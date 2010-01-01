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Личинки для замков (цилиндры)

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Цилиндр ключ/ключ «Bravo AРF-60-30/30» SC МатХром
Доставим завтра
Цилиндр ключ/фиксатор Bravo AРF 3 кл.
588
Цилиндр ключ/ключ «Bravo AРF-60-30/30» C Хром
Доставим завтра
Цилиндр ключ/фиксатор Bravo AРF 3 кл.
588
Цилиндр ключ/ключ «Bravo AРK-60-30/30» C Хром
Доставим завтра
Цилиндр ключ/ключ Bravo AРK
560
Цилиндр ключ/ключ «Bravo AРK-60-30/30» SC МатХром
Доставим завтра
Цилиндр ключ/ключ Bravo AРK
476
Цилиндр ключ/фиксатор «Bravo AРF-60-30/30» Матовый черный (алюм., 3 ключа)
Доставим завтра
Цилиндр ключ/фиксатор Bravo AРF
588
Цилиндр ключ/ключ Bravo AЕK-60-30/30 C Хром
Доставим завтра
Цилиндр ключ/ключ Bravo AЕK
280
Цилиндр ключ/ключ «Bravo AРK-60-30/30» SB МатЧерный
Доставим завтра
Цилиндр ключ/ключ Bravo AРK
560
Цилиндр ключ/фиксатор «Bravo AРF-60-30/30» AB Бронза
Доставим завтра
Цилиндр ключ/фиксатор Bravo AРF 3 кл.
588
Цилиндр ключ/ключ «Bravo AЕK-60-30/30» SC МатХром
Доставим завтра
Цилиндр ключ/ключ Bravo AЕK
280
Цилиндровый механизм с вертушкой «Z402/90 mm» (45+10+35) AB Бронза
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой Z402 5 кл.
968
Цилиндр ключ/фиксатор «Bravo AЕF-60-30/30» C Хром
Доставим завтра
Цилиндр ключ/фиксатор Bravo AЕF 5 кл.
308
Цилиндр ключ/фиксатор «Bravo AРF-60-30/30» W Белый
Доставим завтра
Цилиндр ключ/фиксатор Bravo AРF 3 кл.
588
Цилиндр ключ/ключ «Bravo AРK-60-30/30» AB Бронза
Доставим завтра
Цилиндр ключ/ключ Bravo AРK
476
Цилиндровый механизм с вертушкой «AX202/100 mm (45+10+45) CP» Хром 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой AX202 5 кл.
636
Цилиндр Ключ-ключ Avers AM-80 80*35*45 CR Хром (5 ключей)
Доставим завтра
Цилиндр Ключ-ключ Avers AM-80
476
Цилиндровый механизм «A200/80 mm» (35+10+35) SN МатНикель
Доставим завтра
Цилиндровый механизм A200 5 кл.
673
Цилиндр ключ/ключ «Bravo AРK-60-30/30» W Белый
Доставим завтра
Цилиндр ключ/ключ Bravo AРK
476
Цилиндр ключ-фиксатор «Avers JМ-80-С 80*40*40» CR Хром (5 ключей)
Доставим завтра
Цилиндр ключ-фиксатор Avers JМ-80-С 80*40*40
700
Цилиндровый механизм с вертушкой «A202/60 mm» (25+10+25) SN МатНикель
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой A202 5 кл.
627
Цилиндровый механизм «A200/70 mm» (25+10+35) SN МатНикель
Доставим завтра
Цилиндровый механизм A200 5 кл.
501
Цилиндр ключ-фиксатор «Avers JМ-70-С 70*35*35» CR Хром (5 ключей)
Доставим завтра
Цилиндр ключ-фиксатор Avers JМ-70-С
672
Цилиндровый механизм со штоком «Z407/70 mm» (35+10+25) CP Хром
Цилиндровый механизм со штоком Z407 5 кл.
872
Цилиндр ключ/фиксатор «Bravo AЕF-60-30/30» SC МатХром
Цилиндр ключ/фиксатор Bravo AЕF 5 кл.
308
Цилиндровый механизм с вертушкой «A202/60 mm» (25+10+25) PB Латунь
Цилиндровый механизм с вертушкой A202 5 кл.
627
Цилиндровый механизм «A200/60 mm» (25+10+25) PB Латунь
Цилиндровый механизм A200 5 кл.
571
Цилиндровый механизм с вертушкой «AX202/60 mm (25+10+25) CPB» Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой AX202 5 кл.
433
Цилиндровый механизм с вертушкой «AX102/60 mm (25+10+25) CP» Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой AX102 5 кл.
355
Цилиндровый механизм с вертушкой «AX102/70 mm (30+10+30) CP» Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой AX102 5 кл.
407
Цилиндровый механизм с вертушкой «AX202/90 mm (45+10+35) CP»
Цилиндровый механизм с вертушкой AX202 5 кл.
556
Цилиндровый механизм с вертушкой « AX202/80 mm (35+10+35) CP» Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой AX202 5 кл.
534
Цилиндровый механизм AZ202/60 mm (25+10+25) CP хром 5 кл.
Цилиндровый механизм AZ202
484
Цилиндровый механизм AZ102/70 mm (30+10+30) CP хром 5 кл.
Цилиндровый механизм AZ102 5 кл.
452
Цилиндровый механизм AZ102/90 mm (45+10+35) CP хром 5 кл.
Цилиндровый механизм AZ102
545
Цилиндровый механизм AZ102/80 mm (30+10+40) CP хром 5 кл.
Цилиндровый механизм AZ102 5 кл.
493
Цилиндровый механизм с вертушкой AX102/70 mm (35+10+25) CP хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой AX102
389
Цилиндровый механизм AZ102/90 mm (35+10+45) CP хром 5 кл.
Цилиндровый механизм AZ102
545
Цилиндровый механизм AZ102/60 mm (25+10+25) CP хром 5 кл.
Цилиндровый механизм AZ102 5 кл.
407
Цилиндровый механизм с вертушкой «A202/100 mm» (50+10+40) SN МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой A202 5 кл.
829
Цилиндровый механизм с вертушкой «A202/90 mm» (50+10+30) SN МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой A202 5 кл.
787
Цилиндровый механизм с вертушкой «A202/120 mm» (65+10+45) SN МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой A202 5 кл.
907
Цилиндровый механизм с вертушкой «A202/80 mm» (40+10+30) SN МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой A202 5 кл.
718
Цилиндровый механизм с вертушкой «A202/90 mm» (35+10+45) SN МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой A202 5 кл.
787
Цилиндровый механизм «AX200/80 mm (30+10+40) CP» Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм AX200 5 кл.
484
Цилиндровый механизм с вертушкой «AX102/60 mm (25+10+25) PB» Латунь 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой AX102 5 кл.
355
Цилиндровый механизм «AX200/70 mm (30+10+30) CP» Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм AX200 5 кл.
433
Цилиндровый механизм с вертушкой «AX102/80 mm (35+10+35) CP» Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой AX102 5 кл.
456
Цилиндровый механизм с вертушкой «AX102/80 mm (30+10+40) CP» Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой AX102 5 кл.
456
Цилиндровый механизм с вертушкой « AX202/90 mm (40+10+40) CP» Хром 5 кл.
Цилиндровый механизм с вертушкой AX202 5 кл.
556
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Личинки (цилиндры) для замков

Личинки для замков – это основные части цилиндровых запоров, которые устанавливаются на входные и межкомнатные двери. Именно цилиндровые личинки двигают засовы при открывании и закрывании дверного полотна, отвечают за противовзломную безопасность. В интернет-магазине «Мебель169.ru» вы можете выбрать и приобрести цилиндры для замков в ассортименте, с доставкой по указанному адресу в Москве и области. Мы работаем с ведущими брендами-производителями замков и цилиндровых механизмов из России, Италии, Турции и других стран, выпускающими надежные, проверенные изделия.

Что мы предлагаем

У нас вы можете приобрести механизмы для замков с цилиндрами на входных и межкомнатных дверях, четырех типов.

  • Ключ и ключ. Механизм двух сторон имеет скважины для открывания/закрывания.
  • С вертушкой-фиксатором. Личинка с внешней стороны имеет скважину, с внутренней – специальную вертушку. Такой цилиндр изнутри легко открывается без ключей.
  • Ключ и шток. Снаружи отпирается ключом. С внутренней стороны установлен шток, на котором фиксируется вертушка по окончании монтажа. При необходимости, его подрезают. Данную модель удобно использовать там, где точные размеры, с накладками и планками, неизвестны.

Все личинки изготовлены из качественных материалов, имеют III и IV классы защиты от взлома.

Почему покупать у нас цилиндры для дверных замков выгодно

  • Работаем напрямую с компаниями-производителями.
  • Даем 18-месячную гарантию на всю продукцию.
  • Оказываем услуги замера и установки личинок.
  • Помогаем подобрать лучшую модель из ассортимента.

Если замок начало «заедать», или в нем сломался ключ, покупать новый механизм, оплачивать все работы по его монтажу, нет необходимости. Можно обойтись незначительными расходами – купить личинку замка двери. Установить ее можно самостоятельно, при наличии небольшого опыта и инструментов. Или вызвать на дом мастера, который произведет замену с гарантией качества.