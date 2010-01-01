Петли для межкомнатных дверей

Немного о петлях для межкомнатных дверей

Петли – один из важнейших элементов для распашных межкомнатных дверей. Они соединяют вмонтированный в стены короб и собственно дверное полотно. Обеспечивают ровное, мягкое движение при открывании/закрывании. Обычно дверные петли идут в комплекте, как и замки для межкомнатных дверей, но можно выбрать фурнитуру на свое усмотрение, другого дизайна или по более выгодной цене. Также их приобретают в случае поломки или желая поменять дизайн. Цены на изделия вполне доступны, а выбор моделей очень широк. Онлайн-магазин «169.ru» предлагает сертифицированные дверные петли по ценам от производителей.

Особенности дверных петель

Дверные петли имеют следующие отличия:

цена, вид материала и покрытия;

высота петли, количество крепежей;

дизайн моделей, левые и правые;

разъемные и универсальные.

Классифицируют дверные петли и по их конструкции. Они устанавливаются и смотрятся по-разному, в зависимости от того, какой тип петли выбран:

скрытые петли при закрытых дверях не видны, их цена немного выше, но они и более надежны;

накладные и врезные прикручиваются к торцу полотна. Для второго типа необходим вырезанный паз;

ввертные состоят из штифтов и петель;

угловые имеют изогнутое под углом 900 крепежное полотно;

двухсторонние позволяют открывать двери в обе стороны;

подшипниковые обеспечивают легкий ход полотна и равномерное распределение нагрузки.

Купить петли с доставкой на дом по минимальной цене вы можете на сайте нашего магазина. Открывайте каталог и выбирайте изделия, которые идеально подойдут для вашего дома или квартиры. Мы работаем напрямую с компаниями-производителями, поэтому имеем возможность устанавливать самые выгодные для вас цены.