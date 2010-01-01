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Двери для гардеробной

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Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
 
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Bianco Veralinga
 
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Cappuccino Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Bianco Veralinga
 
4 032
Ламинированная межкомнатная дверь "32Г" Л-04 (Белый) глухая
Доставим завтра
32Г Л-04 (Белый)
 
2 117 2 352 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Доставим завтра
Браво-0 Super White
 
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Snow Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Белый глухая
Хит
Скинни-12 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Cappuccino Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Cappuccino Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-12 Whitey
 
6 832
Дверь межкомнатная «Скинни-10» Whitey глухая
Доставим завтра
Скинни-10 Whitey
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-12» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-12 Whitey
 
7 672
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Whitey
 
6 832
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Snow Melinga
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
 
4 032
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (Без усиления) Л-11 (ИталОрех)
 
1 773 2 086 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Nordic Oak
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Cappuccino Melinga
 
4 592
Ламинированная межкомнатная дверь "32Г" Л-02 (МиланОрех) глухая
Доставим завтра
32Г Л-02 (МиланОрех)
 
2 117 2 352 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-11.1» White Wood стекло Magic Fog
Прима-11.1 White Wood
 
6 972
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (Без усиления) Л-12 (МиланОрех)
 
1 773 2 086 ₽ -15%
Дверь межкомнатная «Прима-12» White Matt глухая
Доставим завтра
Прима-12 White Matt
 
6 149 6 832 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Неоклассик-32» White Matt глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 White Matt
 
6 653 7 392 ₽ -10%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-32» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Whitey
 
8 372
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» White Wood глухая
Доставим завтра
Браво-21 White Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная «Браво-21» White Matt глухая
Доставим завтра
Браво-21 White Matt
4 007 4 452 ₽ -10%
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Браво-0 Whitey
 
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Браво-21 Look Art
 
4 452
Ламинированная межкомнатная дверь "32Г" Л-01 (ИталОрех) глухая
Доставим завтра
32Г Л-01 (ИталОрех)
2 117 2 352 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Riviera Ice глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Riviera Ice
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Скинни-20 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Melinga
 
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
 
4 592
Дверь межкомнатная «Прима-10» White Matt глухая
Хит
Прима-10 White Matt
 
6 149 6 832 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Matt глухая
Доставим завтра
Прима-2 White Matt
 
6 149 6 832 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Grey Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Grey Melinga
4 032
Дверь межкомнатная «Браво-28» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 White Matt
 
4 133 4 592 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-5.Д" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-5.Д Super White
5 331 6 272 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Milano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Milano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Cappuccino Melinga
 
4 172
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-20» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-20 Whitey
 
5 466 6 832 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Snow Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Snow Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Nordic Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Nordic Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Bianco Veralinga
4 592
Ламинированная межкомнатная дверь "8Г" Итальянский орех глухая
Доставим завтра
8Г Л-11 (ИталОрех)
 
2 772
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-12» White Wood глухая
Доставим завтра
Прима-12 White Wood
 
6 272
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Grace
6 832
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-27 Cappuccino Melinga
4 732
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-0" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grey Pro
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 White Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Bianco Veralinga
 
4 172
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Bianco Veralinga
 
4 592
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-23 (Белый) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (Без усиления) Л-23 (Белый)
 
1 856 2 184 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Whitey (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Whitey
 
8 932
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-21 (БелДуб) глухая
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Гост-0 (Без усиления) Л-21 (БелДуб)
 
1 868 2 198 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» White Wood глухая
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Неоклассик-32 White Wood
7 532
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Современная планировка квартир часто предусматривает отдельную гардеробную комнату вместо многочисленных шкафов, стоек и полочек. Неважно, какое пространство выделено под места хранения – просторное помещение в коттеджах и элитных квартирах или небольшой уголок в стандартных жилищах – в любом случае необходимо отделить гардеробную от остальной территории.

Расположение гардеробной

Удобство, стильность, в некоторых случаях незаметность определяются месторасположением комнаты. Сразу исключим гостиную, столовую и кухню. В этих помещениях не принято располагать гардеробную. В остальных случаях есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать при установке дверей:
  • в спальне лицевая сторона комнаты для одежды, обуви и других аксессуаров оформляется в стилистике спального гарнитура, отделки стен, часто выделяется зеркалом, чтобы визуально расширить маленькое пространство, поэтому раздвижные двери по принципу шкафа-купе отлично подойдут;
  • если гардеробная располагается в прихожей, то, скорее всего, она предназначена для верхней одежды, и особо выделять данную территорию не стоит, а значит, обычная межкомнатная дверь позволит не акцентировать внимание на дополнительном помещении;
  • обустройство гардеробной в детской комнате можно превратить в целую историю: раздвижные, распашные, «гармошка», двери-купе – любой вариант приемлем, и в то же время можно поиграть с дизайном внешнего оформления.

Разновидности

Внутреннее убранство гардеробной очень важно продумывать до мелочей. Современные производители предлагают многочисленные варианты систем хранения для подобных помещений: и стационарные, и мобильные. Можно выбрать даже своеобразный конструктор и устанавливать полочки, коробки и штанги по своему усмотрению.

Но еще одной особенностью, на которую нужно обязательно обратить внимание – это двери. Их конструкция отличается от обычных межкомнатных дверей, хотя классификация типов похожая. Гардеробные двери бывают: распашными, «гармошка», раздвижные (двери-купе), реечные (такие используются в качестве межкомнатных гораздо реже).

Одной из важных отличительных особенностей дверей в гардероб является то, что придавать значение дизайну и оформлению приходится не только с лицевой стороны, но и с внутренней. Для одежды, обуви и аксессуаров можно выделить имеющуюся нишу. Если же таковой нет, то придется отделить часть площади подходящей комнаты. В любом случае для установки дверей понадобится специальная система с подвижными элементами либо целый дверной блок.

Распашные двери

Сразу нужно отметить, что такие модели устанавливаются там, где этого позволяет размер помещения. Среди моделей выделяют одностворчатые (по типу межкомнатных дверей), которые подойдут для гардеробной, организованной в прихожей или спальне. Если спальня достаточно объемная, то можно выбрать двухстворчатые двери, распахивающиеся в противоположные друг от друга стороны. Такие варианты очень красиво будут смотреться в комнате классического типа, в стиле прованс, кантри, минимализме.

Среди плюсов распашной дверной конструкции для гардеробной – надежная защита от пыли, солнца. К минусам относится необходимость довольно просторного помещения, потому что требуется место для раскрывания створок.

Раздвижные двери для гардеробной

Среди раздвижных выделяют несколько конструкций.
  1. «Гармошка». По названию модели понятна схема действия такой двери. Она состоит из нескольких секций, скрепленных между собой подвижными элементами, позволяющими складывать створки, как гармошку.
  2. Двери-купе. Одно или два (реже три) полотна устанавливаются на специальные рельсы и ролики. Это позволяет дверям перемещаться в стороны. Такую модель очень любят дизайнеры, потому что створки очень легко декорировать под общий интерьер помещения. На них часто устанавливают зеркальную поверхность, что углубляет и расширяет пространство.
  3. Двери-книжка похожи по конструкции на «гармошку», по крайней мере, принцип составления конструкции тот же.
Но общим и главным достоинством раздвижных моделей для гардеробной – это экономия площади. Двигаясь вдоль стены, дверь абсолютно не требует дополнительной территории.

Реечные двери

Реечная модель, или жалюзийная, довольно необычная, но очень интересная и оригинальная. Полотно выполнено по типу горизонтального жалюзи в виде реек, между которыми оставляется небольшая щель. Конструкция может быть различная: распашнаяили раздвижная. Модель обладает таким достоинством, как проникновение воздуха в гардеробную. Это важный фактор, потому что одежда остается свежей в любое время года, не появляется запаха затхлости, сырости, плесени.

С дизайнерской точки зрения тоже можно выделить преимущества. Реечная формапрекрасно вписывается во все деревенские стили: прованс, кантри, английский колониальный стиль, стиль альпийского шале. Простота сочетается с изысканностью, что составляет гармоничное целое с целым рядом плюсов в использовании.

Что предлагает наш интернет-магазин

Ассортимент гардеробных дверей представлен в весьма богатом многообразии. Мебель 169, являясь официальным складом одного из главных производителей на строительном рынке России фабрики «Браво», предлагает высококачественные дверные конструкции для особых помещений.

Основной материал для изготовления – эко-шпон, представляющий собой экологически чистое сырье. Для подавляющего большинства моделей применяется материал, покрытый антивандальным лаком. Такие полотнапрактичны и устойчивы к внешним воздействиям.
Широкая цветовая гамма позволит подобрать модель к абсолютно любому стилю и интерьеру гардеробной. Этим качествам отвечает и дизайн полотна. Классический стиль, минимализм, прованс, английский стиль – любое оформление возможно с конструкциями от фабрики Браво.

В интернет-магазине вы можете выбрать и купить уже готовое изделие для гардеробной, либо оставить заказ по индивидуальным размерам и формам. Специалист может бесплатно выехать на замеры по г.Москва.