Чтобы отдых днем и ночной сон были полноценными, необходим полный покой. Да и работать, учиться или заниматься любимым хобби лучше в комфортных условиях, не отвлекаясь на посторонние шумы, крики или назойливую музыку. Уютную тишину в доме или квартире обеспечат входные двери с шумоизоляцией, которые можно выбрать и купить с доставкой в интернет-магазине «169.ru». Опытные мастера произведут установку двери, соответствующую самым строгим стандартам.

Чем отличаются двери с шумоизоляцией

Современные входные двери с шумоизоляцией – это сложная конструкция, отвечающая всем требованиям техники безопасности. Их очень сложно взломать. При этом, модели восхищают превосходным внешним видом. Они состоят из нескольких элементов:

укрепленная рама из стальных труб квадратного сечения;

стальное полотно толщиной в несколько миллиметров, с ребрами жесткости;

слой утеплителя в центре и термофол с внутренней стороны;

декоративная внутренняя отделка – шпон, ПВХ, зеркало или лакированные тонки древесные листы;

внешняя отделка, представляющая собой специальную стойкую краску или слой декоративного материала;

коробка из профильных труб, противовзломные замки и изящная, стильная ручка.

Высококачественная продукция лучших мировых брендов защищает от шумных соседей, обеспечивает приватность жильцам и является подлинным украшением интерьера, благодаря продуманному дизайну.

Заказ на двери с шумоизоляцией можно сделать онлайн, на сайте нашего магазина, или лично посетить шоу-румы, расположенные в Москве и Подмосковье. Перед покупкой желательно вызвать замерщика, который снимет мерки на профессиональном уровне и сможет подсказать оптимальную модель. Доставка и подъем на этаж осуществляются нашей бригадой со всей аккуратностью и оперативно.