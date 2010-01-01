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Плинтус напольный

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Плинтус напольный Тип-0 М White Matt
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
203 406 ₽ -50%
Клипса с крепежом (40 шт.)
Доставим завтра
Клипса с крепежом (40 шт.)
448
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
336
Плинтус напольный Тип-0 М Cappuccino Veralinga
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
336
Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
378
Плинтус напольный Тип-0 М Bianco Veralinga
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
336
Плинтус напольный Тип-0 М Snow Melinga
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
336
Плинтус напольный Тип-0 Super White
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
378
Плинтус напольный Тип-0 Snow Art 2050*70*16
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
378
Плинтус напольный Тип-0 М Grey Melinga
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
336
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 145 матовый
Плинтус напольный Cezar
588
Плинтус напольный Тип-0 Look Art
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
378
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 163 матовый
Плинтус напольный Cezar
588
Плинтус напольный Тип-0 White Wood
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
378
Плинтус напольный Тип-0 М Nordic Oak
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
378
Плинтус напольный Тип-0 Prime
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
336
Плинтус напольный Тип-0 М Grey Matt
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
406
Плинтус напольный Тип-0 Slate Art
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
378
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Veralinga
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
336
Плинтус напольный Тип-0 Grey Wood
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
378
Плинтус напольный Тип-0 Grey Veralinga 2050*70*16
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
302 336 ₽ -10%
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 088 PL 2500х22х59
Доставим завтра
Плинтус напольный Cezar матовый
352
Плинтус напольный Тип-0 Alaska
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
406
Плинтус напольный Тип-2 Wenge Veralinga
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-2
322 644 ₽ -50%
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 088 правая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium правая
30
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 236 матовый
Доставим завтра
Плинтус напольный Cezar
588
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 088 левая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium левая
30
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 145 правая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium правая
30
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 089 правая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium правая
30
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 282 матовый
Доставим завтра
Плинтус напольный Cezar
588
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 089 левая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium левая
30
Угол внешний к плинтусу CEZAR Premium 104
Доставим завтра
Угол внешний к плинтусу CEZAR Premium
30
Угол внешний металл 80*15
Доставим завтра
Угол внешний металл 80*15
486
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 089 PL 2500х22х59
Доставим завтра
Плинтус напольный Cezar матовый
352
Угол внутренний металл 80*15
Доставим завтра
Угол внутренний металл 80*15
486
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 135 левая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium левая
30
Соединитель металл 80*15
Доставим завтра
Соединитель металл 80*15
486
Угол внешний к плинтусу CEZAR Premium 101
Доставим завтра
Угол внешний к плинтусу CEZAR Premium
30
Соединитель к плинтусу CEZAR Premium 089
Доставим завтра
Соединитель к плинтусу CEZAR Premium
30
Соединитель к плинтусу CEZAR Premium 104
Доставим завтра
Соединитель к плинтусу CEZAR Premium
30
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 101 правая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium правая
30
Угол внутренний к плинтусу CEZAR Premium 196
Доставим завтра
Угол внутренний к плинтусу CEZAR Premium
32
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 196 правая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium правая
30
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 101 левая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium левая
30
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 196 левая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium левая
30
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 200 матовый
Доставим завтра
Плинтус напольный Cezar
588
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium 175 правая
Доставим завтра
Заглушка к плинтусу CEZAR Premium правая
30
Соединитель к плинтусу CEZAR Premium 101
Доставим завтра
Соединитель к плинтусу CEZAR Premium
30
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Укладка полов любого типа не обходится без напольного плинтуса. Он несет не только практическую нагрузку, фиксируя напольное покрытие. Плинтуса облагораживают внешний вид комнат, позволяет внести завершающие штрихи в выбранный интерьерный дизайн.

Компания «Мебель169» предлагает купить напольные плинтуса в ассортименте по недорогим ценам от производителей. В каталоге представлены наиболее популярные, функциональные модели, способные стать украшением вашей комнаты.

Назначение напольных плинтусов

Изделия выполняют несколько важных функций в отделке и интерьере комнат:

  • прижимают напольное покрытие к бетонной стяжке, не давая краям подниматься. Это особенно важно при укладке линолеума, ковролина, ламината, паркетной доски;
  • служат защитой покрытия стен при мытье пола;
  • скрывают некрасивые щели между стеной и полом, специально оставленные зазоры между стенами и покрытием, если речь идет о ламинате или паркетной доске;
  • предотвращают попадание воды, пыли, мусора под напольное покрытие;
  • скрывают в себе провода, кабели телевидения и интернета, телефонные линии;
  • служат прекрасным декоративным акцентом, позволяют создать плавный переход от фактуры, оттенка стен к полам.

Напольные плинтуса крепятся исключительно к стенам специальными крепежами, клеем или саморезами.

Какие виды плинтуса напольного есть в нашем магазине

Современные плинтуса — это фигурные планки разной ширины, имеющие специальные выемки-каналы на задней части для кабелей, проводов. Их изготавливают из различных материалов: дерева, пробки и ламинированного МДФ; керамики и металла; ПВХ.

Большой выбор текстур, оттенков позволяет подобрать подходящие изделия для любого напольного покрытия. Есть чисто-белые плинтуса, которые подходят для светлых интерьеров. В наличии изделия из шпона, идеально повторяющие узорчатую структуру массива дерева разных пород. Характерная окраска варьируется от светло-сероватых и золотистых до темно-шоколадных, почти черных цветов. Пользуются популярностью одноцветные модели в различных тонах, белые под покраску.

Если вам срочно требуется купить напольные плинтуса в комнату или коридор, заходите в наш интернет-магазин. У нас широкий выбор продукции ведущих компаний из России, Европы, Китая, умеренные, недорогие цены. Покупки вы можете оплатить удобным для вас способом, их оперативно доставят по адресу в Москве или области.