Сделаем врезку дверного блока
Вы получите дверь, максимально готовую к монтажу, и вам потребуется минимум инструментов и навыков
Компания 169.ru имеет свой собственный сервисный центр, где услуга заводской врезки выполняется на современном и профессиональном оборудовании. Также вы можете заказать услугу врезки силами специалистов на дому и увидеть процесс своими глазами!
Заводская врезка — Вариант для тех, кто хочет качество завода изготовителя и точно определился с выбором.
Заводская врезка проводится на производственных станках с автоматическим программным управлением, что гарантирует полное прилегание фурнитуры без зазоров и нестыковок, исключая все ошибки ручного монтажа.
- Заводское качество врезки;
- Экономия времени при монтаже;
- Минимизация загрязнения помещений;
- Дополнительная проверка качества товара на складе.
- Не все типы дверей и фурнитуры подлежат заводской врезке;
- Выбор дверных полотен, петлёй и защёлок ограничен по типу и цвету.
- Коррекция наличников, доборов, коробок по высоте, а также установка притворной планки - не осуществляется.
- Заказ исполняется только при наличии 100% предоплаты по заказу.
- Заказ исполняется только на основании замера от нашей организации или после подписания дополнительного приложения к счёт-договору по комплексной врезке дверного блока.
- Срок гарантии на работы составляет 18 месяцев со дня их выполнения.
- Зазоры между полотном и коробкой равны 3 мм (возможны погрешности от 1 до 2 мм).
- Коробка вырезается под углом 45° в размер дверного полотна по ширине.
- Врезка посадочного места под петли производится на расстоянии 200 мм от верхнего/нижнего края полотна.
- Врезка посадочного места под ручку производится на расстоянии 1000 мм от нижнего края полотна до оси ручки.
- Матовая сторона стекла располагается снаружи.
|№
|Наименование услуги
|Стоимость
|1
|
В заводскую врезку одностворчатого дверного блока входят:
- Врезка замков/защелок: P3 (WC) (ответная часть фрезеруется); Р1, Р2, (фрезеруется подготовка (техническое отверстие) под ответную часть); магнитных замков/защелок M1, М3, (ответная часть фрезеруется).
- Врезка петель (врезные и скрытые петли).
- Запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть) при этом стоевые части остаются максимальной длинны.
|1400 рублей
|2
|
В заводскую врезку двухстворчатого дверного блока входят:
- Врезка замков/защелок: P3 (WC) (ответная часть фрезеруется); Р1, Р2, (фрезеруется подготовка (техническое отверстие) под ответную часть); магнитных замков/защелок M1, М3, (ответная часть фрезеруется).
- Врезка упора торцевого (Ригеля).
- Врезка петель (врезные и скрытые петли).
- Запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть) при этом стоевые части остаются максимальной длинны.
|2000 рублей
Услугу заводской врезки можно заказать:
- У продавца-консультанта розничного магазин 169.ru
- online, заполнив форму ниже: