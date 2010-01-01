Доставка Москва и МО

Мелкогабаритные товары общим весом до 35кг, свободно помещающиеся в легковой автомобиль, которые курьер может доставить без помощи грузчика.
Зона 1 - 690 ₽
Зона 2 - 990 ₽
Зона 3 - 1 750 ₽
Стоимость указана за стандартную доставку, не включая дополнительные услуги.
Стандартная доставка осуществляется до подъезда, дома или коттеджа исключительно при наличии подъездных путей, предназначенных для проезда легковых автомобилей. Любые дополнительные сервисы (Занос, подъем на этаж и т. д.) не входят в стоимость доставки, имеют отдельную тарификацию.
Доставка осуществляется 7 дней в неделю в течении дня с 09.00 до 22.00
Товар, габариты которого превышают 2 метра по длине и 60 см по ширине, весом более 20 кг.
Зона 1 - 1 490 ₽
Зона 2 - 1 490 ₽
Зона 3 - 2 700 ₽
Стоимость указана за стандартную доставку, не включая дополнительные услуги.
Стандартная доставка осуществляется до подъезда, дома или коттеджа исключительно при наличии подъездных путей, предназначенных для проезда грузовых автомобилей. Любые дополнительные сервисы (Занос, подъем на этаж, сборка дивана в день доставки и т. д.) не входят в стоимость доставки, имеют отдельную тарификацию.
Доставка осуществляется 7 дней в неделю в определенные интервалы времени:
Зона 1
9:00 - 14:00
13:00 - 18:00
17:00 - 22:00
Дополнительные услуги
Услуга «занос»
При оформлении услуги «Подъём» занос в квартиру осуществляется до указанного вами места в квартире. Стоимость подъёма товара рассчитывается исходя из веса вашего заказа. Минимальная стоимость заноса 250 ₽.
- В стоимость услуги «занос» входит бесплатный пронос товара на 30 метров, каждые последующие 30 метров — стоимость рассчитывается: 1 кг — 3,20 ₽ и 6 ₽ за входную стальную дверь. Если услуга «занос» не заказана, расчёт стоимости производится с первого метра по тарифу.
- Стоимость подъёма на лифте 1 кг (за исключением входной стальной двери) - 3,20 ₽
- В случае отсутствия лифта, либо отсутствия возможности поднять товар на лифте, стоимость подъёма за 1 кг (за исключением входной стальной двери) - 3,20 ₽ за один этаж
- Стоимость подъёма на лифте входной стальной двери 1 кг — 6 ₽
- В случае отсутствия лифта, либо отсутствия возможности поднять товар на лифте, стоимость подъёма металлической входной двери 1 кг — 6 ₽ за один этаж
- Услуга заноса товара включает в себя занос товара в одно помещение (одну комнату, холл или прихожую). Курьер размещает товар в указанном клиентом месте внутри одного помещения. Без перемещения товара по разным помещениям или комнатам. Пронос товара внутри одного помещения осуществляется на расстояние не более 10м.
Если на месте доставки нет получателя, экспедитор ожидает не более 20 минут.
Оплата услуг и заказа
Способы оплаты заказа:
- СПБ (QR код)
- Онлайн оплата по ссылке
- Наличными без сдачи — просим вас подготовить нужную сумму заранее. Если мы не смогли доставить ваш заказ по причине того, что не были соблюдены условия доставки и приёмки товара, описанные выше, повторная доставка оплачивается отдельно. В случае оплаты указанных услуг на месте оказания услуги (без оформления в ООО «169», без указания информации в акте приёма передачи), компания ООО «169» не несёт ответственности за тарифы и качество оказываемых услуг, согласованных покупателем с подрядчиком/иными лицами.
Способы оплаты доставки и услуг:
Оплата доставки и услуг оплачиваются наличными — просим вас подготовить нужную сумму заранее.
Осмотр товара и подписание акта приёма
Если вы не заказывали услугу подъёма и заноса в помещение, товар предлагается осмотреть перед подъездом дома или у калитки/забора частной территории.
Осмотрите доставленный товар. Проверьте комплектацию и количество товаров. Особое внимание уделите целостности зеркал, стекла, бытовой техникой, дверей, раковин, столешниц и стеновых панелей, если они имеются в заказе. Для этих групп товаров не принимаются претензии после подписания Акта приёма передачи.
Если вы обнаружили какие-либо недостатки, опишите их в Акте приёма передачи. Если в Акте приёма передачи не указано, что товар был доставлен с какими-либо недостатками, товар считается принятым надлежащего качества, в надлежащем количестве и комплектации.
Пожалуйста, сохраняйте документы на товар до конца гарантийного срока. Пожалуйста, сохраняйте упаковку до конца сборки товара.
Часто задаваемые вопросы
Какие документы нужны юридическом лицу при получении товара и как получить закрывающие документы?
Лицу, получающему товар, необходимо иметь при себе доверенность, выписанную на получателя от организации, на которую оформлен заказ. Вместо доверенности можно использовать печать организации. При доставке экспедитор предоставит оригиналы УПД. Так же возможен обмен документами через ЭДО.
При доставке я получу чек на товар?
Электронный фискальный чек поступит Вам на электронную почту, которая была указана в момент оформления заказа.
Как мне узнать время доставки моего заказа?
За 1-2 дня с вами свяжется менеджер отдела логистики и согласует с вами временной интервал. С утра в день доставки с вами свяжется водитель и сориентирует по времени более точно.
Какие требования доставки?
- В день доставки с 9.00 до 12.00 необходимо ответить на звонок для подтверждения доставки.
- В согласованный временной интервал надо находиться на адресе доставки, по приезду водитель будет ждать до 20 минут.
- При получении товара, обязательно осмотрите доставленный товар, проверьте целостность упаковки, зеркала, стёкла, бытовую технику, мойки и столешницы.
Как подготовиться к приёму товара?
- Обеспечить свободный проезд к подъезду и свободный доступ в квартиру, так же подготовить место для размещения доставляемого товара.
- Если на месте оказания услуги только платная парковка, необходимо обеспечить оплату парковочного места для автотранспорта службы доставки.
- Если для въезда автотранспорта службы доставки на территорию требуется пропуск, необходимо обеспечить его оформление.
- Подготовить необходимые для приёмки товара документы и средства для оплаты товара и услуг.
Как я могу оплатить товар при получении?
Оплатить товар при получении можно наличными средствами, картой онлайн или по QR-коду.