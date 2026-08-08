Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4405 Дуб шведский

SPC ламинат Альта Степ (Alta Step) - Дуб Шведский 4405 Mirada Английская елка Верхний защитный слой - 0,3мм. SPC Alta Step (Альта Степ) - это твердая полимерная основа соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным покрытием, образуя единое структурно неделимое покрытие. SPC AltaStep - Каменно-полимерный композит (Stone Polymer Composite) — это гетерогенные модульные напольные покрытия в состав в который входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25. Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает уникальность: водостойкость, стабильность, прочность, сочетаемость с теплыми полами, простота укладки. Это современный вариант ламината.
Характеристики
Артикул:
Р0057742
Длина, мм:
640
Ширина, мм:
128
Толщина, мм:
4
Страна:
Россия
Бренд:
Alta Step
Коллекция:
Mirada
Класс:
34
Цвет:
4405 Дуб шведский
Общий цвет:
Коричневый
Декор:
Дерево
Фаска:
4V
Площадь:
1.31
Влагозащищенность:
Да
Водостойкость:
24 часа
Максимальная температура, °C:
27
Совместим с системой теплый пол:
Да
Поверхность:
Матовая
Материал:
SPC
Рисунок:
Под дерево
Количество шт. в упаковке:
16
Тип соединения:
Замок
Вес, кг:
17
Тип замка:
Click
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