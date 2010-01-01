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Плитка для ванной комнаты

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Коллекции Товары
Statuario
Statuario
от 990
₽/м2
Размер:
60x60, 40x20, 120x60, 40.2x40.2
Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 матовый Statuario Crown Керамогранит белый 60x120 сатинированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 полированный
Porto
Porto
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Porto Керамогранит серый PR 0008 15х60 Porto Керамогранит бежевый PR 0006 15х60
Mizar
Mizar
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 30x30
Mizar Плитка настенная серый 17-00-06-1180 20х60 Mizar Керамогранит тёмно-серый 40х40 Mizar Плитка настенная серый узор 17-00-06-1181 20х60
Apricot
Apricot
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Apricot Керамогранит песочный AP 0068 15х60 Apricot Керамогранит бежевый AP 0058 15х60
Pino
Pino
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Pino Керамогранит янтарный PN 0054 15х60
Zircon
Zircon
от 2 090
₽/м2
Размер:
60x60
Zircon Керамогранит светло-серый обрезной SG645520R 60х60
Tiss
Tiss
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Tiss Керамогранит коньячный TI 0021 15х60
Vitrum
Vitrum
от 1 332
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Vitrum Taupe Керамогранит бежевый 60x120 полированный Vitrum Grigio Керамогранит серый 60x120 полированный Vitrum Grigio Керамогранит серый 60x60 матовый
Rock
Rock
от 10
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x6
Rock Плитка настенная серый 60089 20х60
Gobi
Gobi
от 250
₽/м2
Размер:
60x60, 75x25, 30x30
Gobi Керамогранит коричневый GO 0050 60х60
Infinito
Infinito
от 759
₽/м2
Размер:
50x50, 60x60
Infinito Керамогранит светло-бежевый 50х50 Infinito Керамогранит пепельный 50х50 Infinito Керамогранит серый 50х50
Elpaso
Elpaso
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30, 60x60
Elpaso Декор светло-бежевый 25х75 Elpaso Керамогранит светло-бежевый EL 0064 60х60 Elpaso Керамогранит бежевый EL 0066 60х60
Concrete
Concrete
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30, 40x40
Concrete Vimp Декор серый 30х60 Concrete Плитка настенная серый 30х60
Milkiway
Milkiway
от 2 449
₽/м2
Размер:
120x60
Milkiway Silver Керамогранит 60х120 Металлизированный Milkiway Antracite Керамогранит 60х120 Металлизированный
Grant
Grant
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Grant Керамогранит белый GR 0000 15х60
Escada
Escada
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Escada Декор светлый 20х60 Escada Декор мозаичный MM60133 20х60 Escada плитка настенная серый 60132 20х60
Celtic
Celtic
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Celtic Керамогранит серый CL 0069 15х60 Celtic Керамогранит пепельный CL 0046 15х60
Camelot
Camelot
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Camelot Wing Декор белый 20х60 Camelot Tact Декор белый 20х60 Camelot Керамогранит бежевый SG169200N 40,2х40,2
Calacatta Royal
Calacatta Royal
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Calacatta Royal Керамогранит 60х120 Сатинированный Calacatta Royal Керамогранит 60х60 Сатинированный
Moon
Moon
от 250
₽/м2
Размер:
60x60, 75x25, 30x30
Moon Керамогранит серый MN 0053 60х60
Onyx
Onyx
от 988
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Onyх Clowdy Керамогранит 60х120 Полированный Onyx Smoke Керамогранит светло-серый 60x60 полированный Onyх Rainbow Grande Керамогранит 60х120 Полированный
Oak
Oak
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Oak Керамогранит светло-бежевый OK 0068 15х60 Oak Керамогранит тёмно-коричневый OK 0018 15х60 Oak Керамогранит оливковый OK 0016 15х60
Marimba
Marimba
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Marimba Керамогранит белый MR 0064 15х60 Marimba Керамогранит бежевый MR 0021 15х60 Marimba Керамогранит коричневый MR 0011 15х60
Magna
Magna
от 690
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Magna Плитка настенная бежевый 08-00-11-1341 20х40 Magna Плитка настенная серый 08-00-06-1341 20х40 Magna Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1341 20х40
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Calacatta Oro
Calacatta Oro
от 2 090
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x60 полированный Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x120 полированный Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x60 матовый
Monti
Monti
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Monti Декор мозаичный микс MM60150 20х60 Monti Декор белый 20х60 Monti Плитка настенная белый 60150 20х60
Savana
Savana
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Savana Керамогранит бежевый SV 0006 15х60 Savana Керамогранит кремовый SV 0022 15х60
Romano
Romano
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60
Romano Grey Керамогранит серый 60x60 полированный Romano Crema Керамогранит бежевый 60x60 полированный
Rich
Rich
от 250
₽/м2
Размер:
60x60, 75x25, 30x30
Rich Керамогранит коричневый RI 0056 60х60
Lustros Paradiso Gris
Lustros Paradiso Gris
от 1 127
₽/м2
Размер:
60x60
Lustros Paradiso Gris Керамогранит 60х60 Полированный
Lumis
Lumis
от 1 090
₽/м2
Размер:
75x25, 60x60, 30x30
Lumis Плитка настенная бежевый 25х75 Lumis Керамогранит бежевый LU 0005 60х60 Lumis Мозаика 30х30
Lord
Lord
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Lord Плитка настенная белый 60124 20х60 Lord Керамогранит серый SG169100N 40,2х40,2 Lord Декор мозаичный белый MM60126 20х60
Lima
Lima
от 390
₽/м2
Размер:
60x60, 30x30, 75x25
Lima Керамогранит LM 0069 60х60
Krazzy
Krazzy
от 1 390
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Krazzy Blue Керамогранит 60х120 Полированный Krazzy Brown Керамогранит 60х60 Полированный Krazzy Blue Керамогранит 60х60 Полированный
Kenya
Kenya
от 1 590
₽/м2
Размер:
120x60
Kenya Nero Керамогранит черный 60x120 полированный Kenya Coffee Керамогранит коричневый 60x120 полированный
Hard
Hard
от 990
₽/м2
Размер:
30x30, 60x30
Hard Мозаика чёрный 30х30 Hard Мозаика белый 30х30 Hard Керамогранит чёрный 30х60
Golden
Golden
от 1 021
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Golden White Statuario Керамогранит 60х120 Полированный Golden White Statuario Керамогранит 60х60 Полированный
Forest
Forest
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30
Forest Плитка настенная белый рельеф 30х60 Forest Плитка настенная серый 30х60 Forest Плитка настенная белый 30х60
Fantastico Grey
Fantastico Grey
от 1 390
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Fantastico Grey Granito Керамогранит 60х120 Полированный Fantastico Grey Granito Керамогранит 60х60 Полированный
Era
Era
от 1 190
₽/м2
Размер:
50x50
Era Керамогранит серый 50х50
Envy
Envy
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Envy Blast Декор коричневый 17-03-15-1191-0 20х60 Envy Blast Декор серый 17-03-06-1191-0 20х60 Envy Attimo Декор бежевый 17-05-11-1192-0 20х60
Emperador
Emperador
от 2 190
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Emperador Brown Керамогранит 60х60 Полированный
Elegance
Elegance
от 690
₽/м2
Размер:
50x20
Elegance Декор-2 белый 20х50
Diadema
Diadema
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
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Ceylon
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от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Ceylon Керамогранит светло-серый CE 0064 15х60
Cassiopea
Cassiopea
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₽/м2
Размер:
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₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x60 полированный
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