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Напольные покрытия из ламината заслуженно пользуются популярностью. Они отличаются превосходными эксплуатационными качествами, долговечностью и презентабельным внешним видом. Если класс и тип подобраны верно, пол будет верно служить десятилетиями, оставаясь гладким, ровным, красивым. Так, водостойкие ламинаты можно использовать в «мокрых зонах». А изделия 34 класса износостойкости прекрасно подходят для кухонь, прихожих, общественных мест.
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Современные напольные покрытия по целому ряду показателей превосходят традиционный паркет или половую доску. Для ламинатов 34 класса износостойкости характерны следующие свойства:
Срок службы изделий 34 класса составляет 15-30 лет. В течение всего срока эксплуатации пол не нуждается в ремонте, сохраняет красивый вид.
Ламинаты 34 класса и выше предназначены для использования в помещениях с интенсивной нагрузкой на полы. То есть там, где ежедневно проходит масса людей, осуществляются какие-либо действия, требующие регулярных перемещений. 34 класс означает, что по такой поверхности можно смело «кататься» на офисном кресле, не опасаясь привести ее в негодность через 1-2 недели. Чаще всего такие полы устанавливают в общественных местах, офисах, в местах с повышенной проходимостью.
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