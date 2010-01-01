Петли для межкомнатных дверей

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Фурнитура для дверей
Петли – один из важнейших элементов для распашных межкомнатных дверей. Они соединяют вмонтированный в стены короб и собственно дверное полотно. Обеспечивают ровное, мягкое движение при открывании/закрывании. Обычно дверные петли идут в комплекте, как и замки для межкомнатных дверей, но можно выбрать фурнитуру на свое усмотрение, другого дизайна или по более выгодной цене. Также их приобретают в случае поломки или желая поменять дизайн. Цены на изделия вполне доступны, а выбор моделей очень широк. Онлайн-магазин «169.ru» предлагает сертифицированные дверные петли по ценам от производителей.
Дверные петли имеют следующие отличия:
Классифицируют дверные петли и по их конструкции. Они устанавливаются и смотрятся по-разному, в зависимости от того, какой тип петли выбран:
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