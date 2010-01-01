Двери el`PORTA (Portika) 329 товаров

Двери el`PORTA (Portika) – это образец красоты и изысканного стиля в идеальном сочетании с высочайшим непревзойденным качеством. Производитель воплотил в своей продукции все последние оригинальные дизайнерские задумки. Все двери от рязанской фабрики el PORTA изготавливаются на современном импортном (немецкое и итальянское) оборудовании на базе высококачественных ламелей, которые были созданы и тщательно отобраны высококвалифицированными специалистами компании из российского сырья. Абсолютно на всех последовательно идущих этапах производства деревянных изделий обязательно присутствует контроль качества.