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Новосёлам — скидка до 10% на обустройство квартиры

Получили ключи или оформили документы на квартиру? Оставьте заявку — менеджер подскажет условия программы и поможет рассчитать выгоду.

Заявка ни к чему не обязывает — менеджер поможет понять, доступна ли вам скидка.

7% до 499 999 ₽
10% от 500 000 ₽
1 год действует статус новосёла
Размер скидки

Размер скидки зависит от суммы заказа

Чем больше итоговая сумма товаров, тем выше скидка по программе.

7%
при заказе до 499 999 ₽ включительно
10%
при заказе от 500 000 ₽

Скидка действует только на стоимость товаров. Доставка, подъём, монтаж, замер и другие услуги оплачиваются отдельно.

Комплексный подход

Обустройство квартиры — это не одна покупка

После получения ключей обычно нужно решить сразу несколько задач. Программа помогает подойти к этому комплексно и рассчитать выгоду заранее.

Понять общий бюджет

Менеджер поможет рассчитать сумму заказа и доступную скидку.

Собрать покупки в один план

Можно обсудить все задачи по квартире сразу.

Получить максимальную выгоду

При заказе от 500 000 ₽ скидка может составить 10%.

Снизить хаос при переезде

Проще двигаться по понятному плану.

Как получить скидку

Как получить скидку новосёла

Котёнок рядом со смартфоном со страницей программы «Новосёлам» в светлой новой квартире

  1. 1. Оставьте заявку

    Укажите контактные данные — менеджер свяжется с вами.

  2. 2. Расскажите задачу

    Что планируете для новой квартиры и какой бюджет хотите рассчитать.

  3. 3. Подготовьте документы

    Нужны документы, подтверждающие статус новосёла.

  4. 4. Сделайте репост в домовой чат

    Репост должен быть в официальном домовом чате. Скриншот понадобится для подтверждения участия.

  5. 5. Получите подтверждение

    После проверки документов скидка будет действовать 30 календарных дней.

Оставить заявку на скидку
Для кого программа

Для тех, кто обустраивает новую квартиру

Если с момента получения документов на квартиру прошло не больше года, вы можете оформить скидку новосёла.

Получили ключи

Начинаете ремонт, переезд или подбор товаров для квартиры.

Оформили документы

Подойдёт выписка из ЕГРН или акт приёма-передачи.

Планируете покупки

Можно заранее рассчитать заказ и понять доступную скидку.

Хотите сэкономить

Чем выше сумма заказа, тем больше может быть скидка.

Почему комплектом удобнее

Новую квартиру проще обустроить в одном месте

Если искать всё отдельно

  • Разные поставщики и сроки
  • Сложнее контролировать бюджет
  • Каждую задачу нужно объяснять заново
  • Условия скидок приходится сравнивать вручную

Если обустраивать квартиру по программе

  • Одна заявка и понятный следующий шаг
  • Менеджер помогает с подбором
  • Можно рассчитать заказ со скидкой
  • Условия программы объясняются заранее
Вопросы и ответы

Частые вопросы

Кто считается новосёлом?
Новосёл — это клиент, у которого с момента получения выписки из ЕГРН или акта приёма-передачи прошло не более 1 года.
Какие документы нужны для подтверждения?
Для подтверждения понадобятся паспорт: разворот с фото и пропиской, выписка из ЕГРН на приобретённое жильё или акт приёма-передачи квартиры, а также скриншот репоста в официальном домовом чате.
Что должно быть видно на скриншоте репоста?
На скриншоте должны быть видны дата, время и название официального домового чата.
Можно ли сначала оставить заявку, а документы отправить позже?
Да. Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами, расскажет условия и подскажет, какие документы подготовить.
Можно совместить скидку новосёла с другой акцией?
Нет. Скидка не суммируется с другими акциями, промокодами и индивидуальными условиями. Если доступно несколько предложений, применяется самое выгодное.
Сколько действует подтверждённая скидка?
После подтверждения заявки скидка действует 30 календарных дней.
Если сумма заказа изменится, изменится ли размер скидки?
Да. Размер скидки зависит от итоговой суммы заказа на товары: до 499 999 ₽ включительно — 7%, от 500 000 ₽ — 10%.

Проверьте, доступна ли вам скидка новосёла

Оставьте заявку — менеджер подскажет, какие документы нужны, рассчитает заказ и поможет применить максимальную доступную выгоду.

Заявка ни к чему не обязывает.

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