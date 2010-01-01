Двери Полипропилен Monochrome Classico

Двери из серии Classico от отечественного бренда el`PORTA (Portika) – это красивые и высококачественные модели, которые украсят ваш дом и будут надежно служить длительное время. Интернет-магазин 169.ru представил ниже несколько рекомендаций, которые помогут вам принять правильное решение и приобрести оптимальный по всем параметрам вариант.

Советы по выбору двери

Какими бы ни были стиль и цветовое решение интерьера, при выборе дверной конструкции необходимо соблюдать несколько основных принципов:

Все двери в доме должны быть решены в едином ключе.

Они должны гармонично смотреться в окружающем пространстве.

При этом нужно учитывать, что существуют стилевые направления, которые хорошо сочетаются друг с другом. Например, сканди и минимализм, лофт и катри, мидсенчури и бохо. Допускается совмещение глухих и остекленных полотен, а также вариантов с разным способом открывания. Здесь при выборе конструкции следует ориентироваться на такие критерии, как площадь, планировка и целевое назначение конкретного помещения.

Основные критерии

Дизайн. Двери данной серии относятся к классическому направлению. Строгость линий, минимальный декор и нейтральные оттенки делают их практически универсальными. Они органично впишутся в современные технологичные интерьеры, эко-пространства, большинство направлений кантри-стиля.

Качество, надежность, долговечность. Царговая конструкция обладает высокой прочностью, сопоставимой с моделями из массива. Поперечные планки служат для усиления полотна, обеспечивают его жесткость, не дают полотну провисать в широких проемах. Полипропиленовое защитное покрытие эффектно смотрится и сводит к минимуму негативные воздействия внешней среды. Дверям не страшны ни влага, ни высокая температура, ни прямые солнечные лучи.

Способность выдерживать экстремальные условия эксплуатации. Вопрос особенно актуален для семей с маленькими детьми и любителей животных. Царговые двери часто выбирают для помещений с большим потоком посетителей, поскольку они легко переносят нестандартные нагрузки. Защитному полипропиленовому слою не страшно активное использование. Ни потертости, ни царапины не возникают на нем в течение всего времени эксплуатации.

Простота содержания. Особые требования к уходу отсутствуют. Подойдет любое моющее средство, незначительные загрязнения легко удаляются влажной тряпкой.

Немаловажным критерием является и стоимость. Интернет-магазин 169.ru работает непосредственно с производителями, поэтому предлагает товар по оптовым ценам независимо от объема заказа.

Подбор с учетом помещения

При покупке изделия для конкретного помещения необходимо учитывать дополнительные требования:

Гостиная. В гостиной должно быть много света, поэтому сюда подойдет вариант с застеклением. Чтобы освещение не было слишком резким, лучше приобретать модель с матированным стеклом. Чтобы полотно не закрывало предметов интерьера, можно использовать раздвижную конструкцию. Это особенно важно, поскольку дверь в гостиную обычно держат открытой.

Спальня, детская. Для полноценного отдыха необходима максимальная тишина, обособленность и конфиденциальность. Здесь желательно устанавливать глухую модель с высоким уровнем звукоизоляции. Изделия из серии «Классико» препятствует проникновению шумов, громкость которых превышает 32 дБ.

Кухня, ванная, санузлы. Важны такие качества, как простота ухода, высокая влагостойкость и устойчивость к перепадам температуры. Двери от el`PORTA (Portika) этими характеристиками наделяет защитный слой полипропилена.

Кабинет. Сосредоточиться на решении текущих вопросов и настроиться на рабочий лад возможно только при отсутствии внешних раздражителей. В данном случае главный критерий – шумоизоляция.

Для кухни и кабинета допустимы как остекленные, так и сплошные конструкции дверей – все зависит от выбранного дизайна помещения.