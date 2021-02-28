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  2. Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,8х59,7
Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,8х59,7
4,7
590

Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,8х59,7

4,7
Этот товар смотрят 5 человек
tumb 1 - Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,8х59,7
Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,8х59,7
Арт. 241453
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва
782
м²
шт
упак
1.325 м² = 15 шт = 1 упак
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Juliano Керамогранит светло-бежевый 14,8х59,7

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О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    59.7 x 14.8
  • Толщина, мм:
    8.5
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Juliano

Характеристики

  • Артикул:
    х9999282525
  • Длина, см:
    59.7
  • Высота, см:
    14.8
  • Толщина, мм:
    8.5
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Juliano
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    27.801
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.854
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Светло-бежевый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
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  • Длина, см:
    59.7
  • Высота, см:
    14.8
  • Толщина, мм:
    8.5
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Juliano
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    27.801
  • Вес 1 штуки, кг:
    1.854
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    15
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Светло-бежевый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

3
4.7 / 5 На основе 3 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
Т
Т Тамара
04 февраля 2022
5
Комментарий
Цена не дешевая, но если покупать через интернет-магазины, то можно ее найти на порядок дешевле, чем в тех же салонах. Но в этом случае, естественно все риски останутся на покупателе, так что сами думайте. Плитку советую!та
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Е
Е Егор
03 ноября 2021
4
Комментарий
Плитка сама по себе плотная, во время резки не крошится, сколы на лицевой стороне не появляются, в общем никаких претензий она у меня не вызывает. Да и смотрится плитка достойно.
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А
А Александр Новиков
28 февраля 2021
5
Комментарий
Я занимаюсь отделочными работами уже больше 12 лет, повидал на своем веку огромное количество материалов, в том числе и плиток. Если говорить конкретнее, Мебель 169 выпускает действительно хорошую продукцию. У них надежная, качественная плитка. Работать с ней одно удовольствие, укладка очень легкая, ложится плотно, торцы ровные, без вмятин.
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4.7 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
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4 звезды
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3 звезды
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2 звезды
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