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Двери Полипропилен Monochrome Neoclassico

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Дверь межкомнатная Порта-1 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-1 Полипропилен Alaska, глухая, царговая
5 697
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846305
Дверь межкомнатная Порта-1 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-1 Полипропилен Nardo Grey, глухая, царговая
5 697
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
846309
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Двери Полипропилен Monochrome Neoclassico

Предлагаем вашему вниманию продукцию компании el`PORTA (Portika). Благодаря использованию современного оборудования, строгому соблюдению технологий и ответственному подходу к выбору материалов все изделия бренда отличаются высокой надежностью и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Серия Monochrome Neoclassico – это царговые двери, выполненные в неоклассическом стиле. Они обладают сдержанным изысканным дизайном и прекрасно впишутся практически в любой интерьер. Воспользуйтесь удобным фильтром для поиска подходящей модели и оформите заказ онлайн прямо на сайте 169.ru.

Особенности конструкции

Царговые двери состоят из двух вертикальных стоек с пазами для крепления поперечных перекладин, которые именуются царгами (отсюда и название) и выполняют функцию ребер жесткости. После сборки изделие стягивают на специальном станке. В качестве крепежа используют деревянные шканты, стяжные винты и шиповые соединения. В результате получается прочная конструкция, по своим эксплуатационным качествам не уступающая моделям из массива. В зависимости от дизайна дверного полотна поперечины могут различаться по числу и размеру. Чем больше в изделии царг, тем выше его прочностные показатели. Возможные варианты материала каркаса:

  • незаполненные плиты МДФ;
  • цельные листы MDF и сосновый брус;
  • древесноволокнистая плита плюс клееная фанера.

Сочетание МДФ и бруса считается оптимальным по цене и качеству.
Для отделки может быть использован экошпон, ламинат, полихлорвинил, окраска. Компания – производитель представленных на этой странице изделий использовала полипропиленовое покрытие, которое имитирует эмаль и обладает прекрасными защитными свойствами.

Часто между горизонтальными панелями располагают декоративные элементы: стеклянные или металлические вставки, деревянные детали с покрытием неодинаковой фактуры или цвета. Благодаря сборной конструкции такие модели просто ремонтировать, ведь поврежденную часть можно без труда заменить.

Преимущества дверей полипропилен Monochrome Neoclassico

Главным плюсом царговой конструкции являются повышенная прочность и возможность реставрации. Горизонтальные планки препятствуют расшатыванию и провисанию полотна даже в нестандартных широких проемах.

В числе других преимуществ назовем:

  • длительный срок службы;
  • широкое разнообразие дизайна;
  • устойчивость к повышенной влажности, механическим воздействиям, агрессивным средам.

Благодаря этим характеристикам царговую дверь можно устанавливать в помещениях любого назначения: офисах, гостиницах, жилых квартирах. Они успешно выполняют свои функции в кухнях и санузлах, поскольку не боятся перепадов температур и влаги, не требуют особого подхода при выборе моющих средств. Единственным недостатком таких моделей является их высокий вес, который усложняет монтаж. Но при наличии необходимых инструментов и специальных знаний это легко решается.

У нас вы можете не только приобрести понравившуюся модель, но и заказать услугу установки. В нашем сервисном центре работают высококвалифицированные опытные мастера. Мы уверены в их ответственности и профессионализме, поэтому предоставляем гарантию на произведенные работы сроком 18 месяцев. Вызвать замерщика и оформить заявку на монтаж можно на странице понравившейся модели, а также по телефону или при личном посещении одного из розничных магазинов 169.ru.

Видеообзоры
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
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Межкомнатные двери Файн-Лайн