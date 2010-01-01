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Фурнитура для дверей
Входная дверь является визитной карточкой квартиры. Это первое, что бросается в глаза человеку, пришедшему гости. С течением времени любая входная дверь теряет свой первоначальный привлекательный вид. Мы не советуем торопиться с ее заменой. Существует лучший способ замены дверного полотна, облагораживание его накладкой.
Главное назначение входной двери – это защита жилища от вторжения непрошеных гостей. Кроме этого, она должна быть привлекательной, гармонично сочетаться с окружающей обстановкой. Установка накладки решает сразу несколько важных задач.
При помощи накладки можно перекрыть зазоры петлевых блоков, способствующих пылевым образованиям и сквознякам.
Срок службы двери во многом зависит от качества фурнитуры. Например, неправильная подборка петель может привести к перекосам массивных полотен, трещинам, нарушению теплоизоляции. При выборе фурнитуры обратите внимание на материал и технологию изготовления.
Накладки на замок двери подразделяются в зависимости от:
В области замка, для защиты его от взлома, монтируют бронированные металлические накладки.
Кроме того, существует классификация декоративных накладок, по способу монтажа.
Приобретая декоративную накладку, стоит позаботиться об обновлении двери. Самый простой способ изменения внешнего вида полотна – это обыкновенная самоклеящаяся водостойкая пленка. Для изготовления декоративных панелей используют искусственные и натуральные материалы. Изготовленные в виде полотна, они могут быть причудливой формы, различного орнамента. Декоративная панель может полностью покрывать дверное полотно или частично, с одной стороны или с обоих. Размер декоративных панелей зависит от размера полотна и комбинации фактур.
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