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Одинцово (склад)

В связи с проведением комплекса работ, связанных с переездом склада, время сборки заказов на самовывоз увеличено! Среднее время ожидания заказа в утренние часы - до 90 мин, после обеда и вечером до 45 мин. Также подъездные пути к нашему складу находятся в неудовлетворительном состоянии из-за ремонтных работ.
Мы работаем над улучшением дорожного покрытия. Приносим извинения за возможные неудобства.

г. Одинцово, ул Баковская, 5
пн-пт: с 9:00 до 19:30
сб-вс: с 9:00 до 18:00
Открыт до 19:30
Планируйте самовывоз на будние дни. Для входа требуется оформить пропуск по номеру телефона +7 (495) 152-71-05. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Как добраться
  • С Минского шоссе поворачиваем направо на улицу Восточная
  • На круговом движении поворачиваем на улицу Транспортная
  • Продолжаем движение прямо до улицы Баковская
  • Едем до коричневых ворот
  • После охраны проезжаем прямо 400 метров до склада
Для входа требуется оформить пропуск.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Как дойти от станции:
  • От станции «Одинцово» (выход №4) идём до улицы Союзная и поворачиваем налево
  • Продолжаем идти прямо до светофора
  • Переходим по светофору на лево на Транспортную улицу
  • Продолжаем движение прямо до улицы Баковская
  • Заходим через центральный вход в «ПО «Одинцово».
  • После охраны проходим 400 метров до склада
Для входа требуется оформить пропуск.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
Как доехать общественным транспортом:
  • От станции «Одинцово» (выход №2) проходим 180 метров до остановки «МЦД Одинцово»
  • Садимся на 454, 21к маршрутку и едем до остановки «Магазин Пятёрочка».
  • Выходим из маршрутки и идём прямо до светофора
  • Переходим по светофору на лево на Транспортную улицу
  • Продолжаем движение прямо до улицы Баковская
  • Заходим через центральный вход в «ПО «Одинцово».
  • После охраны проходим 400 метров до склада
Для входа требуется оформить пропуск.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность