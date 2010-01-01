Расположение гардеробной

в спальне лицевая сторона комнаты для одежды, обуви и других аксессуаров оформляется в стилистике спального гарнитура, отделки стен, часто выделяется зеркалом, чтобы визуально расширить маленькое пространство, поэтому раздвижные двери по принципу шкафа-купе отлично подойдут;

если гардеробная располагается в прихожей, то, скорее всего, она предназначена для верхней одежды, и особо выделять данную территорию не стоит, а значит, обычная межкомнатная дверь позволит не акцентировать внимание на дополнительном помещении;

обустройство гардеробной в детской комнате можно превратить в целую историю: раздвижные, распашные, «гармошка», двери-купе – любой вариант приемлем, и в то же время можно поиграть с дизайном внешнего оформления.

Разновидности

Распашные двери

Раздвижные двери для гардеробной

«Гармошка». По названию модели понятна схема действия такой двери. Она состоит из нескольких секций, скрепленных между собой подвижными элементами, позволяющими складывать створки, как гармошку. Двери-купе. Одно или два (реже три) полотна устанавливаются на специальные рельсы и ролики. Это позволяет дверям перемещаться в стороны. Такую модель очень любят дизайнеры, потому что створки очень легко декорировать под общий интерьер помещения. На них часто устанавливают зеркальную поверхность, что углубляет и расширяет пространство. Двери-книжка похожи по конструкции на «гармошку», по крайней мере, принцип составления конструкции тот же.

Реечные двери

Что предлагает наш интернет-магазин

Современная планировка квартир часто предусматривает отдельную гардеробную комнату вместо многочисленных шкафов, стоек и полочек. Неважно, какое пространство выделено под места хранения – просторное помещение в коттеджах и элитных квартирах или небольшой уголок в стандартных жилищах – в любом случае необходимо отделить гардеробную от остальной территории.Удобство, стильность, в некоторых случаях незаметность определяются месторасположением комнаты. Сразу исключим гостиную, столовую и кухню. В этих помещениях не принято располагать гардеробную. В остальных случаях есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать при установке дверей:Внутреннее убранство гардеробной очень важно продумывать до мелочей. Современные производители предлагают многочисленные варианты систем хранения для подобных помещений: и стационарные, и мобильные. Можно выбрать даже своеобразный конструктор и устанавливать полочки, коробки и штанги по своему усмотрению.Но еще одной особенностью, на которую нужно обязательно обратить внимание – это двери. Их конструкция отличается от обычных межкомнатных дверей, хотя классификация типов похожая. Гардеробные двери бывают: распашными, «гармошка», раздвижные (двери-купе), реечные (такие используются в качестве межкомнатных гораздо реже).Одной из важных отличительных особенностей дверей в гардероб является то, что придавать значение дизайну и оформлению приходится не только с лицевой стороны, но и с внутренней. Для одежды, обуви и аксессуаров можно выделить имеющуюся нишу. Если же таковой нет, то придется отделить часть площади подходящей комнаты. В любом случае для установки дверей понадобится специальная система с подвижными элементами либо целый дверной блок.Сразу нужно отметить, что такие модели устанавливаются там, где этого позволяет размер помещения. Среди моделей выделяют одностворчатые (по типу межкомнатных дверей), которые подойдут для гардеробной, организованной в прихожей или спальне. Если спальня достаточно объемная, то можно выбрать двухстворчатые двери, распахивающиеся в противоположные друг от друга стороны. Такие варианты очень красиво будут смотреться в комнате классического типа, в стиле прованс, кантри, минимализме.Среди плюсов распашной дверной конструкции для гардеробной – надежная защита от пыли, солнца. К минусам относится необходимость довольно просторного помещения, потому что требуется место для раскрывания створок.Среди раздвижных выделяют несколько конструкций.Но общим и главным достоинством раздвижных моделей для гардеробной – это экономия площади. Двигаясь вдоль стены, дверь абсолютно не требует дополнительной территории.Реечная модель, или жалюзийная, довольно необычная, но очень интересная и оригинальная. Полотно выполнено по типу горизонтального жалюзи в виде реек, между которыми оставляется небольшая щель. Конструкция может быть различная: распашнаяили раздвижная. Модель обладает таким достоинством, как проникновение воздуха в гардеробную. Это важный фактор, потому что одежда остается свежей в любое время года, не появляется запаха затхлости, сырости, плесени.С дизайнерской точки зрения тоже можно выделить преимущества. Реечная формапрекрасно вписывается во все деревенские стили: прованс, кантри, английский колониальный стиль, стиль альпийского шале. Простота сочетается с изысканностью, что составляет гармоничное целое с целым рядом плюсов в использовании.Ассортимент гардеробных дверей представлен в весьма богатом многообразии. Мебель 169, являясь официальным складом одного из главных производителей на строительном рынке России фабрики «Браво», предлагает высококачественные дверные конструкции для особых помещений.Основной материал для изготовления – эко-шпон, представляющий собой экологически чистое сырье. Для подавляющего большинства моделей применяется материал, покрытый антивандальным лаком. Такие полотнапрактичны и устойчивы к внешним воздействиям.Широкая цветовая гамма позволит подобрать модель к абсолютно любому стилю и интерьеру гардеробной. Этим качествам отвечает и дизайн полотна. Классический стиль, минимализм, прованс, английский стиль – любое оформление возможно с конструкциями от фабрики Браво.В интернет-магазине вы можете выбрать и купить уже готовое изделие для гардеробной, либо оставить заказ по индивидуальным размерам и формам. Специалист может бесплатно выехать на замеры по г.Москва.