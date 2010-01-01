Сделаем врезку дверного блока

Вы получите дверь, максимально готовую к монтажу, и вам потребуется минимум инструментов и навыков

Компания 169.ru имеет свой собственный сервисный центр, где услуга заводской врезки выполняется на современном и профессиональном оборудовании. Также вы можете заказать услугу врезки силами специалистов на дому и увидеть процесс своими глазами!

Заводская врезка — Вариант для тех, кто хочет качество завода изготовителя и точно определился с выбором.

Заводская врезка проводится на производственных станках с автоматическим программным управлением, что гарантирует полное прилегание фурнитуры без зазоров и нестыковок, исключая все ошибки ручного монтажа.

Преимущества: Заводское качество врезки;

Экономия времени при монтаже;

Минимизация загрязнения помещений;

Дополнительная проверка качества товара на складе.

Недостатки: Не все типы дверей и фурнитуры подлежат заводской врезке;

Выбор дверных полотен, петлёй и защёлок ограничен по типу и цвету.

Общая информация Коррекция наличников, доборов, коробок по высоте, а также установка притворной планки - не осуществляется.

Заказ исполняется только при наличии 100% предоплаты по заказу.

Заказ исполняется только на основании замера от нашей организации или после подписания дополнительного приложения к счёт-договору по комплексной врезке дверного блока.

Срок гарантии на работы составляет 18 месяцев со дня их выполнения.

Техническая информация Зазоры между полотном и коробкой равны 3 мм (возможны погрешности от 1 до 2 мм).

Коробка вырезается под углом 45° в размер дверного полотна по ширине.

Врезка посадочного места под петли производится на расстоянии 200 мм от верхнего/нижнего края полотна.

Врезка посадочного места под ручку производится на расстоянии 1000 мм от нижнего края полотна до оси ручки.

Матовая сторона стекла располагается снаружи.

Прайс-лист № Наименование услуги Стоимость 1 В заводскую врезку одностворчатого дверного блока входят: Врезка замков/защелок: P3 (WC) (ответная часть фрезеруется); Р1, Р2, (фрезеруется подготовка (техническое отверстие) под ответную часть); магнитных замков/защелок M1, М3, (ответная часть фрезеруется).

Врезка петель (врезные и скрытые петли).

Запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть) при этом стоевые части остаются максимальной длинны. 1400 рублей 2 В заводскую врезку двухстворчатого дверного блока входят: Врезка замков/защелок: P3 (WC) (ответная часть фрезеруется); Р1, Р2, (фрезеруется подготовка (техническое отверстие) под ответную часть); магнитных замков/защелок M1, М3, (ответная часть фрезеруется).

Врезка упора торцевого (Ригеля).

Врезка петель (врезные и скрытые петли).

Запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть) при этом стоевые части остаются максимальной длинны. 2000 рублей