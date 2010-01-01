Новосёлам — скидка до 10% на обустройство квартиры

Понять общий бюджет
Менеджер поможет рассчитать сумму заказа и доступную скидку.
Получили ключи или оформили документы на квартиру? Оставьте заявку — менеджер подскажет условия программы и поможет рассчитать выгоду.
Заявка ни к чему не обязывает — менеджер поможет понять, доступна ли вам скидка.
Чем больше итоговая сумма товаров, тем выше скидка по программе.
Скидка действует только на стоимость товаров. Доставка, подъём, монтаж, замер и другие услуги оплачиваются отдельно.
После получения ключей обычно нужно решить сразу несколько задач. Программа помогает подойти к этому комплексно и рассчитать выгоду заранее.
Менеджер поможет рассчитать сумму заказа и доступную скидку.
Можно обсудить все задачи по квартире сразу.
При заказе от 500 000 ₽ скидка может составить 10%.
Проще двигаться по понятному плану.
Укажите контактные данные — менеджер свяжется с вами.
Что планируете для новой квартиры и какой бюджет хотите рассчитать.
Нужны документы, подтверждающие статус новосёла.
Репост должен быть в официальном домовом чате. Скриншот понадобится для подтверждения участия.
После проверки документов скидка будет действовать 30 календарных дней.
Если с момента получения документов на квартиру прошло не больше года, вы можете оформить скидку новосёла.
Начинаете ремонт, переезд или подбор товаров для квартиры.
Подойдёт выписка из ЕГРН или акт приёма-передачи.
Можно заранее рассчитать заказ и понять доступную скидку.
Чем выше сумма заказа, тем больше может быть скидка.
Оставьте заявку — менеджер подскажет, какие документы нужны, рассчитает заказ и поможет применить максимальную доступную выгоду.
Заявка ни к чему не обязывает.