Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
5,0
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая 200x80

5,0
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Magic Fog 200*80
Чёрная пятница
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229697
Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
Как сделать замеры
Цвет:
ДП ЭКО Браво-22 Look Art Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Slate Art Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Original Oak Magic Fog 200*80
+9

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Цвет по RAL
White Wood - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0686
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

65
5.0 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
17 декабря 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
17 декабря 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
01 октября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 65 оценок)
5 звезд
63
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

