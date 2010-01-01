Личинки для замков (цилиндры)

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Личинки для замков – это основные части цилиндровых запоров, которые устанавливаются на входные и межкомнатные двери. Именно цилиндровые личинки двигают засовы при открывании и закрывании дверного полотна, отвечают за противовзломную безопасность. В интернет-магазине «Мебель169.ru» вы можете выбрать и приобрести цилиндры для замков в ассортименте, с доставкой по указанному адресу в Москве и области. Мы работаем с ведущими брендами-производителями замков и цилиндровых механизмов из России, Италии, Турции и других стран, выпускающими надежные, проверенные изделия.
У нас вы можете приобрести механизмы для замков с цилиндрами на входных и межкомнатных дверях, четырех типов.
Все личинки изготовлены из качественных материалов, имеют III и IV классы защиты от взлома.
Если замок начало «заедать», или в нем сломался ключ, покупать новый механизм, оплачивать все работы по его монтажу, нет необходимости. Можно обойтись незначительными расходами – купить личинку замка двери. Установить ее можно самостоятельно, при наличии небольшого опыта и инструментов. Или вызвать на дом мастера, который произведет замену с гарантией качества.