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Техническая информация
Межкомнатные двери
Блоки дверные с отделкой Эко Шпоном. Общая информация Карниз Тип-8. Инструкция по монтажу Межкомнатные двери Bravo (Эмалит, Хард Флекс, Эко Шпон). Каталог Межкомнатные двери mr.wood (Шпон). Каталог
Входные двери
Входные двери Door Out. Руководство по эксплуатации Входные двери Groff. Паспорт Входные двери Optim. Руководство по эксплуатации Входные двери Porta. Сертификат Входные двери Thermo. Сертификат Входные двери Thermo. Стикер Входных двери Thermo. Паспорт
Раздвижные двери
Раздвижные двери с отделкой Эко Шпоном. Общая информация Ролики для раздвижных дверей R-3. Инструкция по установке
Складные двери
Складные двери Винил. Инструкция по монтажу Складные двери ламинированные. Общая информация Складные двери с отделкой Эко Шпоном. Общая информация
Противопожарные двери
Дымогазонипроницаемые двери. Сертификат Противопожарные двери. Сертификат
Обрамление
Арки с отделкой Винил. Инструкция по монтажу Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа Обрамление проема входной двери. Схема монтажа
Стеклянные двери
Изделия из закаленного стекла. Транспортировка и хранение Стеклянные двери. Общая информация
Фурнитура
uploads/media/documents-page/technical-inf/08. Фурнитура/AGB
Touch - ответная планка для алюминиевых коробок Touch - ответная планка для деревянных коробок Touch - регулируемый магнитный дверной захват Инструкция по установке Mediana Evolution Инструкция по установке регулируемой скрытой петли Eclipse 2.0 Инструкция по установке регулируемой скрытой петли Eclipse 3.0
uploads/media/documents-page/technical-inf/08. Фурнитура/ARMADILLO
Инструкции по установке и эксплуатации петель UNIVERSAL 3D-ACH 40 Инструкция к накладкам Urban Slim Инструкция к пружинным петлям DAS SS Инструкция к ручке поворотной Urban Slim Инструкция по установке SET 4 SYNCHRON SOFT (Comfort-PRO) Инструкция по установке SET 4 SYNCHRON STANDART (Comfort-PRO) Инструкция по установке SET 5 TELESCOPE STANDART (Comfort-PRO) Инструкция по установке врезных порогов серии EASY TREND Инструкция по установке дверных накладок Armadillo Classic Инструкция по установке дверных ручек Amadillo Urban Инструкция по установке дверных ручек Armadillo Classic Инструкция по установке дверных ручек Armadillo Urban Slim Инструкция по установке доводчика дверного со скользящей тягой DCS-85 Инструкция по установке и эксплуатации дверного настенного упора DH033 Инструкция по установке и эксплуатации напольных дверных упоров Armadillo Classic Инструкция по установке и эксплуатации поворотных ручек Armadillo Urban Cave Инструкция по установке накладного автоматического порога APLIQUE ONE SIZE Инструкция по установке накладок Armadillo Urban Инструкция по установке невидимой раздвижной системы Hidden Инструкция по установке открытой системы Supervision100 Инструкция по установке петель 3D ACH Инструкция по установке поворотных ручек Armadillo Classic Инструкция по установке поворотных ручек Armadillo Urban Инструкция по установке ручек для раздвижных дверей SH010 SH011 Armadillo Urban Инструкция по установке ручек-скоб Armadillo Classic Инструкция по установке складной системы COMPACK Инструкция по установке складной системы Folding. Открытый и глухой паз Инструкция по установке скрытых петель Universal 12060UN3D Паспорт SET 1. Инструкция по установке STANDART (Comfort-PRO) Паспорт SET 2. Инструкция по установке SOFT (Comfort-PRO) Паспорт SET 3. Инструкция по установке SOFT LIGHT(Comfort-PRO) Паспорт дверные ручки Armadillo Legend Паспорт и инструкция по установке ручек для раздвижных дверей SH010 SH011 Armadillo Legend Паспорт изделия SET 4. Комплект для раздвижных дверей SYNCHRON (Comfort-PRO) Паспорт изделия SET 5. Комплект для раздвижных дверей TELESCOPE (Comfort-PRO) Предельно допустимые нагрузки на петли Соответствие доводчиков стандарту EN1154 Установка и настройка доводчиков серии LY Шаблон для монтажа защелки SH011 и ручек SH010 для раздвижных дверей серии LEGEND Шаблон для монтажа защелки SH011 и ручек SH010 для раздвижных дверей серии URBAN Шаблон для монтажа ручек для раздвижных дверей SH010 серии CLASSIC Шаблон для установки скрытых петель
uploads/media/documents-page/technical-inf/08. Фурнитура/Bravo
Варианты комплектации стендов образцами дверных ручек БРАВО Скрытые петли. Общая информация
uploads/media/documents-page/technical-inf/08. Фурнитура/CISA
02715-02716 - cувальдные цилиндры (многоязыковая) 07063-15,16 - доп. запирающие элементы для антипаники 07063-20,21 - доп. запирающие элементы для антипаники 07063-25 - доп. запирающие элементы для антипаники 07063-30,31 - доп. запирающие элементы для антипаники 07063-35,36 - доп. запирающие элементы для антипаники 07063-40,41 - доп. запирающие элементы для антипаники 07063-70 - доп. запирающие элементы для антипаники 11540-11936 - накладные электромеханические замки 14020.15(18), 14021.15(18) - врезные электромеханические замки 14350-14452 - электромеханические замки 15020-15030 - электромеханические защелки 15510-15535,56500-56615,В6505-В6535 - цилиндровые замки Revolution 16205-16725,46215-46750 - врезные замки с падающим ригелем 16766,16786,17766,17786,56715-56788,57715-57788 - многофункциональные замки 17510-17535,57500-57536,В7505-В7535 - сувальдные замки 17615-17685,57605-57685 - сувальдные замки с перекодировкой 17916-17986 57915-57988 - многофункциональные замки с перекодировкой 18225, 48220, 48225, 48250 - замки Multitop 1А721, 1А731, 1А610, 1А611 - монтаж электрозамков 21010-21810, 22010-22610, 26020-26690, 28050-28558 - навесные замки 43250-43290, 43650-43690 - замки с функцией антипаника для двустворчатых дверей 43620-43632, 43220-43232 - замки с функцией антипаника для одностворчатых дверей 43650-43662, 43250-43262 - замки с функцией антипаника для двустворчатых дверей 44620-45110 - механические замки 50110-50340 - механические замки 52118-52178,52810,52830 - цилиндровые замки 52520-52526,57290-57296 - цилиндровые замки 52710-52891- механические замки Heavy Duty 54510-54582 - накладные защелки с ограничителем открывания 56500-57685 - механические замки 56815, 56835 - замки цилиндровые ComfortLock 57028-57265 - механические замки 59000 - устройство аварийного выхода 59050-59065 - устройство аварийного выхода Push-pad 59301-59316, 59351-59366 - устройство аварийного выхода Prestige 59321-59371 - устройство аварийного выхода Prestige 59605-59616 - устройство аварийного выхода 5C611-5C651 - врезные цилиндровые замки 60130-60161 - дверные доводчики 70410-71456 - дверные доводчики 82010, 8А010, 83610 - встроенные сейфы с сувальдным замком 82651, 82710, 82750, 83710 - встроенные сейфы с электронным замком ALPS требования по монтажу New Cambio Facile - замки с перекодировкой (многоязыковая) Брошюра CISA AP4 S Гарантийный талон Е6515, Е6535 - техническое руководство E-volution Инструкция по установке и обслуживанию цилиндровых механизмов Cisa Модульный цилиндр CISA AP3 S Modulo Сервисные центры CISA Цилиндры CISA (многоязыковая) Цилиндры. Система 1-2-3. (многоязыковая)
uploads/media/documents-page/technical-inf/08. Фурнитура/FUARO
Инструкция и шаблон по установке дверных ручек серии DM Инструкция на замок FL-0433 Anti-panic с раздельным квадратом для противопожарных дверей Инструкция по установке дверных ручек серии AR Инструкция по установке дверных ручек серии SM Инструкция по установке замка для противопожарных дверей FL-0432 Инструкция по установке защелки FUARO F 12-45-25 Инструкция по установке защелки FUARO F 72-50 Инструкция по установке защелки FUARO P 12-45-25 Инструкция по установке и эксплуатации дверной ручки H-101 Инструкция по установке и эксплуатации ручки нажимной с тягами 1700 С Инструкция по установке и эксплуатации ручки-защелки нажимной 1700 B Инструкция по установке и эксплуатации ручки-штанги нажимной 1300 A Инструкция по установке и эксплуатации ручки-штанги нажимной 1700 A Инструкция по установке петли съемной FUARO 410 Инструкция по установке цилиндрового механизма FUARO R 602 Паспорт и инструкция по установке противопожарного замка Fuaro FL-0434 Паспорт изделия дверные ручки серии KM Паспорт изделия дверные ручки серии RM Паспорт изделия дверные ручки серии XM Паспорт изделия и инструкция по установке дверных доводчиков Fuaro серии DC Паспорт изделия и инструкция по установке замка сувальдного V10-S-60.00.3R14 4 ключа Паспорт изделия и инструкция по установке замка сувальдного V25-S-60.00.3R16 4 ключа Паспорт изделия и инструкция по установке корпус замка V25-C-60.00.3R16 Паспорт изделия и инструкция по установке корпуса замка с защелкой V10-C-60.85.3R14 Паспорт изделия и инструкция по установке корпуса замка с защелкой V25C-60.85.3R16 Рекомендации по приклеиванию уплотнителя ISOLAR Ручка дверная DH-0433 NE с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Ручка дверная DH-043P-KNOB NE (ЧЕРНАЯ), НЕЙЛОН
uploads/media/documents-page/technical-inf/08. Фурнитура/Kale Kilit
Инструкция по установке цилиндровых механизмов серии OBS Паспорт замка 252 R Паспорт замка 257 L Паспорт замка 257 RL Паспорт замка 257 Паспорт замка KALE 255 Паспорт замка KALE 442 Паспорт замка KALE 442L Паспорт замка KALE 447 L Паспорт замка KALE 447
uploads/media/documents-page/technical-inf/08. Фурнитура/MOTTURA
Инструкция по смене кодовой комбинации для замков серий 52 54 с перекодировкой с внутренней стороны Инструкция по установке моторизованных замков серии 49 Инструкция по чистке цилиндровых механизмов Инструкция по эксплуатации MMCODE Схема Nucleo для замков Mottura Схема совместимости накладок
uploads/media/documents-page/technical-inf/08. Фурнитура/PUNTO
Инструкция по монтажу межкомнатных защелок Инструкция по установке врезной защелки с пластиковым механизмом PL70X-R20 Инструкция по установке врезной защелки с пластиковым механизмом PL72-R20 Инструкция по установке дверных доводчиков серии SD Инструкция по установке дверных ручек серии QL Инструкция по установке дверных ручек серии ZQ Инструкция по установке дверных ручек серии ZR Инструкция по установке дверных ручек серий TL, ML Инструкция по установке корпуса врезного замка с ручками на планке и цилиндровым механизмом KIT P15 4061 3 CRONA Инструкция по установке корпуса врезного замка с ручками на планке и цилиндровым механизмом KIT P16 4070 CRONA Инструкция по установке корпуса врезного замка с ручками на планке и цилиндровым механизмом KIT P25 5558 ORION Инструкция по установке корпуса врезного замка с ручками на планке и цилиндровым механизмом KIT P90 4585 3 CRONA Инструкция по установке корпуса врезного замка с ручками на планке и цилиндровым механизмом KIT P90 4585 3 ORION Паспорт изделия защелка врезная с магнитным механизмом ML96WC-50 Паспорт изделия защелка врезная с пластиковым механизмом PL96WC-50 Паспорт изделия корпус замка с магнитным механизмом ML85-50 Паспорт изделия корпус замка с пластиковым механизмом PL85-50
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Техническая информация
Входные двери Bravo Thermo. Паспорт..pdf
Техническая информация
Входные двери Bravo. Руководство по эксплуатации..pdf
Техническая информация
Входные двери Bravo. Сертификат..pdf
Техническая информация
Входные двери Door Out. Руководство по эксплуатации..pdf
Техническая информация
Входные двери Optim. Руководство по эксплуатации..pdf
Техническая информация
Каталог дверей Браво.pdf
Техническая информация
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf
Техническая информация
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс). Каталог..pdf
Техническая информация
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf
Техническая информация
Межкомнатные двери Bravo (Эмалит). Каталог..pdf
Техническая информация
Межкомнатные двери Prima в Nordic Oak. Инф. лист..pdf