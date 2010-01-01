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Петли для межкомнатных дверей

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Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 PN МатНикель
Доставим завтра
Петля универсальная 4B 100*70*2.5
160
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 PN МатНикель
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля врезная стальная "Bravo RS-7-4BB" SB МатЧерный (универс.)
Доставим завтра
Петля врезная стальная Bravo RS-7-4BB
161
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" МатХром
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5
 
119
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5 C Хром (универс.)
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5
 
119
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 SC МатХром
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" SB МатЧерный (универс.)
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB
119
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 Черный
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 CP Хром
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" МатЗолото
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5
 
119
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" Бронза
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5
119
Петля врезная стальная "Bravo HS-7-4BB" W Белый
Доставим завтра
Петля врезная стальная Bravo HS-7-4BB
161
Петля врезная стальная "Vantage 4B-GR" Графит
Доставим завтра
Петля врезная стальная Vantage 4B-GR
207
Петля скрытая «K1019 3D» МатХром (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 096 1 218 ₽ -10%
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" Белый
Доставим завтра
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5
119
Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 CP Хром
Доставим завтра
Петля универсальная 4B 100*70*2.5
160
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 GR Графит
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
203
Петля «ECLIPSE 3.0» (4 накладки в комплекте) МатХром
Петля ECLIPSE 3.0
2 034
Петля скрытая «K1019 3D» Черный (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 285 1 428 ₽ -10%
Петля универсальная IN4400U-R10 SN (4BB-R10 100x75x2,5) Перламутровый никель
Доставим завтра
Петля универсальная 4BB-R10 100x75x2,5
205
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 WAB МатБронза
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 AB Бронза
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля скрытая «K1019 3D» Белый (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 096 1 218 ₽ -10%
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 SB МатЗолото
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля без врезки стальная 2ВВ Бронза
Доставим завтра
Петля без врезки стальная 2ВВ
112
Петля универсальная без врезки «200-2B» 100x2,5 PB Латунь
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 100x2,5
145
Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 SB МатЗолото
Петля универсальная 4B 100*70*2.5
160
Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 AB Бронза
Доставим завтра
Петля универсальная 4B 100*70*2.5
160
Петля универсальная «4BB» 100x75x2,5 CFB Кофе глянец
Петля универсальная 4BB 100x75x2,5
339
Петля врезная стальная "Bravo HS-7-4BB" ABB Античная МатБронза (универс.)
Лучшая цена
Петля врезная стальная Bravo HS-7-4BB
72 161 ₽ -55%
Петля «ECLIPSE 3.0» (4 накладки в комплекте) Черный
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 3.0
2 236
Петля «ECLIPSE 3.0» (4 накладки в комплекте) Белый
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 3.0
2 064
Петля скрытая «K1019 3D» Хром (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 310 1 456 ₽ -10%
Петля пружинная 3037 Хром
Петля пружинная 3037
2 100
Петля универсальная без врезки «200-2B» 75x2,5 SB МатЗолото
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 75x2,5
122
Петля универсальная без врезки «200-2B» 125x2,5 PB Латунь
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 200-2B 125x2,5
183
Петля универсальная без врезки «500-2BB» 100x2,5 CFB Кофе глянец
Доставим завтра
Петля универсальная без врезки 500-2BB
311
Петля без врезки стальная 2ВВ Медь
Доставим завтра
Петля без врезки стальная 2ВВ
 
112
Петля «ECLIPSE 2.0» (4 накладки в комплекте) Белый
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 2.0
2 583
Петля универсальная N4400U-R10 INOX black (4BB-R10 102х76х3) чёрный
Доставим завтра
Петля универсальная 4BB-R10 102х76х3
430
Петля универсальная IN4400U-R10 INOX (4BB-R10 102х76х3) хром
Доставим завтра
Петля универсальная 4BB-R10 102х76х3
389
Петля скрытая «K1019 3D» Золото (универс., 20 кг)
Доставим завтра
Петля скрытая K1019 3D
1 092 1 456 ₽ -25%
Петля универсальная «4BB» 100x75x2,5 BL Чёрный матовый
Доставим завтра
Петля универсальная 4BB 100x75x2,5
339
Петля «ECLIPSE 2.0» (4 накладки в комплекте) Никель
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 2.0
2 447
Петля скрытой установки с 3D-регулировкой «11160UN3D» (Architect 3D-ACH UNIVERSAL 60) BL Черный
Доставим завтра
Петля скрытой установки 11160UN3D
2 866
Петля универсальная на подшипниках «100x75x3 B4K» BR Состаренная бронза
Доставим завтра
Петля универсальная на подшипниках 100x75x3 B4K
274
Петля «ECLIPSE 2.0» (4 накладки в комплекте) Черный
Доставим завтра
Петля ECLIPSE 2.0
2 787
Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 AC Медь
Доставим завтра
Петля универсальная 4B 100*70*2.5
160
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Немного о петлях для межкомнатных дверей

Петли – один из важнейших элементов для распашных межкомнатных дверей. Они соединяют вмонтированный в стены короб и собственно дверное полотно. Обеспечивают ровное, мягкое движение при открывании/закрывании. Обычно дверные петли идут в комплекте, как и замки для межкомнатных дверей, но можно выбрать фурнитуру на свое усмотрение, другого дизайна или по более выгодной цене. Также их приобретают в случае поломки или желая поменять дизайн. Цены на изделия вполне доступны, а выбор моделей очень широк. Онлайн-магазин «169.ru» предлагает сертифицированные дверные петли по ценам от производителей.

Особенности дверных петель

Дверные петли имеют следующие отличия:

  • цена, вид материала и покрытия;
  • высота петли, количество крепежей;
  • дизайн моделей, левые и правые;
  • разъемные и универсальные.

Классифицируют дверные петли и по их конструкции. Они устанавливаются и смотрятся по-разному, в зависимости от того, какой тип петли выбран:

  • скрытые петли при закрытых дверях не видны, их цена немного выше, но они и более надежны;
  • накладные и врезные прикручиваются к торцу полотна. Для второго типа необходим вырезанный паз;
  • ввертные состоят из штифтов и петель;
  • угловые имеют изогнутое под углом 900 крепежное полотно;
  • двухсторонние позволяют открывать двери в обе стороны;
  • подшипниковые обеспечивают легкий ход полотна и равномерное распределение нагрузки.

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