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  5. Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
5,0
4 320

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая

5,0
Этот товар смотрят 7 человек
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Хит
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1028583
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 320
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 320 ₽
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 515
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
720 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 744 раза
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2356 Наличник "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-2356 ⋅ 435 ₽
 435
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031-2355 Коробка "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-2355 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
190×55 190×60 200×60 200×70
200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, black shine, царговая
Цвет: Bianco melinga
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-7532
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    22
  • Размер упаковки:
    201* 81 *3,6
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Высококачественный сосновый брус.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    105 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
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Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным лаком
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Bianco Melinga - примерно соответствует RAL 9002, матовый (≈ 3,4 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
Особенности
Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности. Облегченная конструкция позволяет снизить массу двери примерно на 15%. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства. Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Детали зафиксированы при помощи крепежа из закаленной стали.

Характеристики

  • Артикул:
    153-7532
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    22
  • Размер упаковки:
    201* 81 *3,6
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Высококачественный сосновый брус.
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

8
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 3 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
13 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
13 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
13 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
8
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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