Дверь входная Optim Лайт Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
5,0
12 663 ₽ 14 070 ₽ -10%
Арт. 234612
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:206 x 86 Правое
-
Страна:Китай
-
Бренд:Bravo
-
Цвет снаружи:Антик Медь
-
Цвет внутри:Антик Медь
-
Отделка снаружи:Металл
-
Отделка внутри:Металл
Характеристики
-
Артикул:033-1833
-
Длина, см:206
-
Ширина, см:86
-
Страна:Китай
-
Бренд:Bravo
-
Цвет снаружи:Антик Медь
-
Цвет внутри:Антик Медь
-
Модель:Optim Лайт
-
Открывание:Правое
-
Исполнение:Металл-металл
-
Отделка снаружи:Металл с декоративным тиснением.
-
Отделка внутри:Металл с декоративным тиснением.
-
Окраска:Антик Медь
-
Толщина полотна/коробки, мм:45/55
-
Толщина стали короба, мм:0.6
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:0.6
-
Ширина наличника:50
-
Уплотнитель:Один контур уплотнения по периметру полотна ("D")
-
Усиление:Конструкция усилена ребром жёсткости, стальным карманом, который плотно фиксирует замки. Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт)
-
Утепление:Жесткий пенополистирол, (соответствует 3-х камерному стеклопакету или 76 см кирпичной кладки К=1.2 Вт/м²С (ГОСТ 26602.1-99) 1 класс, снижение шума в 6 раз Ra=32дБА (ГОСТ 26602.3-99)
-
Крепление:Двери крепятся с использованием монтажных пластин (6 шт).
-
Петли:140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
-
Нижний замок:Цилиндровый Просам ЗВ 4-31/55, 3 ригеля диаметром 10,7 мм
-
Класс замка:2 класс
-
Класс шумоизоляции:3 класс ( 20-25 дБ)
-
Цилиндр:Ключ-ключ 70-35/35 Хром (5 ключей), например НОРА-М 30+10+30 Хром (5 ключей)
-
Ручка:На планке, Антик Медь
-
Ночная задвижка:Нет
-
Глазок:Apecs 5016/30-55 G Золото
-
Комплектующие:Чашки для противосъемных штырей - 2 шт
-
Цвет:Антик Медь/Антик Медь
-
Качество:ГОСТ 31173-2016
-
Вес, кг:27
Описание
Входная дверь экономкласса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Полотно заполнено жестким сотовым наполнителем. Двери поставляются в правом и левом исполнении.
Особенности
Цена указана в полной комплектации.Входная дверь Эконом класса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда); в частный дом / коттедж.
