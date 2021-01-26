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  5. Escaped Керамогранит 80х160 Полированный
Escaped Керамогранит 80х160 Полированный
4,7
4 490

Escaped Керамогранит 80х160 Полированный

4,7
Этот товар смотрят 23 человека
tumb 1 - Escaped Керамогранит 80х160 Полированный
Escaped Керамогранит 80х160 Полированный
Под заказ
Арт. 251819
Этот товар смотрят 19 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва
11 494
749 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
м²
шт
упак
2.56 м² = 2 шт = 1 упак
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Escaped Керамогранит 80х160 Полированный

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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    160 x 80
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Escaped

Характеристики

  • Артикул:
    х9999286935
  • Длина, см:
    160
  • Высота, см:
    80
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Escaped
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Полированная
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    53.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    27.77
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    2
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Да
  • Цвет:
    Белый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
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  • Длина, см:
    160
  • Высота, см:
    80
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Индия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Escaped
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Полированная
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    53.5
  • Вес 1 штуки, кг:
    27.77
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Мрамор
  • Количество шт. в упаковке:
    2
  • Область применения:
    Для ванной
  • Морозоустойчивость:
    Да
  • Цвет:
    Белый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

3
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
К Костя
05 ноября 2021
5
Комментарий
Порадовало что в магазине сразу можно подобрать затирку под цвет плитки, что очень удобно. Да у вообще классно что в Мебель 169 можно купить очень много классных вещей для ремонта. Плитка порадовала своей прочностью, моется легко, выглядит шикарно, в общем ни капли не пожалел о покупке
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К
К Кирилл
19 марта 2021
4
Комментарий
Замечательная плитка ни у кого такой не видел, очень красивая, стоит недорого, а ещё + в том что доставляют её быстро. Доставили мне её через 5 дней посте доставки, все было целое. Недостатков не обнаружил. Спасибо, Вам!
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П
П Полякова Алиса
26 января 2021
4
Комментарий
Мы с мужем затеяли ремонт и решили купить плитку для ванной именно в салоне Мебель 169 на Кунцевской. Сумма покупки получилась очень приятной, мы рассчитывали что потратим больше, но к счастью - нет. Я очень довольна!
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4.7 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
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3 звезды
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2 звезды
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