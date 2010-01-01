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  3. С шумоизоляцией

Входные двери с шумоизоляцией

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Дверь входная Porta S-3P 51/П61 Almon 28/Bianco Veralinga/Reflex, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-3P 51/П61 Almon 28/Bianco Veralinga/Reflex, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 600
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
27 570
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Доставим завтра
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
 
11 326 12 870 ₽ -12%
Размер:
206x86Левое
Дверь входная Porta S-3P 4/П22 Almon 28/Bianco Veralinga/White Waltz, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta S-3P 4/П22 Almon 28/Bianco Veralinga/White Waltz, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Bianco Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Bianco Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Проф Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Проф Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Флэт Kale Almon 28/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Флэт Kale Almon 28/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
35 820
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-3P 15.15 Graphite Pro/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta S-3P 15.15 Graphite Pro/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
31 783
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Optim Лайт Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
Под заказ
Дверь входная Optim Лайт Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
12 382 14 070 ₽ -12%
Размер:
206x86Левое
Дверь входная Porta S-3 9/П29 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta S-3 9/П29 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Размер:
205x98Левое
+1
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
40 620
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-3P 4/П22 Almon 28/Cappuccino Veralinga/White Pearl, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta S-3P 4/П22 Almon 28/Cappuccino Veralinga/White Pearl, 2 замка, с ночной задвижкой
31 783
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Флэш Kale Off-white/Шагрень белая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш Kale Off-white/Шагрень белая, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
30 720
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-3P 51/П61 Almon 28/Cappuccino Veralinga/Reflex, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-3P 51/П61 Almon 28/Cappuccino Veralinga/Reflex, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
32 600
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta S-3P 9/П29 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-3P 9/П29 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 783
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Тайга-7 Антик Серебряный/Белый, с зеркалом, 2 замка
Доставим завтра
Дверь входная Тайга-7 Антик Серебряный/Белый, с зеркалом, 2 замка
22 282 25 320 ₽ -12%
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-3P 9/П29 Almon 28/Cappuccino Veralinga/White Pearl, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta S-3P 9/П29 Almon 28/Cappuccino Veralinga/White Pearl, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta M-3P П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta M-3P П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 089
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 089
Размер:
205x88Правое
+1
Дверь входная Борн Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Акция
Дверь входная Борн Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
23 520
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Тайга-7 Антик Медь/Бежевый клен, 2 замка
Доставим завтра
Дверь входная Тайга-7 Антик Медь/Бежевый клен, 2 замка
 
17 266 19 620 ₽ -12%
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик Серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик Серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
29 438
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
32 036
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta R-2 104/П61 Антик серебро/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta R-2 104/П61 Антик серебро/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
27 119
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Граффити-32/32 Total Black/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Граффити-32/32 Total Black/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
32 520
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Борн Букле черное/Riviera Ice, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Борн Букле черное/Riviera Ice, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 520
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Лайн Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Акция
Дверь входная Лайн Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 970
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Прайм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Прайм Kale Almon 28/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
29 268 32 520 ₽ -10%
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-2P 104/П61 Антик Серебро/Bianco Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-2P 104/П61 Антик Серебро/Bianco Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
30 290
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta S-3P 9/П29 Almon 28/Bianco Veralinga/White Waltz, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-3P 9/П29 Almon 28/Bianco Veralinga/White Waltz, 2 замка, с ночной задвижкой
31 783
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Porta R-3 4/П61 Graphite Pro/Super White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta R-3 4/П61 Graphite Pro/Super White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
30 838
Размер:
205x88Левое
+1
Дверь входная Проф Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Проф Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
32 820
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Прайд Total Black/Snow Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Прайд Total Black/Snow Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
33 120
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Лайнер-3 Total Black/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Лайнер-3 Total Black/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
38 753 41 670 ₽ -7%
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Джет-3 (RBE) Total Black/Snow Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Джет-3 (RBE) Total Black/Snow Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
34 320
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
42 570
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Тайга-7 Антик Медь/Антик Медь, 2 замка
Доставим завтра
Дверь входная Тайга-7 Антик Медь/Антик Медь, 2 замка
 
19 378 22 020 ₽ -12%
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик Серебро/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик Серебро/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
29 438
Размер:
205x88Правое
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная BM 6/10 Черный кварц/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
42 770
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-2P 104/П61 Антик Серебро/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta S-2P 104/П61 Антик Серебро/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
30 290
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta S-3P 4/Л22 Graphite Pro/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta S-3P 4/Л22 Graphite Pro/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta R-2 104/15 Антик серебро/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta R-2 104/15 Антик серебро/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
25 952
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик Серебро/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик Серебро/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
29 438
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Граффити-5 Букле черное/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Граффити-5 Букле черное/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
23 970
Размер:
205x86Левое
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
35 760
Размер:
205x86Левое
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Кунцевская (магазин) Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Медведково (магазин) Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Новокосино (магазин) Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Бульвар Адмирала Ушакова (магазин) Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00

 

Чтобы отдых днем и ночной сон были полноценными, необходим полный покой. Да и работать, учиться или заниматься любимым хобби лучше в комфортных условиях, не отвлекаясь на посторонние шумы, крики или назойливую музыку. Уютную тишину в доме или квартире обеспечат входные двери с шумоизоляцией, которые можно выбрать и купить с доставкой в интернет-магазине «169.ru». Опытные мастера произведут установку двери, соответствующую самым строгим стандартам.

Чем отличаются двери с шумоизоляцией

Современные входные двери с шумоизоляцией – это сложная конструкция, отвечающая всем требованиям техники безопасности. Их очень сложно взломать. При этом, модели восхищают превосходным внешним видом. Они состоят из нескольких элементов:

 

  • укрепленная рама из стальных труб квадратного сечения;
  • стальное полотно толщиной в несколько миллиметров, с ребрами жесткости;
  • слой утеплителя в центре и термофол с внутренней стороны;
  • декоративная внутренняя отделка – шпон, ПВХ, зеркало или лакированные тонки древесные листы;
  • внешняя отделка, представляющая собой специальную стойкую краску или слой декоративного материала;
  • коробка из профильных труб, противовзломные замки и изящная, стильная ручка.

 

Высококачественная продукция лучших мировых брендов защищает от шумных соседей, обеспечивает приватность жильцам и является подлинным украшением интерьера, благодаря продуманному дизайну.

Заказ на двери с шумоизоляцией можно сделать онлайн, на сайте нашего магазина, или лично посетить шоу-румы, расположенные в Москве и Подмосковье. Перед покупкой желательно вызвать замерщика, который снимет мерки на профессиональном уровне и сможет подсказать оптимальную модель. Доставка и подъем на этаж осуществляются нашей бригадой со всей аккуратностью и оперативно.

 

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Входные двери Россия
Входные двери Россия
Входные двери Оптим
Входные двери Оптим
Входные двери Термо
Входные двери Термо
Входные двери Оптим Практик
Входные двери Оптим Практик