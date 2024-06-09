Каталог
Дверь входная Optim Лайт Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
5,0
12 663 14 070 -10%

5,0
Арт. 234612
5,0
3 отзыва

12 663
14 070
-10%
2 111 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    206 x 86 Правое
  • Страна:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медь
  • Цвет внутри:
    Антик Медь
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    Металл

Характеристики

  • Артикул:
    033-1833
  • Длина, см:
    206
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медь
  • Цвет внутри:
    Антик Медь
  • Модель:
    Optim Лайт
  • Открывание:
    Правое
  • Исполнение:
    Металл-металл
  • Отделка снаружи:
    Металл с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Металл с декоративным тиснением.
  • Окраска:
    Антик Медь
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    45/55
  • Толщина стали короба, мм:
    0.6
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    0.6
  • Ширина наличника:
    50
  • Уплотнитель:
    Один контур уплотнения по периметру полотна ("D")
  • Усиление:
    Конструкция усилена ребром жёсткости, стальным карманом, который плотно фиксирует замки. Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт)
  • Утепление:
    Жесткий пенополистирол, (соответствует 3-х камерному стеклопакету или 76 см кирпичной кладки К=1.2 Вт/м²С (ГОСТ 26602.1-99) 1 класс, снижение шума в 6 раз Ra=32дБА (ГОСТ 26602.3-99)
  • Крепление:
    Двери крепятся с использованием монтажных пластин (6 шт).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Нижний замок:
    Цилиндровый Просам ЗВ 4-31/55, 3 ригеля диаметром 10,7 мм
  • Класс замка:
    2 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-ключ 70-35/35 Хром (5 ключей), например НОРА-М 30+10+30 Хром (5 ключей)
  • Ручка:
    На планке, Антик Медь
  • Ночная задвижка:
    Нет
  • Глазок:
    Apecs 5016/30-55 G Золото
  • Комплектующие:
    Чашки для противосъемных штырей - 2 шт
  • Цвет:
    Антик Медь/Антик Медь
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    27
Развернуть Свернуть

Описание

Входная дверь экономкласса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Полотно заполнено жестким сотовым наполнителем. Двери поставляются в правом и левом исполнении.
Особенности
Цена указана в полной комплектации.Входная дверь Эконом класса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда); в частный дом / коттедж.

Отзывы и вопросы о товаре

18
5.0 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
С Светлана
09 июня 2024
5
Комментарий
Все быстро и организовано, двери хорошего качества, установили за один день. Спасибо вам, побольше бы таких организаций.
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
21 мая 2024
5
Вам помог этот отзыв?
Г
Г Галина
16 мая 2024
5
Комментарий
Просто шикарно. Я осталась довольна от выбора до установки.
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 18 оценок)
5 звезд
17
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

