Открытые вакансии компании «Интернет-магазин дверей 169.ru»
Программист 1С
Основные задачи
- поддержка и доработка 1С:Управление торговлей 10.3(переписана на УФ);
- развитие и поддержка WMS Axelot;
- изучение бизнес-процессов компании;
- общение с сотрудниками и руководителями подразделений;
- выявление проблем и участков, которые можно автоматизировать;
- сбор и анализ требований;
- подготовка понятных технических заданий;
- самостоятельная разработка и доработка функционала в 1С;
- постановка задач внешним разработчикам и контроль их выполнения;
- настройка обменов и интеграций между системами;
- тестирование и внедрение новых решений;
- сопровождение пользователей;
- описание реализованных процессов и доработок.
от 120 000 — до 180 000 ₽
Сборщик кухонь и корпусной мебели
Обязанности:
- Сборка кухонь по проекту (стандартная модульная кухня)
- Установка моек, смесителей и бытовой техники (без прямого подключения)
- Установка прочих комплектующих (доводчики, планки и т.д.)
от 200 000 ₽
Менеджер по рекламациям
Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
от 120 000 — до 180 000 ₽
Руководитель отдела "Двери" интернет-магазина (Head of E-commerce)
Управление продажами:
- управление командой отдела (до 10 менеджеров);
- выполнение и перевыполнение плана продаж;
- развитие онлайн-канала и увеличение доли e-commerce;
от 130 000 ₽
Специалист по расчету заработной платы и кадровому делопроизводству
Бухгалтер по расчёту заработной платы и кадровому делопроизводству
От 120 000 ₽ на руки · Москва, м. Кунцевская · Опыт от 3 лет · Работа в офисе
Ищем специалиста, который самостоятельно возьмёт на себя два направления: расчёт заработной платы и кадровое делопроизводство в полном объёме.
Участок работы — одно юридическое лицо, 100–150 сотрудников. Нам важно, чтобы у вас был практический опыт в обоих направлениях, вы уверенно работали в 1С:ЗУП и умели организовать работу с соблюдением сроков.
Обязанности
Расчёт заработной платы:
Расчёт заработной платы, отпускных, больничных, командировок, компенсаций и выплат при увольнении.
Ведение и проверка табелей, контроль полноты исходных данных для расчёта.
Расчёт НДФЛ и страховых взносов.
Формирование ведомостей на выплату и расчётных листков.
Консультирование сотрудников по начислениям и удержаниям.
Кадровое делопроизводство:
Оформление приёма, переводов, увольнений, отпусков и командировок, работа с иностранными гражданами.
Подготовка трудовых договоров, дополнительных соглашений и приказов, ознакомление сотрудников с документами.
Ведение кадрового учёта в 1С:ЗУП, контроль актуальности и корректности данных.
Составление графика отпусков и контроль его выполнения.
Подготовка и своевременная сдача отчётности в ИФНС, СФР Росстат, работа в ЭДО.
Выдача сотрудникам справок и копий документов, организация отправки документов в регионы.
Подготовка кадровых отчётов по запросам руководителя.
Требования:
Опыт самостоятельного расчёта заработной платы и ведения кадрового делопроизводства от 3 лет.
Опыт работы с сопоставимой численностью сотрудников.
Уверенное владение 1С:ЗУП 8.3, 1С бух 8.3 и Excel.
Знание трудового законодательства и правил расчёта заработной платы, НДФЛ и страховых взносов в пределах своего участка.
Умение отслеживать изменения требований и применять их в работе.
Внимательность к расчётам и документам, соблюдение сроков и конфиденциальности.
Умение самостоятельно разбираться в рабочих вопросах и понятно объяснять сотрудникам расчёты и порядок оформления документов.
Условия
Заработная плата от 120 000 ₽ на руки, итоговый размер обсуждается с учётом опыта и квалификации.
Стабильные выплаты два раза в месяц без задержек.
Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.
Работа в офисе, м. Кунцевская.
Полная занятость, график 5/2: 9:00–18:00, пятница до 17-00.
Работа в стабильной, развивающейся компании.
Доброжелательный коллектив и поддержка руководителя.
При отклике кратко укажите, на какую численность сотрудников вы самостоятельно рассчитывали заработную плату и какие кадровые задачи выполняли.
От 120 000 ₽ на руки · Москва, м. Кунцевская · Опыт от 3 лет · Работа в офисе
Ищем специалиста, который самостоятельно возьмёт на себя два направления: расчёт заработной платы и кадровое делопроизводство в полном объёме.
Участок работы — одно юридическое лицо, 100–150 сотрудников. Нам важно, чтобы у вас был практический опыт в обоих направлениях, вы уверенно работали в 1С:ЗУП и умели организовать работу с соблюдением сроков.
Обязанности
Расчёт заработной платы:
Расчёт заработной платы, отпускных, больничных, командировок, компенсаций и выплат при увольнении.
Ведение и проверка табелей, контроль полноты исходных данных для расчёта.
Расчёт НДФЛ и страховых взносов.
Формирование ведомостей на выплату и расчётных листков.
Консультирование сотрудников по начислениям и удержаниям.
Кадровое делопроизводство:
Оформление приёма, переводов, увольнений, отпусков и командировок, работа с иностранными гражданами.
Подготовка трудовых договоров, дополнительных соглашений и приказов, ознакомление сотрудников с документами.
Ведение кадрового учёта в 1С:ЗУП, контроль актуальности и корректности данных.
Составление графика отпусков и контроль его выполнения.
Подготовка и своевременная сдача отчётности в ИФНС, СФР Росстат, работа в ЭДО.
Выдача сотрудникам справок и копий документов, организация отправки документов в регионы.
Подготовка кадровых отчётов по запросам руководителя.
Требования:
Опыт самостоятельного расчёта заработной платы и ведения кадрового делопроизводства от 3 лет.
Опыт работы с сопоставимой численностью сотрудников.
Уверенное владение 1С:ЗУП 8.3, 1С бух 8.3 и Excel.
Знание трудового законодательства и правил расчёта заработной платы, НДФЛ и страховых взносов в пределах своего участка.
Умение отслеживать изменения требований и применять их в работе.
Внимательность к расчётам и документам, соблюдение сроков и конфиденциальности.
Умение самостоятельно разбираться в рабочих вопросах и понятно объяснять сотрудникам расчёты и порядок оформления документов.
Условия
Заработная плата от 120 000 ₽ на руки, итоговый размер обсуждается с учётом опыта и квалификации.
Стабильные выплаты два раза в месяц без задержек.
Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.
Работа в офисе, м. Кунцевская.
Полная занятость, график 5/2: 9:00–18:00, пятница до 17-00.
Работа в стабильной, развивающейся компании.
Доброжелательный коллектив и поддержка руководителя.
При отклике кратко укажите, на какую численность сотрудников вы самостоятельно рассчитывали заработную плату и какие кадровые задачи выполняли.
от 120 000 — до 120 000 ₽
SMM-менеджер
У нас есть магазины, большой ассортимент, склад, монтажные бригады, сборщики, каждый день новые объекты, о которых мы хотим рассказать свежей аудитории и мы ищем инициативного, креативного специалиста, который сам предлагает идеи, берёт камеру, едет на съёмку, монтирует ролик и анализирует результат.
от 150 000 — до 150 000 ₽
Менеджер по продажам
Мы приглашаем тебя в команду, которая более 13 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
от 120 000 — до 350 000 ₽
Руководитель отдела продаж
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Выплаты с прогрессивной оплатой труда (оклад + KPI). Заработная плата от 150 000 без потолка;
- Стабильные выплаты без задержек 2 раза в месяц;
- График работы 5/2 с 9-18 или с 10-19;
- Комфортный и современный офис м. Кунцевская;
от 150 000 ₽
Водитель ричтрака
Обязанности:
- Выполнение погрузочно-разгрузочных работ на ричтраке и вилочном погрузчике на территории теплого склада
от 95 000 — до 110 000 ₽
Менеджер по продажам дверей и напольных покрытий (м. Новокосино)
Мы приглашаем тебя в команду, которая более 13 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
от 100 000 — до 350 000 ₽
Мастер-водитель по установке входных дверей
Обязанности:
- Доставка и установка входных дверей
- Работа с проемом по части: Расширение (Разные материалы стен), сужение по сторонам и высоте (пеноблок)
от 350 000 — до 450 000 ₽
Менеджер по продажам
Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
от 75 000 — до 120 000 ₽
Менеджер по рекламациям
Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
от 80 000 — до 120 000 ₽
Кладовщик-комплектовщик
Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
от 105 000 — до 120 000 ₽
Грузчик
Мы приглашаем тебя в команду, которая более 15 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
от 70 000 ₽
Менеджер по продажам дверей (Бутово)
Мы приглашаем тебя в команду, которая более 13 лет занимает лидирующие позиции в сегменте мебельного обустройства квартир и загородных домов. В числе наших достижений- звание «Предприятие года 2023» по версии сообщества «Лига Лучших предприятий России»!
от 120 000 — до 190 000 ₽
Установщик дверей (Межкомнатные)
Обязанности:
- Установка межкомнатных дверей
- Установка раздвижных систем
- Установка дверей книжка
- Установка напольного плинтуса (МДФ, ПВХ, пенополистирол)
- Установка дверной фурнитуры, в том числе скрытые петли.
- Работа с проемом: расширение (разные материалы стен), сужение по сторонам и высоте (гипсокартон, брус)
от 300 000 ₽
Аналитик WMS (Axelot X5)
Компания 169.ru — один из лидеров рынка дверей, мебели и интерьерных решений в Москве и Нижнем Новгороде. Мы активно развиваем складскую инфраструктуру и ищем в команду Администратора / Аналитика WMS Axelot X5, который будет не только сопровождать систему, но и участвовать в её доработке и оптимизации бизнес-процессов склада.
от 150 000 — до 200 000 ₽
от 50 000 — до 60 000 ₽
Помощник оператора ЧПУ
Компания 169.ru - крупная компания по продаже и установке межкомнатных и входных дверей. В связи с развитием производства ищем помощника оператора ЧПУ.
Если у вас нет опыта работы на производстве - это не проблема, всему обучим.
Чем предстоит заниматься
Вы будете работать вместе с оператором ЧПУ
- проверять дверные полотна до обработки на станке;
- проверять качество врезки и соответствие изделия заданию;
- подготавливать изделия к упаковке;
- наносить и проверять маркировку;
- перемещать двери и комплектующие по производственному участку;
- следить за наличием упаковочных материалов;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
Что мы ожидаем:
- внимательность и аккуратность;
- ответственность;
- готовность к физической работе;
- умение работать руками;
- желание научиться новому;
- соблюдение порядка и технологических требований.
Опыт работы на производстве или с ЧПУ будет преимуществом, но не обязателен.
Мы предлагаем
- Зарплата от 80 000 ₽ на руки;
- график 5/2, с 08:00 до 17:00;
- стабильные выплаты 2 раза в месяц;
- обучение и наставничество на рабочем месте;
- возможность освоить работу на ЧПУ и вырасти до оператора;
- работа в стабильной компании;
- дружный коллектив;
- корпоративные мероприятия и подарки;
- скидки на продукцию компании.
Если у вас нет опыта работы на производстве - это не проблема, всему обучим.
Чем предстоит заниматься
Вы будете работать вместе с оператором ЧПУ
- проверять дверные полотна до обработки на станке;
- проверять качество врезки и соответствие изделия заданию;
- подготавливать изделия к упаковке;
- наносить и проверять маркировку;
- перемещать двери и комплектующие по производственному участку;
- следить за наличием упаковочных материалов;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
Что мы ожидаем:
- внимательность и аккуратность;
- ответственность;
- готовность к физической работе;
- умение работать руками;
- желание научиться новому;
- соблюдение порядка и технологических требований.
Опыт работы на производстве или с ЧПУ будет преимуществом, но не обязателен.
Мы предлагаем
- Зарплата от 80 000 ₽ на руки;
- график 5/2, с 08:00 до 17:00;
- стабильные выплаты 2 раза в месяц;
- обучение и наставничество на рабочем месте;
- возможность освоить работу на ЧПУ и вырасти до оператора;
- работа в стабильной компании;
- дружный коллектив;
- корпоративные мероприятия и подарки;
- скидки на продукцию компании.
от 80 000 ₽