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  6. Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
4,8
3 631

Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский

4,8
Этот товар смотрят 8 человек
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Код товара: 747667
Этот товар смотрят 25 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 772
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 1.31 м² = 16 шт
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Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Р0057743 Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Р0057743 ⋅ 3 631 ₽
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0
903-0144 Ограничитель напольный Bravo SFZ-100 Schrome
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1 810
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Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Цвет: 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4406 Дуб румынский
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4405 Дуб шведский Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4403 Дуб финский Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4404 Дуб голландский Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4409 Дуб болгарский Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4402 Дуб скандинавский Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4407 Дуб австрийский Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4401 Дуб сибирский Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4410 Дуб корейский
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    64 x 12,8 x 0,4
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Alta Step
  • Коллекция:
    Mirada
  • Класс:
    34
  • Цвет:
    4406 Дуб румынский

Характеристики

  • Артикул:
    Р0057743
  • Длина, мм:
    640
  • Ширина, мм:
    128
  • Толщина, мм:
    4
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Alta Step
  • Коллекция:
    Mirada
  • Класс:
    34
  • Цвет:
    4406 Дуб румынский
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    1.31
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    SPC
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    16
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    17
  • Тип замка:
    Click
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Подложки
Подложки
Межкомнатные двери
Межкомнатные двери

Описание

SPC ламинат Альта Степ (Alta Step) - Дуб Румынский 4406 Mirada Английская елка Верхний защитный слой - 0,3мм. SPC Alta Step (Альта Степ) - это твердая полимерная основа соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным покрытием, образуя единое структурно неделимое покрытие. SPC AltaStep - Каменно-полимерный композит (Stone Polymer Composite) — это гетерогенные модульные напольные покрытия в состав в который входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25. Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает уникальность: водостойкость, стабильность, прочность, сочетаемость с теплыми полами, простота укладки. Это современный вариант ламината.

Характеристики

  • Артикул:
    Р0057743
  • Длина, мм:
    640
  • Ширина, мм:
    128
  • Толщина, мм:
    4
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Alta Step
  • Коллекция:
    Mirada
  • Класс:
    34
  • Цвет:
    4406 Дуб румынский
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    1.31
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    SPC
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    16
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    17
  • Тип замка:
    Click

Отзывы и вопросы о товаре

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