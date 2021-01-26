Escaped Керамогранит 80х160 Полированный

Порадовало что в магазине сразу можно подобрать затирку под цвет плитки, что очень удобно. Да у вообще классно что в Мебель 169 можно купить очень много классных вещей для ремонта. Плитка порадовала своей прочностью, моется легко, выглядит шикарно, в общем ни капли не пожалел о покупке
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К
ККирилл
19 марта 2021
4
Комментарий
Замечательная плитка ни у кого такой не видел, очень красивая, стоит недорого, а ещё + в том что доставляют её быстро. Доставили мне её через 5 дней посте доставки, все было целое. Недостатков не обнаружил. Спасибо, Вам!
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П
ППолякова Алиса
26 января 2021
4
Комментарий
Мы с мужем затеяли ремонт и решили купить плитку для ванной именно в салоне Мебель 169 на Кунцевской. Сумма покупки получилась очень приятной, мы рассчитывали что потратим больше, но к счастью - нет. Я очень довольна!
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