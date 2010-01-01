Новосёлам — скидка до 10% на обустройство квартиры

Вопросы и ответы Частые вопросы

Кто считается новосёлом? Новосёл — это клиент, у которого с момента получения выписки из ЕГРН или акта приёма-передачи прошло не более 1 года.

Какие документы нужны для подтверждения? Для подтверждения понадобятся паспорт: разворот с фото и пропиской, выписка из ЕГРН на приобретённое жильё или акт приёма-передачи квартиры, а также скриншот репоста в официальном домовом чате.

Что должно быть видно на скриншоте репоста? На скриншоте должны быть видны дата, время и название официального домового чата.

Можно ли сначала оставить заявку, а документы отправить позже? Да. Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами, расскажет условия и подскажет, какие документы подготовить.

Можно совместить скидку новосёла с другой акцией? Нет. Скидка не суммируется с другими акциями, промокодами и индивидуальными условиями. Если доступно несколько предложений, применяется самое выгодное.

Сколько действует подтверждённая скидка? После подтверждения заявки скидка действует 30 календарных дней.