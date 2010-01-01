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Открытые вакансии компании «Интернет-магазин дверей 169.ru»

Программист 1С

Основные задачи
  • поддержка и доработка 1С:Управление торговлей 10.3(переписана на УФ);
  • развитие и поддержка WMS Axelot;
  • изучение бизнес-процессов компании;
  • общение с сотрудниками и руководителями подразделений;
  • выявление проблем и участков, которые можно автоматизировать;
  • сбор и анализ требований;
  • подготовка понятных технических заданий;
  • самостоятельная разработка и доработка функционала в 1С;
  • постановка задач внешним разработчикам и контроль их выполнения;
  • настройка обменов и интеграций между системами;
  • тестирование и внедрение новых решений;
  • сопровождение пользователей;
  • описание реализованных процессов и доработок.
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Зарплата
от 120 000 — до 180 000 ₽
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Сборщик кухонь и корпусной мебели

Обязанности:
  • Сборка кухонь по проекту (стандартная модульная кухня)
  • Установка моек, смесителей и бытовой техники (без прямого подключения)
  • Установка прочих комплектующих (доводчики, планки и т.д.)
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Зарплата
от 200 000 ₽
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Менеджер по рекламациям

Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
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Зарплата
от 120 000 — до 180 000 ₽
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Руководитель отдела "Двери" интернет-магазина (Head of E-commerce)

Управление продажами:
  • управление командой отдела (до 10 менеджеров);
  • выполнение и перевыполнение плана продаж;
  • развитие онлайн-канала и увеличение доли e-commerce;
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Зарплата
от 130 000 ₽
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Специалист по расчету заработной платы и кадровому делопроизводству

Бухгалтер по расчёту заработной платы и кадровому делопроизводству

От 120 000 ₽ на руки · Москва, м. Кунцевская · Опыт от 3 лет · Работа в офисе

Ищем специалиста, который самостоятельно возьмёт на себя два направления: расчёт заработной платы и кадровое делопроизводство в полном объёме.

Участок работы — одно юридическое лицо, 100–150 сотрудников. Нам важно, чтобы у вас был практический опыт в обоих направлениях, вы уверенно работали в 1С:ЗУП и умели организовать работу с соблюдением сроков.

Обязанности

Расчёт заработной платы:

Расчёт заработной платы, отпускных, больничных, командировок, компенсаций и выплат при увольнении.

Ведение и проверка табелей, контроль полноты исходных данных для расчёта.

Расчёт НДФЛ и страховых взносов.

Формирование ведомостей на выплату и расчётных листков.

Консультирование сотрудников по начислениям и удержаниям.

Кадровое делопроизводство:

Оформление приёма, переводов, увольнений, отпусков и командировок, работа с иностранными гражданами.

Подготовка трудовых договоров, дополнительных соглашений и приказов, ознакомление сотрудников с документами.

Ведение кадрового учёта в 1С:ЗУП, контроль актуальности и корректности данных.

Составление графика отпусков и контроль его выполнения.

Подготовка и своевременная сдача отчётности в ИФНС, СФР Росстат, работа в ЭДО.

Выдача сотрудникам справок и копий документов, организация отправки документов в регионы.

Подготовка кадровых отчётов по запросам руководителя.

Требования:

Опыт самостоятельного расчёта заработной платы и ведения кадрового делопроизводства от 3 лет.

Опыт работы с сопоставимой численностью сотрудников.

Уверенное владение 1С:ЗУП 8.3, 1С бух 8.3 и Excel.

Знание трудового законодательства и правил расчёта заработной платы, НДФЛ и страховых взносов в пределах своего участка.

Умение отслеживать изменения требований и применять их в работе.

Внимательность к расчётам и документам, соблюдение сроков и конфиденциальности.

Умение самостоятельно разбираться в рабочих вопросах и понятно объяснять сотрудникам расчёты и порядок оформления документов.

Условия

Заработная плата от 120 000 ₽ на руки, итоговый размер обсуждается с учётом опыта и квалификации.

Стабильные выплаты два раза в месяц без задержек.

Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.

Работа в офисе, м. Кунцевская.

Полная занятость, график 5/2: 9:00–18:00, пятница до 17-00.

Работа в стабильной, развивающейся компании.

Доброжелательный коллектив и поддержка руководителя.

При отклике кратко укажите, на какую численность сотрудников вы самостоятельно рассчитывали заработную плату и какие кадровые задачи выполняли.
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Зарплата
от 120 000 — до 120 000 ₽
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SMM-менеджер

У нас есть магазины, большой ассортимент, склад, монтажные бригады, сборщики, каждый день новые объекты, о которых мы хотим рассказать свежей аудитории и мы ищем инициативного, креативного специалиста, который сам предлагает идеи, берёт камеру, едет на съёмку, монтирует ролик и анализирует результат.
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Зарплата
от 150 000 — до 150 000 ₽
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Менеджер по продажам

Мы приглашаем тебя в команду, которая более 13 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
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Зарплата
от 120 000 — до 350 000 ₽
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Руководитель отдела продаж

Условия:
  • Оформление по ТК РФ;
  • Выплаты с прогрессивной оплатой труда (оклад + KPI). Заработная плата от 150 000 без потолка;
  • Стабильные выплаты без задержек 2 раза в месяц;
  • График работы 5/2 с 9-18 или с 10-19;
  • Комфортный и современный офис м. Кунцевская;
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Зарплата
от 150 000 ₽
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Водитель ричтрака

Обязанности:
  • Выполнение погрузочно-разгрузочных работ на ричтраке и вилочном погрузчике на территории теплого склада
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Зарплата
от 95 000 — до 110 000 ₽
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Менеджер по продажам дверей и напольных покрытий (м. Новокосино)

Мы приглашаем тебя в команду, которая более 13 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
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Зарплата
от 100 000 — до 350 000 ₽
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Мастер-водитель по установке входных дверей

Обязанности:
  • Доставка и установка входных дверей
  • Работа с проемом по части: Расширение (Разные материалы стен), сужение по сторонам и высоте (пеноблок)
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Зарплата
от 350 000 — до 450 000 ₽
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Менеджер по продажам

Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
Подробнее
Зарплата
от 75 000 — до 120 000 ₽
Подробнее

Менеджер по рекламациям

Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
Подробнее
Зарплата
от 80 000 — до 120 000 ₽
Подробнее

Кладовщик-комплектовщик

Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
Подробнее
Зарплата
от 105 000 — до 120 000 ₽
Подробнее

Грузчик

Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
Подробнее
Зарплата
от 70 000 ₽
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Менеджер по продажам дверей (Бутово)

Мы приглашаем тебя в команду, которая более 13 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
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Зарплата
от 120 000 — до 190 000 ₽
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Установщик дверей (Межкомнатные)

Обязанности:
  • Установка межкомнатных дверей
  • Установка раздвижных систем
  • Установка дверей книжка
  • Установка напольного плинтуса (МДФ, ПВХ, пенополистирол)
  • Установка дверной фурнитуры, в том числе скрытые петли.
  • Работа с проемом: расширение (разные материалы стен), сужение по сторонам и высоте (гипсокартон, брус)
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Зарплата
от 300 000 ₽
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Аналитик WMS (Axelot X5)

Компания 169.ru — один из лидеров рынка дверей, мебели и интерьерных решений в Москве и Нижнем Новгороде. Мы активно развиваем складскую инфраструктуру и ищем в команду Администратора / Аналитика WMS Axelot X5, который будет не только сопровождать систему, но и участвовать в её доработке и оптимизации бизнес-процессов склада.
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Зарплата
от 150 000 — до 200 000 ₽
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Оператор колл-центра на входящие звонки (не продажи)

О НАС:
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Зарплата
от 50 000 — до 60 000 ₽
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Помощник оператора ЧПУ

Компания 169.ru - крупная компания по продаже и установке межкомнатных и входных дверей. В связи с развитием производства ищем помощника оператора ЧПУ.

Если у вас нет опыта работы на производстве - это не проблема, всему обучим.

Чем предстоит заниматься

Вы будете работать вместе с оператором ЧПУ

- проверять дверные полотна до обработки на станке;

- проверять качество врезки и соответствие изделия заданию;

- подготавливать изделия к упаковке;

- наносить и проверять маркировку;

- перемещать двери и комплектующие по производственному участку;

- следить за наличием упаковочных материалов;

- поддерживать порядок на рабочем месте;

Что мы ожидаем:

- внимательность и аккуратность;

- ответственность;

- готовность к физической работе;

- умение работать руками;

- желание научиться новому;

- соблюдение порядка и технологических требований.

Опыт работы на производстве или с ЧПУ будет преимуществом, но не обязателен.

Мы предлагаем

- Зарплата от 80 000 ₽ на руки;

- график 5/2, с 08:00 до 17:00;

- стабильные выплаты 2 раза в месяц;

- обучение и наставничество на рабочем месте;

- возможность освоить работу на ЧПУ и вырасти до оператора;

- работа в стабильной компании;

- дружный коллектив;

- корпоративные мероприятия и подарки;

- скидки на продукцию компании.
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Зарплата
от 80 000 ₽
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500₽