Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери строителям

Межкомнатные двери для строителей

40 товаров
Фильтры
Цветовая палитра
Размеры
Высота, см
-
Ширина, см
-
Оттенки
Цвет
Показать всеСвернуть
Тип двери
Система открывания
Материал
Цена
-
Стекло
Коллекция
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (Без усиления) Л-11 (ИталОрех)
 
1 773 2 086 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (Без усиления) Л-12 (МиланОрех)
 
1 773 2 086 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-23 (Белый) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (Без усиления) Л-23 (Белый)
 
1 856 2 184 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-21 (БелДуб) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (Без усиления) Л-21 (БелДуб)
 
1 868 2 198 ₽ -15%
Дверь межкомнатная «32Г» Грунт МДФ глухая
Доставим завтра
32Г Грунт
1 487 1 652 ₽ -10%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-13 (Венге) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (Без усиления) Венге
 
2 011 2 366 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-12 (МиланОрех) глухая
Гост-0 (C усилением) Л-12 (МиланОрех)
 
3 822
Дверь межкомнатная «32С» Грунт МДФ, стекло Magic Fog
32С Грунт
2 999 3 332 ₽ -10%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-13 (Венге) глухая
Доставим завтра
Гост-3 (C усилением) Венге
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-13 (Венге) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Гост-13 (Без усиления) Венге
 
2 209 3 682 ₽ -40%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Гост-13 (Без усиления) Миланский орех
 
2 033 3 388 ₽ -40%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-23 (Белый) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (C усилением) Л-23 (Белый)
3 920
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-23 (Белый) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Гост-13 (С усилением) Л-23 (Белый)
4 830
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-11 (ИталОрех) глухая
Гост-0 (C усилением) Л-11 (ИталОрех)
 
3 822
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-0» (Без усиления) Т-01 (ДубНат) глухая
Гост-0 (Без усиления) Т-01 (ДубНат)
5 191 5 768 ₽ -10%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-11 (ИталОрех) глухая
Гост-3 (C усилением) Итальянский орех
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-12 (МиланОрех) глухая
Гост-3 (C усилением) Миланский орех
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-16 (Серый) глухая
Гост-0 (Без усиления) Серый
 
2 366
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Гост-3 (С усилением) Т-01 (ДубНат)
8 162
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Гост-13 (Без усиления) Итальянский орех
 
3 388
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-0» (С усилением) Т-01 (ДубНат) глухая
Гост-0 (С усилением) Т-01 (ДубНат)
7 420
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Гост-3 (Без усиления) Итальянский орех
 
3 388
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Гост-13 (С усилением) Итальянский орех
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост» МДФ остекление белое рифленое
Гост ПО-2 МДФ
 
2 296
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост» МДФ остекление Кризет белое
Гост ПО-1 МДФ
 
2 296
Дверь межкомнатная «Гост-3» (Без усиления) МДФ остекление Magic Fog
Гост-3 (Без усиления) МДФ
3 010
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (Без усиления) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Гост-3 (Без усиления) Т-01 (ДубНат)
6 804
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog
Гост-3 (Без усиления) Миланский орех
 
3 388
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog
Гост-13 (С усилением) Миланский орех
 
4 746
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Гост-13 (С усилением) Т-01 (ДубНат)
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (Без усиления) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Гост-13 (Без усиления) Т-01 (ДубНат)
6 804
Дверь межкомнатная «Гост-0» (С усилением) МДФ глухая
Гост-0 (С усилением) МДФ
3 430
Дверь межкомнатная «Гост-3» (С усилением) МДФ остекление Magic Fog
Гост-3 (С усилением) МДФ
4 354
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (Без усиления) Л-16 (Серый)) остекление Magic Fog
Гост-3 (Без усиления) Серый
 
3 682
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Гост-3 (C усилением) Серый
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-16 (Серый) остекление Magic Fog
Гост-13 (С усилением) Серый
 
5 026
Дверь межкомнатная «Гост-13» (С усилением) МДФ остекление Magic Fog
Гост-13 (С усилением) МДФ
4 354
Дверь межкомнатная «Гост-13» (Без усиления) МДФ остекление Magic Fog
Гост-13 (Без усиления) МДФ
3 010
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-16 (Серый) остекление Magic Fog
Гост-13 (Без усиления) Серый
 
3 682
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Гост-0 (C усилением) Серый
 
4 116
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика