Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Bravo
  4. Экошпон
  5. ДП ЭКО Браво-28 Riviera Ice Magic Fog 200*80
Браво-28 Riviera Ice
4,4
4 592

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Riviera Ice остекление Magic Fog

4,4
Этот товар смотрят 10 человек
ДП ЭКО Браво-28 Riviera Ice Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228878
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 582
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 108 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1158 Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1159 Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Riviera Ice остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Riviera Ice
ДП ЭКО Браво-28 Snow Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-28 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-28 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-28 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
+7

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Популярные подборки

Двери на кухню Российские межкомнатные двери Межкомнатные двери в стиле минимализм Межкомнатные двери цвета Дуб патина серый Межкомнатные двери в стиле Неоклассика Межкомнатные двери цвета Дуб Французский Навесные раздвижные межкомнатные двери Межкомнатные шпонированные двери серии Комфорт Межкомнатные двери в Дзержинском Межкомнатные двери цвета Орех макадамия

Отзывы и вопросы о товаре

8
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
30 августа 2021
4
Комментарий
Компания «Мебель 169» оставила приятное впечатление от сотрудничества. Здесь мне помогли подобрать хорошие обычные двери. Сложности в процессе заказа и установки не возникали. Требовалось полотно в стиле классическом стиле, без всяких выкрутасов. Купил качественное, красивое и полностью подходящее по размерам, мастера всё установили. Спасибо за помощь!
Вам помог этот отзыв?
Л
14 июня 2021
4
Достоинства
классные. Удобные и стильные
Недостатки
Нет
Комментарий
Занимаюсь оптовой реализацией хороших дверей. Могу сразу сказать: дверные полотна отличного качества. Широкий модельный ряд и демократичная цена. С течением времени свою красоту и функциональность нисколько не теряют
Вам помог этот отзыв?
Д
02 февраля 2021
5
Комментарий
Хорошие двери. Красивые на вид, стильный дизайн. Модель как раз под наш дизайн. Прочные. Поставили себе хорошие двери за разумные деньги. Я довольна, что у меня дома красиво и уютно.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Nordic Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Nordic Oak
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 White Wood
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» White Wood глухая
Доставим завтра
Браво-21 White Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 White Wood
 
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Grey Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Grey Wood
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Nordic Oak остекление Magic Fog
Браво-28 Nordic Oak
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Snow Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Snow Art
 
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Slate Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Slate Art
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Snow Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Snow Art
4 032

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Скинни-11.1 Grace
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Bianco Veralinga
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-12 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Grace
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Хит
Скинни-10 Grace
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Скинни-15.1 Grace
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Bianco Veralinga
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Cappuccino Veralinga
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Браво-21 Look Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Look Art
 
4 452
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть