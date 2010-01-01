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Сделаем врезку дверного блока

Вы получите дверь, максимально готовую к монтажу, и вам потребуется минимум инструментов и навыков

Компания 169.ru имеет свой собственный сервисный центр, где услуга заводской врезки выполняется на современном и профессиональном оборудовании. Также вы можете заказать услугу врезки силами специалистов на дому и увидеть процесс своими глазами!
Заводская врезка — Вариант для тех, кто хочет качество завода изготовителя и точно определился с выбором.
Заводская врезка проводится на производственных станках с автоматическим программным управлением, что гарантирует полное прилегание фурнитуры без зазоров и нестыковок, исключая все ошибки ручного монтажа.

Преимущества:

  • Заводское качество врезки;
  • Экономия времени при монтаже;
  • Минимизация загрязнения помещений;
  • Дополнительная проверка качества товара на складе.

Недостатки:

  • Не все типы дверей и фурнитуры подлежат заводской врезке;
  • Выбор дверных полотен, петлёй и защёлок ограничен по типу и цвету.

Общая информация

  • Коррекция наличников, доборов, коробок по высоте, а также установка притворной планки - не осуществляется.
  • Заказ исполняется только при наличии 100% предоплаты по заказу.
  • Заказ исполняется только на основании замера от нашей организации или после подписания дополнительного приложения к счёт-договору по комплексной врезке дверного блока.
  • Срок гарантии на работы составляет 18 месяцев со дня их выполнения.

Техническая информация

  • Зазоры между полотном и коробкой равны 3 мм (возможны погрешности от 1 до 2 мм).
  • Коробка вырезается под углом 45° в размер дверного полотна по ширине.
  • Врезка посадочного места под петли производится на расстоянии 200 мм от верхнего/нижнего края полотна.
  • Врезка посадочного места под ручку производится на расстоянии 1000 мм от нижнего края полотна до оси ручки.
  • Матовая сторона стекла располагается снаружи.

Прайс-лист

Наименование услуги Стоимость
1

В заводскую врезку одностворчатого дверного блока входят:

  • Врезка замков/защелок: P3 (WC) (ответная часть фрезеруется); Р1, Р2, (фрезеруется подготовка (техническое отверстие) под ответную часть); магнитных замков/защелок M1, М3, (ответная часть фрезеруется).
  • Врезка петель (врезные и скрытые петли).
  • Запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть) при этом стоевые части остаются максимальной длинны.
 1400 рублей
2

В заводскую врезку двухстворчатого дверного блока входят:

  • Врезка замков/защелок: P3 (WC) (ответная часть фрезеруется); Р1, Р2, (фрезеруется подготовка (техническое отверстие) под ответную часть); магнитных замков/защелок M1, М3, (ответная часть фрезеруется).
  • Врезка упора торцевого (Ригеля).
  • Врезка петель (врезные и скрытые петли).
  • Запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть) при этом стоевые части остаются максимальной длинны.
 2000 рублей

Оформление услуги

Услугу заводской врезки можно заказать:

  • У продавца-консультанта розничного магазин 169.ru
  • online, заполнив форму ниже:
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