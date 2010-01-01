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Бордюр

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Коллекции Товары
Rock
Rock
от 10
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x6
Rock Плитка настенная серый 60089 20х60
Карму
Карму
от 104
₽/м2
Размер:
29.7x29.7, 30x9.6, 30x14.5, 30x7.2, 60x30, 6x5.2
Карму бежевый светлый матовый обрезной 11205R 30х60
Брера
Брера
от 151
₽/м2
Размер:
30.6x20
Кузани
Кузани
от 159
₽/м2
Размер:
50x20
Карелли
Карелли
от 198
₽/м2
Размер:
60x30, 30x3.4, 60x60, 30x12, 30x15, 30x2.5
Карелли Декор обрезной VT\A109\11195R 30х60 Карелли Декор обрезной VT\A107\11195R 30х60
Nemo
Nemo
от 150
₽/м2
Размер:
40x20, 40x6, 40x40
Nemo Helias Декор бежевый 08-03-11-1362 20х40 Nemo Helias Бордюр коричневый 66-03-15-1362 6х40 Nemo Helias Декор коричневый 08-03-15-1362 20х40 Nemo Плитка настенная коричневый 08-01-15-1345 20х40 Nemo Плитка настенная бежевый 08-00-11-1345 20х40
Persey
Persey
от 390
₽/м2
Размер:
40x20, 40x5
Persey Бордюр бежевый 56-03-11-497 5х40
Royal
Royal
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 60x6.3, 40.2x40.2, 120x20
Royal Декор мозаичный кофейный MM60076 20х60 Royal Бордюр белый 6,3х60 Royal Декор коричневый 20х60 Royal Декор бежевый 20х60 Royal Декор мозаичный коричневый MM60072 20х60
Kiparis
Kiparis
от 490
₽/м2
Размер:
60x4.7, 30x30, 60x20
Kiparis Бордюр 48-03-11-477-0 4,7х60 Kiparis Мозаика 30х30 Kiparis Плитка настенная бежевый 17-00-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная мозаика 17-30-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-477 20х60
Glossy
Glossy
от 490
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x4.8
Glossy Керамогранит серый SG166000N 40,2х40,2
Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20, 40x6.2
Bona Керамогранит тёмно-бежевый 40х40 Bona Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1344 20х40 Bona Плитка настенная бежевый 08-00-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная тёмно-бежевый 08-01-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная серый 08-00-06-1344 20х40
Мармара
Мармара
от 390
₽/м2
Размер:
60x20, 60x4, 60x5, 40x40
Мармара Ажур Декор серый 17-03-06-659 20х60 Мармара Олимп Декор серый 17-03-06-660 20х60 Мармара Ажур Бордюр серый 48-03-06-659 4х60 Мармара Арабеска Декор серый 17-03-06-661 20х60 Мармара Лайн Декор серый 17-03-06-658 20х60
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Популярные коллекции
Antalya
Antalya
от 2 090
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Antalya Bianco Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Bianco Керамогранит 60х60 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х60 Полированный
Apricot
Apricot
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Apricot Керамогранит песочный AP 0068 15х60 Apricot Керамогранит бежевый AP 0058 15х60
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Avenue
Avenue
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x20
Avenue Плитка настенная бежевый узор 60140 20х60 Avenue Плитка настенная бежевый 60137 20х60 Avenue Плитка настенная тёмно-бежевый 60138 20х60
Balance
Balance
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30
Balance Декор белый 25х75
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40
Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Black
Black
от 1 222
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х60 Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х120
Blanco
Blanco
от 190
₽/м2
Размер:
40x20
Blanco Плитка настенная белый мозаика 08-00-01-2678 20х40 Blanco Плитка настенная белый 08-00-01-2675 20х40 Blanco Плитка настенная белый микс 08-00-01-2676 20х40
Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20, 40x6.2
Bona Керамогранит тёмно-бежевый 40х40 Bona Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1344 20х40 Bona Плитка настенная бежевый 08-00-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная тёмно-бежевый 08-01-11-1344 20х40
Breach
Breach
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x60 полированный
Camelot
Camelot
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Camelot Wing Декор белый 20х60 Camelot Tact Декор белый 20х60 Camelot Керамогранит бежевый SG169200N 40,2х40,2 Camelot Плитка настенная белый 60125 20х60
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Laparet Kerama Marazzi Vitra

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