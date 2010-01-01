Напольные покрытия из ламината заслуженно пользуются популярностью. Они отличаются превосходными эксплуатационными качествами, долговечностью и презентабельным внешним видом. Если класс и тип подобраны верно, пол будет верно служить десятилетиями, оставаясь гладким, ровным, красивым. Так, водостойкие ламинаты можно использовать в «мокрых зонах». А изделия 34 класса износостойкости прекрасно подходят для кухонь, прихожих, общественных мест.

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Плюсы ламинатов 34 класса

Современные напольные покрытия по целому ряду показателей превосходят традиционный паркет или половую доску. Для ламинатов 34 класса износостойкости характерны следующие свойства:

высокая прочность, способность выдерживать длительные нагрузки, вибрацию работающей бытовой техники, механизмов;

устойчивость к царапинам, механическим повреждениям от каблуков, мебельных ножек и колесиков, случайно упавших твердых предметов;

нетребовательность к уходу. Чтобы привести напольное покрытие в порядок, достаточно пройтись влажной тряпкой или пылесосом;

стыки между отдельными пластинами ламината совершенно незаметны, пол получается идеально ровным, без швов и перепадов;

Срок службы изделий 34 класса составляет 15-30 лет. В течение всего срока эксплуатации пол не нуждается в ремонте, сохраняет красивый вид.

Сфера применения

Ламинаты 34 класса и выше предназначены для использования в помещениях с интенсивной нагрузкой на полы. То есть там, где ежедневно проходит масса людей, осуществляются какие-либо действия, требующие регулярных перемещений. 34 класс означает, что по такой поверхности можно смело «кататься» на офисном кресле, не опасаясь привести ее в негодность через 1-2 недели. Чаще всего такие полы устанавливают в общественных местах, офисах, в местах с повышенной проходимостью.

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