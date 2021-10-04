Интернет-магазин «Склад Дверей 169.ru» продаёт двери более 7 лет.
За время работы мы выполнили тысячи заказов и профессиональных монтажей, заслужив признание
наших клиентов. Мы являемся одним из крупнейших магазинов дверей в Москве, постоянно расширяемся и
совершенствуемся. Мы всегда стремимся максимально помочь клиенту в процессе покупки и установки дверей. Лучшая
награда за нашу работу это отзывы с благодарностью, которых не мало и на Яндекс.Маркете.
Это ещё раз подтверждает нашу надёжность и ответственность.
Компания «Склад Дверей 169.ru» является поставщиком дверей для многих торгующих компаний России!
В каталоге представлено более 1340 моделей дверей и комплектующих к ним.
Большинство товаров всегда в наличии на нашем складе, а доставку часто осуществляем на следующий день. На сайте реализована система фильтров, расположенная на каждой странице каталога над списком товаров. Например, вам нужна белая межкомнатная дверь. Для этого зайдите в раздел межкомнатные двери и отфильтруйте товары по цвету.
Если вы хотите найти товар по названию, можно воспользоваться поиском по сайту, просто введя нужное слово в верхней части сайта.
Мы стремимся к тому, чтобы наш сайт был простым и удобным для наших клиентов.
Оформить заказ легко! Выберите удобный для вас способ:
Наш интернет-магазин дверей доставит ваш заказ до дверей.
Доставка товаров по Москве и Московской области выполняется ежедневно. У нас очень выгодные условия и низкие тарифы, что радует наших клиентов.
Вы также можете забрать свой заказ с нашего склада. При оформлении заказа, обязательно согласуйте условия доставки или самовывоза с вашим персональным менеджером.
Если вы заказали доставку на дом, то оплатить заказ можно наличными при получении.
Также вы можете оплатить товары другим удобным для вас способом:
Более подробно с условиями оплаты и возврата товара можно ознакомиться на соответствующих страницах: Оплата и Гарантия.
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Склад дверей 169.RU - это интернет-магазин и выставочные залы в Москве. В наших магазинах в Кунцево и Медведково представлено более 700 комплектов входных и межкомнатных дверей. Мы являемся официальным дилером производителей из стран СНГ.
Мы гарантируем низкую цену на все товары: закупки делаются напрямую от производителя. Если дверь не подойдет по размеру или цвету или обнаружится заводской брак, мы вернем деньги или заменим товар.
Наша компания является официальным дистрибьютором российско-белорусской фабрики «Браво». Это надежный партнер, который поставляет свою продукцию ведущим строительным компаниям. Мы гордимся таким сотрудничеством!
На все двери предоставляется гарантия в полтора года. Это значит, что если за это время обнаружится заводской брак, мы заменим товар или вернем деньги. На монтажные работы действует гарантия 1.5 года. Чтобы воспользоваться ей, соблюдайте правила эксплуатации и сохраняйте все документы, которые оставят вам наши специалисты.