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Двери Полипропилен GlossMat Porta

52 товара
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Дверь межкомнатная Порта-27 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-27 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
5 242
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848844
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, grey fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848840
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848804
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
3 977
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848864
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Dacota Wood, остекленная, grey fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Dacota Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848828
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, grey fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, grey fog, царговая
3 977
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848880
Дверь межкомнатная Порта-212 Полипропилен Nevada Wood, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-212 Полипропилен Nevada Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848760
Дверь межкомнатная Порта-212 Полипропилен Ibis Wood, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-212 Полипропилен Ibis Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848756
Дверь межкомнатная Порта-212 Полипропилен Graphite Wood, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-212 Полипропилен Graphite Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848752
Дверь межкомнатная Порта-212 Полипропилен Dacota Wood, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-212 Полипропилен Dacota Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848748
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Arctic Wood, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Arctic Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848724
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848824
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848800
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Ibis Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Ibis Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848796
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Graphite Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Graphite Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848792
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Dacota Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Dacota Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848788
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен Arctic Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848784
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Ibis Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Ibis Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848816
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Graphite Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Graphite Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848812
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Dacota Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Dacota Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848808
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Nevada Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Nevada Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848780
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Ibis Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Ibis Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848776
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Graphite Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Graphite Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848772
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Dacota Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Dacota Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848768
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Ibis Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Ibis Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848836
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Graphite Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-222 Полипропилен Graphite Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848832
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, grey fog, царговая
Дверь межкомнатная Порта-221 Полипропилен Nevada Wood, остекленная, grey fog, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848820
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Arctic Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-213 Полипропилен Arctic Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848764
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Nevada Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Nevada Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848740
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Ibis Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Ibis Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848736
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Graphite Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Graphite Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848732
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Dacota Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-211 Полипропилен Dacota Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848728
Дверь межкомнатная Порта-210 Полипропилен Nevada Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-210 Полипропилен Nevada Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848720
Дверь межкомнатная Порта-210 Полипропилен Ibis Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-210 Полипропилен Ibis Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848716
Дверь межкомнатная Порта-210 Полипропилен Graphite Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-210 Полипропилен Graphite Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848712
Дверь межкомнатная Порта-210 Полипропилен Dacota Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Порта-210 Полипропилен Dacota Wood, глухая, царговая
4 687
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
848708
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Двери Полипропилен GlossMat Porta

Межкомнатная дверь – важный элемент интерьера. Правильный выбор покрытия обеспечивает длительную функциональность, эстетичность. Есть много вариантов надежного покрытия. Один из них – полипропилен. Материал имеет важные преимущества:

  • Безопасен для здоровья. Изготавливается из экологически чистых материалов. Не содержит вредных веществ, не выделяет токсинов. Безопасен для людей и окружающей среды. Изделия могут использоваться в комнатах, где проживают маленькие дети. 
  • Прочная конструкция. Устойчива к механическому воздействию. Долго сохраняет свои свойства. Не гниет, не подвергается коррозии.
  • Устойчивость к влаге. Она не впитывается в основу. Полотно не разрушается. Двери функционируют длительный период. Устанавливаются на кухне, в ванной комнате, в неотапливаемых помещениях.
  • Легкий уход. Изделия просто очищаются при помощи влажной тряпки. Пятна не впитываются, загрязнения не въедаются. Своевременное очищение избавит от проблем с грязью.
  • Большой выбор дизайнерских решений. Современные технологии позволяют создавать точные имитации натуральных пород деревьев. Можно выбрать вариант под собственную интерьерную задумку.
  • Приемлемые цены. В сравнении с моделями из натуральных компонентов. Этот аспект делает приобретение таких дверей привлекательным вариантом для многих потребителей.

В серии GlossMat Porta представленные модели в разнообразной цветовой гамме. Есть белоснежные, бежевые, серые, коричневые, темные оттенки. Застекленные, глухие конструкции с разными типами открывания. Для каждого помещения найдется подходящая дверь.

Сравнение материала с экошпоном, массивом дерева

Выбирая межкомнатное полотно, необходимо учитывать не только внешний вид, но и характеристики. Альтернативой полипропилену выступают массив дерева, экошпон. Экошпоновое покрытие передает натуральную текстуру дерева. Стоит недорого. Представлено в разных цветах. Но не так устойчиво к механическому воздействию и влаге. Массив дерева выглядит естественно, очень прочный. Стоит дороже. Деформируется во влажных помещениях, при перепадах температур.

Что лучше: полипропиленовое покрытие или эмаль

При выборе первого варианта покупатель получает надежную конструкцию, защищенную от царапин, сколов, воздействия влаги. Но не все цвета доступны к продаже. Из-за чего ограничиваются дизайнерские возможности. Эмаль представлена большим количеством оттенков. Позволяет передать индивидуальность через концепцию интерьера. Блестящая поверхность делает комнату элегантной. Даже для самых смелых интерьеров подберется нужный вариант. Но вещество подвержено сколам, царапинам. Обращаться с дверью, покрытой эмалью, нужно бережно. Полипропиленовые конструкции стоят дешевле, чем из эмали. Но более прочные.Выбор будет зависеть от личных предпочтений. Нужно понимать, что находится в приоритете: надежность или дизайнерская неповторимость?

Видеообзоры
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
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