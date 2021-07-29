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  6. Дверь Ш Статус-12 Ф-01 (Дуб) ПГ 200*70
Статус-12 Дуб-ф-01
4,6
1 506 7 532 -80%

Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая

4,6
Этот товар смотрят 17 человек
Дверь Ш Статус-12 Ф-01 (Дуб) ПГ 200*70
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 46652
Этот товар смотрят 26 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
1 506
7 532
-80%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 1 506 ₽
Наличник 305 ₽ x 5 шт.
Коробка 599 ₽ x 3 шт.
Изменить
4 828
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 96 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0288 Наличник Ш Ф-01 (Дуб) МДФ 2100*70*10
029-0288 ⋅ 305 ₽
 305
1 525
029-0686 Коробка Ш Ф-01 (Дуб) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0686 ⋅ 599 ₽
 599
1 797
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Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x70
Как сделать замеры
Цвет: Дуб-ф-01
Дверь Ш Статус-12 Ф-01 (Дуб) ПГ 200*70
Дверь Ш Статус-12 Ф-11 (Орех) ПГ 200*70 Дверь Ш Статус-12 Ф-05 (Дуб) ПГ 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    003-0595
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб-ф-01
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    12.3
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    003-0595
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб-ф-01
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    12.3
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
29 июля 2021
5
Достоинства
Качественный материал, ассортимент
Недостатки
Нет
Комментарий
Монтажник приехал во время. Установил быстро и качественно. Все было сделано аккуратно. Оценить могу из пяти баллов на пять+. Работой остались довольны. Спасибо. Двери тоже не остались без внимания, всей семьей ходим и радуемся таким замечательным и красивым дверям
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Н
09 сентября 2020
5
Комментарий
Здравствуйте! Я приобрела в компании дверь из шпона. Спасибо консультантам за профессионализм. Отличное качество модели. В ней идеально все! Собирали сами. все детали были без брака и даже с небольшим избытком. Планирую еще приобрести мебель в вашей компании.
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Е
08 мая 2020
5
Комментарий
Заказали двери, менеджер грамотно проконсультировала, приехал замерщик все объяснил и двери приехали в срок. Установщик вообще мастер своего дела, огромное ему спасибо!!!Спасибо вам ребята, хороших клиентов!
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4.6 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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