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  5. Дверь М 5 Без отделки ПГ 200*80
М5 Под покраску
4,5
7 672

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая

4,5
Этот товар смотрят 9 человек
Дверь М 5 Без отделки ПГ 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 46770
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 672
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 672 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 822
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 279 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 336 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0328 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (п)
025-0328 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
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Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Под покраску
Дверь М 5 Т-05 (Светлый Лак) ПГ 200*80 Дверь М 5 Т-04 (Медовый) ПГ 200*80
Дверь М 5 Без отделки ПГ 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Без отделки

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    24.12
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Дверь поставляется без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить или тонировать дверь, нанести любой художественный рисунок
Отделка
под окраску
Материал
100% массив сосны

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    24.12
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

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Отзывы и вопросы о товаре

33
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Ф
01 июня 2021
5
Комментарий
Очень хорошие двери. Пришли быстро, упакованы были очень надежно. Царапин и прочих дефектов не нашел. Двери отлично вписалась в интерьер комнаты, добавляют стиля, дизайн их конечно мне прям очень зашел. Другие двери с этого сайта тоже конечно ниче такие, но я все же остановился на этих, и выбором своим доволен. Короче рекомендую, заказывайте, не стесняйтесь
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А
06 марта 2021
4
Комментарий
Недавно жена заикнулась о том,что хочет двери новые.Я не долго думая поехал в магазин купить парочку дверей.Выбирал сам,без помощи консультанта.Выбрал так же ручки,петли.Оформил доставку.Привезли через два дня,хорошо упакованные.Устанавливал самостоятельно.Рекомендую магазин!
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А
29 января 2021
4
Комментарий
Приобрели двери месяц назад для себя,в частный дом.Сегодня приехали в магазин за дверьми для родителей.Купили восемь дверей,одна из них отличалась,без вставки стекла-в туалет.Брали двери из хард Флекса.Цены приятные,качество хорошее.Упаковали нам двери плотно,чтоб мы довезли их целыми.
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4.5 / 5 (На основе 33 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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