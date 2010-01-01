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Двери Полипропилен Monochrome Classico

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Дверь межкомнатная Классико-32 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Классико-32 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
7 569
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
845988
Дверь межкомнатная Классико-92 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Классико-92 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846052
Дверь межкомнатная Классико-32 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Классико-32 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
7 569
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
845984
Дверь межкомнатная Классико-12 Полипропилен Alaska, глухая, декор багет, царговая
Дверь межкомнатная Классико-12 Полипропилен Alaska, глухая, декор багет, царговая
9 118
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
845968
Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
7 193
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846001
Дверь межкомнатная Классико-92 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Классико-92 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846056
Дверь межкомнатная Классико-33 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-33 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
8 409
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
845996
Дверь межкомнатная Классико-73 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-73 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
9 118
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846032
Дверь межкомнатная Классико-73 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-73 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
9 118
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846028
Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
7 193
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846006
Дверь межкомнатная Классико-12 Полипропилен Nardo Grey, глухая, декор багет, царговая
Дверь межкомнатная Классико-12 Полипропилен Nardo Grey, глухая, декор багет, царговая
9 118
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
845972
Дверь межкомнатная Классико-93 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-93 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
9 118
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846064
Дверь межкомнатная Классико-93 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-93 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
9 118
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846060
Дверь межкомнатная Классико-83 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-83 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
9 118
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846048
Дверь межкомнатная Классико-83 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-83 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
9 118
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846044
Дверь межкомнатная Классико-82 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Классико-82 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846040
Дверь межкомнатная Классико-82 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Классико-82 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846036
Дверь межкомнатная Классико-72 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Классико-72 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846024
Дверь межкомнатная Классико-72 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Классико-72 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846020
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, white сrystal, царговая
7 823
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846016
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
7 823
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
846011
Дверь межкомнатная Классико-33 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-33 Полипропилен Alaska, остекленная, white сrystal, царговая
8 409
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
845992
Дверь межкомнатная Классико-13 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, декор багет, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-13 Полипропилен Nardo Grey, остекленная, декор багет, white сrystal, царговая
9 730
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
845980
Дверь межкомнатная Классико-13 Полипропилен Alaska, остекленная, декор багет, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-13 Полипропилен Alaska, остекленная, декор багет, white сrystal, царговая
9 730
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
845976
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Двери Полипропилен Monochrome Classico

Двери из серии Classico от отечественного бренда el`PORTA (Portika) – это красивые и высококачественные модели, которые украсят ваш дом и будут надежно служить длительное время. Интернет-магазин 169.ru представил ниже несколько рекомендаций, которые помогут вам принять правильное решение и приобрести оптимальный по всем параметрам вариант.

Советы по выбору двери

Какими бы ни были стиль и цветовое решение интерьера, при выборе дверной конструкции необходимо соблюдать несколько основных принципов:

  • Все двери в доме должны быть решены в едином ключе.
  • Они должны гармонично смотреться в окружающем пространстве. 

При этом нужно учитывать, что существуют стилевые направления, которые хорошо сочетаются друг с другом. Например, сканди и минимализм, лофт и катри, мидсенчури и бохо. Допускается совмещение глухих и остекленных полотен, а также вариантов с разным способом открывания. Здесь при выборе конструкции следует ориентироваться на такие критерии, как площадь, планировка и целевое назначение конкретного помещения.

Основные критерии 

  • Дизайн. Двери данной серии относятся к классическому направлению. Строгость линий, минимальный декор и нейтральные оттенки делают их практически универсальными. Они органично впишутся в современные технологичные интерьеры, эко-пространства, большинство направлений кантри-стиля.
  • Качество, надежность, долговечность. Царговая конструкция обладает высокой прочностью, сопоставимой с моделями из массива. Поперечные планки служат для усиления полотна, обеспечивают его жесткость, не дают полотну провисать в широких проемах. Полипропиленовое защитное покрытие эффектно смотрится и сводит к минимуму негативные воздействия внешней среды. Дверям не страшны ни влага, ни высокая температура, ни прямые солнечные лучи.
  • Способность выдерживать экстремальные условия эксплуатации. Вопрос особенно актуален для семей с маленькими детьми и любителей животных. Царговые двери часто выбирают для помещений с большим потоком посетителей, поскольку они легко переносят нестандартные нагрузки. Защитному полипропиленовому слою не страшно активное использование. Ни потертости, ни царапины не возникают на нем в течение всего времени эксплуатации.
  • Простота содержания. Особые требования к уходу отсутствуют. Подойдет любое моющее средство, незначительные загрязнения легко удаляются влажной тряпкой.

Немаловажным критерием является и стоимость. Интернет-магазин 169.ru работает непосредственно с производителями, поэтому предлагает товар по оптовым ценам независимо от объема заказа.

Подбор с учетом помещения

При покупке изделия для конкретного помещения необходимо учитывать дополнительные требования:

  • Гостиная. В гостиной должно быть много света, поэтому сюда подойдет вариант с застеклением. Чтобы освещение не было слишком резким, лучше приобретать модель с матированным стеклом. Чтобы полотно не закрывало предметов интерьера, можно использовать раздвижную конструкцию. Это особенно важно, поскольку дверь в гостиную обычно держат открытой.
  • Спальня, детская. Для полноценного отдыха необходима максимальная тишина, обособленность и конфиденциальность. Здесь желательно устанавливать глухую модель с высоким уровнем звукоизоляции. Изделия из серии «Классико» препятствует проникновению шумов, громкость которых превышает 32 дБ.
  • Кухня, ванная, санузлы. Важны такие качества, как простота ухода, высокая влагостойкость и устойчивость к перепадам температуры. Двери от el`PORTA (Portika) этими характеристиками наделяет защитный слой полипропилена. 
  • Кабинет. Сосредоточиться на решении текущих вопросов и настроиться на рабочий лад возможно только при отсутствии внешних раздражителей. В данном случае главный критерий – шумоизоляция. 

Для кухни и кабинета допустимы как остекленные, так и сплошные конструкции дверей – все зависит от выбранного дизайна помещения.

Видеообзоры
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатные двери Файн-Лайн
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