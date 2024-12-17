Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая 200x80

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Товар раскупили
Арт. 229697
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:153-0686
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:White Wood
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Magic Fog
-
Вес, кг:24
-
Кромка:Нет
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями
Описание
Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Цвет по RAL
White Wood - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
