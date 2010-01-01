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Бордюры Cersanit

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4.7
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Coliseum
Coliseum
от 280
₽/м2
Размер:
59.8x29.7, 59.8x5
Coliseum глаз. керамогранит бежевый (C-CO4L012D) 29,7x59,8 Coliseum глаз. керамогранит коричневый (16294) 29,7x59,8 Coliseum Бордюр бежевый (CO5D012) 5x59.8
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Популярные коллекции
Adelaida
Adelaida
от 1 490
₽/м2
Размер:
75x25
Adelaida Декор белый 25х75
Agat
Agat
от 1 590
₽/м2
Размер:
40.2x40.2
Agat Керамогранит кофейный SG164400N 40,2х40,2 Agat Керамогранит серый SG164500N 40,2х40,2
Agora
Agora
от 1 390
₽/м2
Размер:
59.4x14.7
Agora Керамогранит белый 14,7х59,4
Alabama
Alabama
от 1 590
₽/м2
Размер:
40.2x40.2
Alabama Керамогранит серый SG163100N 40,2х40,2 Alabama Керамогранит чёрный SG163200N 40,2х40,2
Albero
Albero
от 2 490
₽/м2
Размер:
80x20, 79.8x19.6
Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80 Albero Керамогранит коричневый SG708590R 20х80 Albero Керамогранит мокко SG708090R 20х80 Albero Керамогранит светло-бежевый SG707990R 20х80
Alcor
Alcor
от 1 590
₽/м2
Размер:
40x40
Alcor Керамогранит белый 40х40
Alice
Alice
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Alice Crema Керамогранит 60х60 Полированный Alice Crema Керамогранит 60х120 Полированный
Amato
Amato
от 1 200
₽/м2
Размер:
59.7x14.8, 59.4x14.7
Amato Керамогранит коричневый 14,8х59,7 Amato Керамогранит бежевый 14,7х59,4
Amber
Amber
от 1 590
₽/м2
Размер:
40.2x40.2
Amber Керамогранит бежевый SG162700N 40,2х40,2
Antalya
Antalya
от 2 390
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Antalya Bianco Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Bianco Керамогранит 60х60 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х60 Полированный
Apricot
Apricot
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x15
Apricot Керамогранит песочный AP 0068 15х60 Apricot Керамогранит бежевый AP 0058 15х60
Ash
Ash
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x15
Ash Керамогранит светлый AS 0006 15х60
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Laparet Cersanit Kerama Marazzi Vitra
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