Одинцово (склад)

В связи с проведением комплекса работ, связанных с переездом склада, время сборки заказов на самовывоз увеличено! Среднее время ожидания заказа в утренние часы - до 90 мин, после обеда и вечером до 45 мин. Также подъездные пути к нашему складу находятся в неудовлетворительном состоянии из-за ремонтных работ.

Мы работаем над улучшением дорожного покрытия. Приносим извинения за возможные неудобства.