Одинцово (склад)
В связи с проведением комплекса работ, связанных с переездом склада, время сборки заказов на самовывоз увеличено! Среднее время ожидания заказа в утренние часы - до 90 мин, после обеда и вечером до 45 мин. Также подъездные пути к нашему складу находятся в неудовлетворительном состоянии из-за ремонтных работ.
Мы работаем над улучшением дорожного покрытия. Приносим извинения за возможные неудобства.
г. Одинцово, ул Баковская, 5
пн-пт: с 9:00 до 19:30
сб-вс: с 9:00 до 18:00
Открыт до 19:30
Планируйте самовывоз на будние дни. Для входа требуется оформить пропуск по номеру телефона +7 (495) 152-71-05. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Как добраться
- С Минского шоссе поворачиваем направо на улицу Восточная
- На круговом движении поворачиваем на улицу Транспортная
- Продолжаем движение прямо до улицы Баковская
- Едем до коричневых ворот
- После охраны проезжаем прямо 400 метров до склада
Для входа требуется оформить пропуск.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Как дойти от станции:
- От станции «Одинцово» (выход №4) идём до улицы Союзная и поворачиваем налево
- Продолжаем идти прямо до светофора
- Переходим по светофору на лево на Транспортную улицу
- Продолжаем движение прямо до улицы Баковская
- Заходим через центральный вход в «ПО «Одинцово».
- После охраны проходим 400 метров до склада
Для входа требуется оформить пропуск.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Как доехать общественным транспортом:
- От станции «Одинцово» (выход №2) проходим 180 метров до остановки «МЦД Одинцово»
- Садимся на 454, 21к маршрутку и едем до остановки «Магазин Пятёрочка».
- Выходим из маршрутки и идём прямо до светофора
- Переходим по светофору на лево на Транспортную улицу
- Продолжаем движение прямо до улицы Баковская
- Заходим через центральный вход в «ПО «Одинцово».
- После охраны проходим 400 метров до склада
Для входа требуется оформить пропуск.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность