Укладка полов любого типа не обходится без напольного плинтуса. Он несет не только практическую нагрузку, фиксируя напольное покрытие. Плинтуса облагораживают внешний вид комнат, позволяет внести завершающие штрихи в выбранный интерьерный дизайн.

Компания «Мебель169» предлагает купить напольные плинтуса в ассортименте по недорогим ценам от производителей. В каталоге представлены наиболее популярные, функциональные модели, способные стать украшением вашей комнаты.

Назначение напольных плинтусов

Изделия выполняют несколько важных функций в отделке и интерьере комнат:

прижимают напольное покрытие к бетонной стяжке, не давая краям подниматься. Это особенно важно при укладке линолеума, ковролина, ламината, паркетной доски;

служат защитой покрытия стен при мытье пола;

скрывают некрасивые щели между стеной и полом, специально оставленные зазоры между стенами и покрытием, если речь идет о ламинате или паркетной доске;

предотвращают попадание воды, пыли, мусора под напольное покрытие;

скрывают в себе провода, кабели телевидения и интернета, телефонные линии;

служат прекрасным декоративным акцентом, позволяют создать плавный переход от фактуры, оттенка стен к полам.

Напольные плинтуса крепятся исключительно к стенам специальными крепежами, клеем или саморезами.

Какие виды плинтуса напольного есть в нашем магазине

Современные плинтуса — это фигурные планки разной ширины, имеющие специальные выемки-каналы на задней части для кабелей, проводов. Их изготавливают из различных материалов: дерева, пробки и ламинированного МДФ; керамики и металла; ПВХ.

Большой выбор текстур, оттенков позволяет подобрать подходящие изделия для любого напольного покрытия. Есть чисто-белые плинтуса, которые подходят для светлых интерьеров. В наличии изделия из шпона, идеально повторяющие узорчатую структуру массива дерева разных пород. Характерная окраска варьируется от светло-сероватых и золотистых до темно-шоколадных, почти черных цветов. Пользуются популярностью одноцветные модели в различных тонах, белые под покраску.

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