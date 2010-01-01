Доставка Москва и МО

Если вы не заказывали услугу подъёма и заноса в помещение, товар предлагается осмотреть перед подъездом дома или у калитки/забора частной территории.

Осмотрите доставленный товар. Проверьте комплектацию и количество товаров. Особое внимание уделите целостности зеркал, стекла, бытовой техникой, дверей, раковин, столешниц и стеновых панелей, если они имеются в заказе. Для этих групп товаров не принимаются претензии после подписания Акта приёма передачи.

Если вы обнаружили какие-либо недостатки, опишите их в Акте приёма передачи. Если в Акте приёма передачи не указано, что товар был доставлен с какими-либо недостатками, товар считается принятым надлежащего качества, в надлежащем количестве и комплектации.

Пожалуйста, сохраняйте документы на товар до конца гарантийного срока. Пожалуйста, сохраняйте упаковку до конца сборки товара.