Открытые вакансии компании «Интернет-магазин дверей 169.ru»

Бухгалтер по расчёту заработной платы и кадровому делопроизводству



От 120 000 ₽ на руки · Москва, м. Кунцевская · Опыт от 3 лет · Работа в офисе



Ищем специалиста, который самостоятельно возьмёт на себя два направления: расчёт заработной платы и кадровое делопроизводство в полном объёме.



Участок работы — одно юридическое лицо, 100–150 сотрудников. Нам важно, чтобы у вас был практический опыт в обоих направлениях, вы уверенно работали в 1С:ЗУП и умели организовать работу с соблюдением сроков.



Обязанности



Расчёт заработной платы:



Расчёт заработной платы, отпускных, больничных, командировок, компенсаций и выплат при увольнении.



Ведение и проверка табелей, контроль полноты исходных данных для расчёта.



Расчёт НДФЛ и страховых взносов.



Формирование ведомостей на выплату и расчётных листков.



Консультирование сотрудников по начислениям и удержаниям.



Кадровое делопроизводство:



Оформление приёма, переводов, увольнений, отпусков и командировок, работа с иностранными гражданами.



Подготовка трудовых договоров, дополнительных соглашений и приказов, ознакомление сотрудников с документами.



Ведение кадрового учёта в 1С:ЗУП, контроль актуальности и корректности данных.



Составление графика отпусков и контроль его выполнения.



Подготовка и своевременная сдача отчётности в ИФНС, СФР Росстат, работа в ЭДО.



Выдача сотрудникам справок и копий документов, организация отправки документов в регионы.



Подготовка кадровых отчётов по запросам руководителя.



Требования:



Опыт самостоятельного расчёта заработной платы и ведения кадрового делопроизводства от 3 лет.



Опыт работы с сопоставимой численностью сотрудников.



Уверенное владение 1С:ЗУП 8.3, 1С бух 8.3 и Excel.



Знание трудового законодательства и правил расчёта заработной платы, НДФЛ и страховых взносов в пределах своего участка.



Умение отслеживать изменения требований и применять их в работе.



Внимательность к расчётам и документам, соблюдение сроков и конфиденциальности.



Умение самостоятельно разбираться в рабочих вопросах и понятно объяснять сотрудникам расчёты и порядок оформления документов.



Условия



Заработная плата от 120 000 ₽ на руки, итоговый размер обсуждается с учётом опыта и квалификации.



Стабильные выплаты два раза в месяц без задержек.



Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.



Работа в офисе, м. Кунцевская.



Полная занятость, график 5/2: 9:00–18:00, пятница до 17-00.



Работа в стабильной, развивающейся компании.



Доброжелательный коллектив и поддержка руководителя.



При отклике кратко укажите, на какую численность сотрудников вы самостоятельно рассчитывали заработную плату и какие кадровые задачи выполняли.