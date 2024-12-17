Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая 200x80

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.

Цвет по RAL

White Wood - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white), матовый (≤ 8 GU).

Стекло

Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).