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Браво-22 Riviera Ice
4,3
4 452

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Riviera Ice остекление Magic Fog

4,3
Этот товар смотрят 21 человек
ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228853
Этот товар смотрят 9 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 452
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 452 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 442
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
742 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 108 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1158 Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1159 Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Riviera Ice остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Magic Fog 200*80
Цвет: Riviera Ice
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
20 июня 2021
5
Достоинства
Низкая цена, отличное качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Пользуемся не так давно, двери очень нравятся, цена -качество отличное ,цвет очень красивый ,не такой как на фото, нежнее что ли)))смотрится стильно ,двери не лёгкие как фанерка,пленка тоже качественная .
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С
10 июня 2021
4
Комментарий
Красивые, добротные двери, приятно смотреть. Качество очень хорошее. Монтажники подкорректировали эти недочёты. Проверять нужно всё и за всеми. В целом сами двери отличные.
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В
23 июня 2020
4
Комментарий
Очень удобный интерфейс, сайт очень читабельный все понятно и легко, огромный выбор дверей и фурнитуры. Очень приятный менеджер, все объяснили и в удобное для нас время приехал замерщик, который дал очень много дельных советов по правильности установки и удобству. Установщики отдельный плюс, очень качественно, быстро, все за собой убрали. Остались очень довольны выбором. Спасибо вам большое.
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4.3 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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