Двери Полипропилен GlossMat Porta

Межкомнатная дверь – важный элемент интерьера. Правильный выбор покрытия обеспечивает длительную функциональность, эстетичность. Есть много вариантов надежного покрытия. Один из них – полипропилен. Материал имеет важные преимущества:

Безопасен для здоровья. Изготавливается из экологически чистых материалов. Не содержит вредных веществ, не выделяет токсинов. Безопасен для людей и окружающей среды. Изделия могут использоваться в комнатах, где проживают маленькие дети.

Прочная конструкция. Устойчива к механическому воздействию. Долго сохраняет свои свойства. Не гниет, не подвергается коррозии.

Устойчивость к влаге. Она не впитывается в основу. Полотно не разрушается. Двери функционируют длительный период. Устанавливаются на кухне, в ванной комнате, в неотапливаемых помещениях.

Легкий уход. Изделия просто очищаются при помощи влажной тряпки. Пятна не впитываются, загрязнения не въедаются. Своевременное очищение избавит от проблем с грязью.

Большой выбор дизайнерских решений. Современные технологии позволяют создавать точные имитации натуральных пород деревьев. Можно выбрать вариант под собственную интерьерную задумку.

Приемлемые цены. В сравнении с моделями из натуральных компонентов. Этот аспект делает приобретение таких дверей привлекательным вариантом для многих потребителей.

В серии GlossMat Porta представленные модели в разнообразной цветовой гамме. Есть белоснежные, бежевые, серые, коричневые, темные оттенки. Застекленные, глухие конструкции с разными типами открывания. Для каждого помещения найдется подходящая дверь.

Сравнение материала с экошпоном, массивом дерева

Выбирая межкомнатное полотно, необходимо учитывать не только внешний вид, но и характеристики. Альтернативой полипропилену выступают массив дерева, экошпон. Экошпоновое покрытие передает натуральную текстуру дерева. Стоит недорого. Представлено в разных цветах. Но не так устойчиво к механическому воздействию и влаге. Массив дерева выглядит естественно, очень прочный. Стоит дороже. Деформируется во влажных помещениях, при перепадах температур.

Что лучше: полипропиленовое покрытие или эмаль

При выборе первого варианта покупатель получает надежную конструкцию, защищенную от царапин, сколов, воздействия влаги. Но не все цвета доступны к продаже. Из-за чего ограничиваются дизайнерские возможности. Эмаль представлена большим количеством оттенков. Позволяет передать индивидуальность через концепцию интерьера. Блестящая поверхность делает комнату элегантной. Даже для самых смелых интерьеров подберется нужный вариант. Но вещество подвержено сколам, царапинам. Обращаться с дверью, покрытой эмалью, нужно бережно. Полипропиленовые конструкции стоят дешевле, чем из эмали. Но более прочные.Выбор будет зависеть от личных предпочтений. Нужно понимать, что находится в приоритете: надежность или дизайнерская неповторимость?