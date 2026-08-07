Петля универсальная без врезки IN4200W/IND CP (тех.упаковка) хром

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Универсальная дверная петля без врезки Punto IN4200W изготовлена из стали, подходит для дверей левого и правого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. В петле установлены втулка-подшипники и стальной стержень, что обеспечивает работоспособность 200 000 циклов открывания/закрывания. Максимальная нагрузка на 2 петли 30 кг, на 3 петли 40 кг. Размер петли: 100x2,5. Саморезы в цвет изделия в комплекте. Упаковка: пакет.