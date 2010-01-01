Входная дверь является визитной карточкой квартиры. Это первое, что бросается в глаза человеку, пришедшему гости. С течением времени любая входная дверь теряет свой первоначальный привлекательный вид. Мы не советуем торопиться с ее заменой. Существует лучший способ замены дверного полотна, облагораживание его накладкой.

Назначение накладок на входные двери

Главное назначение входной двери – это защита жилища от вторжения непрошеных гостей. Кроме этого, она должна быть привлекательной, гармонично сочетаться с окружающей обстановкой. Установка накладки решает сразу несколько важных задач.

Обеспечивает защиту дверного полотна и замка от различных дефектов, связанных с механическими повреждениями, попыток взлома, высверливания.

Значительно улучшает внешний вид двери, делает дизайн законченным и более элегантным. Механизм личинки и замочная скважина не так выделяются на общем фоне.

Правильно подобранная накладка продляет срок эксплуатации дверного полотна, предотвращая возможные разрушения в виде царапин, ударов;

Обеспечивает дополнительное утепление дверного проема, защищает квартиру или дом от проникновения в нее холодного воздуха снаружи;

Придает квартире или дому дополнительный уровень безопасности путем утолщения полотна входной двери.

При помощи накладки можно перекрыть зазоры петлевых блоков, способствующих пылевым образованиям и сквознякам.

Разновидности накладок

Срок службы двери во многом зависит от качества фурнитуры. Например, неправильная подборка петель может привести к перекосам массивных полотен, трещинам, нарушению теплоизоляции. При выборе фурнитуры обратите внимание на материал и технологию изготовления.

Накладки на замок двери подразделяются в зависимости от:

вида установки на наружные и внутренние;

дизайна на квадратные, овальные, круглые и прямоугольные, в классическом и современном исполнении, с вычурным или лаконичным декором;

размеров на стандартные и индивидуальные;

используемого материала на металлические, деревянные, фанерные, пластиковые, МДФ.

В области замка, для защиты его от взлома, монтируют бронированные металлические накладки.

Кроме того, существует классификация декоративных накладок, по способу монтажа.

Накладные просты в монтаже, их можно без труда установить самостоятельно. Они крепятся на два винта к дверному полотну, и выполняют преимущественно декоративные функции.

Полуврезные устанавливаются в специально просверленные отверстия. Их размеры должны точно совпадать с параметрами запорного механизма, поэтому лучше покупать в комплекте или воспользоваться услугами профессионала.

Врезные накладки обеспечивают самую высокую защиту из возможных. Их невозможно снять простой отверткой или высверлить. Изготавливают их из лучших сортов стали. Использование броненакладок значительно повышает уровень взломостойкости входных дверей, дарит психологический комфорт и чувство защищенности.

Приобретая декоративную накладку, стоит позаботиться об обновлении двери. Самый простой способ изменения внешнего вида полотна – это обыкновенная самоклеящаяся водостойкая пленка. Для изготовления декоративных панелей используют искусственные и натуральные материалы. Изготовленные в виде полотна, они могут быть причудливой формы, различного орнамента. Декоративная панель может полностью покрывать дверное полотно или частично, с одной стороны или с обоих. Размер декоративных панелей зависит от размера полотна и комбинации фактур.

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