сатинато белое
Лучшая цена
М7 Tемный лак
6 804 9 072 ₽ -25%
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Греция Ф-11 (Орех)
 
8 372
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Wenge Veralinga
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Соната Ф-15-макоре
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Соната Ф-15-макоре
 
9 212
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Классико-13 Под покраску
 
9 212
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Bianco Veralinga
 
6 272
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-12» глухая
Классико-12 Под покраску
 
8 750
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Casablanca глухая
Скинни-12 Casablanca
 
4 592
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Соната Орех-ф-11
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Орех
 
9 072
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Casablanca глухая
Скинни-20 Casablanca
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Скинни-33 Fresco
 
6 832
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
М5 Под покраску
10 472
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Casablanca остекление White Сrystal
Скинни-21 Casablanca
 
6 832
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-15-макоре
 
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Dark Barnwood глухая
Скинни-32 Dark Barnwood
 
4 592
Дверь межкомнатная из Массива сосны "М5" Темный лак остекление художественное
Лучшая цена
М5 Tемный лак
8 799 11 732 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Белый остекление художественное
Скинни-15 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Греция Ф-11 (Орех)
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Эксклюзив Ф-15-макоре
 
7 252
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление белое сатинато
Скинни-33 Fresco
5 852
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Скинни-13 Dark Barnwood
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Dark Barnwood глухая
Скинни-12 Dark Barnwood
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Dark Barnwood глухая
Скинни-14 Dark Barnwood
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Скинни-15 Dark Barnwood
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Casablanca глухая
Скинни-14 Casablanca
 
4 592
Показать ещё
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика