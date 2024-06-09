Описание

Особенности

Цена указана в полной комплектации.Входная дверь Эконом класса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда); в частный дом / коттедж.

