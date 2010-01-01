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Ламинат 34 класса

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Ламинат Floorwood Expert 8805 Дуб Гарднер L2C AC 6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Expert
 
624 1 040 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Expert
 
1 040
Ламинат Floorwood Maxima Wax 9812 Дуб Ланкастер AC 6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Maxima Wax
1 218 2 030 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Serious Smart CD228 Дуб Одэсан L2C
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Serious Smart
1 570
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75031 Дуб Эддисон L2C AC 6/34 КЛАСС
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Maxima Wax
 
1 497
Ламинат Floorwood Megapolis 618 Дуб Ченнаи АС6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Megapolis
1 497
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75034 Дуб Портленд L2C AC 6/34 КЛАСС
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Maxima Wax
 
1 497
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат Floorwood Palazzo
 
1 351
Ламинат Floorwood Megapolis 617 Дуб Лима АС6/34
Ламинат Floorwood Megapolis
1 497
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2202 Дуб воздушный
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2205 Дуб северный
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC SpaceFloor Eris 1103 Несо
Ламинат SPC SpaceFloor Eris
1 600
Ламинат SPC Alta Step Perfecto с подложкой 8813 Дуб дальневосточный
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
1 840
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2209 Дуб летний
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres 5503 Каллисто
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres
1 950
Ламинат SPC SpaceFloor Eris 1106 Галатея
Ламинат SPC SpaceFloor Eris
1 600
Ламинат SPC Alta Step Gusto 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC Alta Step Gusto
1 650
Ламинат Floorwood Megapolis 608 Дуб Лагос АС6/34
Ламинат Floorwood Megapolis
1 497
Ламинат SPC Alta Step Mirada 4405 Дуб шведский
Ламинат SPC Alta Step Mirada
2 400
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres 5502 Стикс
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres
1 950
Ламинат SPC SpaceFloor Eris 1101 Таласса
Ламинат SPC SpaceFloor Eris
1 600
Ламинат SPC SpaceFloor Pluto с подложкой 1001 Диона
Ламинат SPC SpaceFloor Pluto
1 840
Ламинат SPC SpaceFloor Pluto с подложкой 1004 Леда
Ламинат SPC SpaceFloor Pluto
1 840
Ламинат SPC SpaceFloor Pluto с подложкой 1003 Тефия
Ламинат SPC SpaceFloor Pluto
1 840
Ламинат SPC SpaceFloor Pluto с подложкой 1002 Рея
Ламинат SPC SpaceFloor Pluto
1 840
Ламинат SPC Alta Step Gusto 3302 Дуб баноффи
Ламинат SPC Alta Step Gusto
1 650
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2204 Дуб легкий
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 469
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2206 Дуб арктический
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2207 Дуб островной
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC Alta Step Mirada 4409 Дуб болгарский
Ламинат SPC Alta Step Mirada
2 400
Ламинат Floorwood Serious Smart CD235 Дуб Ульсан L2C
Ламинат Floorwood Serious Smart
1 570
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат Floorwood Maxima Wax
 
1 497
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат Floorwood Serious Smart
1 570
Ламинат Floorwood Maxima Wax 91754 Дуб Форествиль L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат Floorwood Maxima Wax
 
1 497
Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат Floorwood Phantom Wax
1 160
Ламинат SPC Alta Step Gusto 3301 Дуб парфе
Ламинат SPC Alta Step Gusto
1 650
Ламинат SPC Alta Step Mirada 4407 Дуб австрийский
Ламинат SPC Alta Step Mirada
2 400
Ламинат Floorwood Serious Smart CD227 Дуб Провиденс L2C
Ламинат Floorwood Serious Smart
1 570
Ламинат SPC Alta Step Gusto 3310 Дуб грильяж
Ламинат SPC Alta Step Gusto
1 650
Ламинат SPC Alta Step Mirada 4403 Дуб финский
Ламинат SPC Alta Step Mirada
2 400
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2208 Дуб огненный
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC Alta Step Perfecto с подложкой 8812 Дуб азиатский
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
1 840
Ламинат SPC Alta Step Perfecto с подложкой 8814 Дуб европейский
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
1 840
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2210 Дуб африканский
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres 5504 Кебер
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres
1 950
Ламинат SPC SpaceFloor Eris 1104 Протей
Ламинат SPC SpaceFloor Eris
1 600
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres 5501 Никта
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres
1 950
Ламинат SPC SpaceFloor Eris 1102 Метида
Ламинат SPC SpaceFloor Eris
1 600
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Напольные покрытия из ламината заслуженно пользуются популярностью. Они отличаются превосходными эксплуатационными качествами, долговечностью и презентабельным внешним видом. Если класс и тип подобраны верно, пол будет верно служить десятилетиями, оставаясь гладким, ровным, красивым. Так, водостойкие ламинаты можно использовать в «мокрых зонах». А изделия 34 класса износостойкости прекрасно подходят для кухонь, прихожих, общественных мест.

Наш интернет-магазин «Мебель 19» представляет коллекцию элитных ламинатов 34 класса от ведущих российских и зарубежных фабрик. Благодаря прямым поставкам и проработанной логистике, вы можете купить за недорогую цену высококачественную, надежную продукцию.

Плюсы ламинатов 34 класса

Современные напольные покрытия по целому ряду показателей превосходят традиционный паркет или половую доску. Для ламинатов 34 класса износостойкости характерны следующие свойства:

  • высокая прочность, способность выдерживать длительные нагрузки, вибрацию работающей бытовой техники, механизмов;
  • устойчивость к царапинам, механическим повреждениям от каблуков, мебельных ножек и колесиков, случайно упавших твердых предметов;
  • нетребовательность к уходу. Чтобы привести напольное покрытие в порядок, достаточно пройтись влажной тряпкой или пылесосом;
  • стыки между отдельными пластинами ламината совершенно незаметны, пол получается идеально ровным, без швов и перепадов;

Срок службы изделий 34 класса составляет 15-30 лет. В течение всего срока эксплуатации пол не нуждается в ремонте, сохраняет красивый вид.

Сфера применения

Ламинаты 34 класса и выше предназначены для использования в помещениях с интенсивной нагрузкой на полы. То есть там, где ежедневно проходит масса людей, осуществляются какие-либо действия, требующие регулярных перемещений. 34 класс означает, что по такой поверхности можно смело «кататься» на офисном кресле, не опасаясь привести ее в негодность через 1-2 недели. Чаще всего такие полы устанавливают в общественных местах, офисах, в местах с повышенной проходимостью.

Купить недорогой ламинат 34 класса вы можете прямо сейчас, не выходя из дома или офиса. Откройте каталог нашего интернет-магазина в Москве, и выбирайте подходящий вариант из лучших напольных покрытий. Цены указаны за 1 метр квадратный, поэтому подсчитать общую стоимость с учетом площади помещения не составит труда.