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Плинтус напольный
Укладка полов любого типа не обходится без напольного плинтуса. Он несет не только практическую нагрузку, фиксируя напольное покрытие. Плинтуса облагораживают внешний вид комнат, позволяет внести завершающие штрихи в выбранный интерьерный дизайн.
Компания «Мебель169» предлагает купить напольные плинтуса в ассортименте по недорогим ценам от производителей. В каталоге представлены наиболее популярные, функциональные модели, способные стать украшением вашей комнаты.
Изделия выполняют несколько важных функций в отделке и интерьере комнат:
Напольные плинтуса крепятся исключительно к стенам специальными крепежами, клеем или саморезами.
Современные плинтуса — это фигурные планки разной ширины, имеющие специальные выемки-каналы на задней части для кабелей, проводов. Их изготавливают из различных материалов: дерева, пробки и ламинированного МДФ; керамики и металла; ПВХ.
Большой выбор текстур, оттенков позволяет подобрать подходящие изделия для любого напольного покрытия. Есть чисто-белые плинтуса, которые подходят для светлых интерьеров. В наличии изделия из шпона, идеально повторяющие узорчатую структуру массива дерева разных пород. Характерная окраска варьируется от светло-сероватых и золотистых до темно-шоколадных, почти черных цветов. Пользуются популярностью одноцветные модели в различных тонах, белые под покраску.
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