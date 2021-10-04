Интернет-магазин дверей

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Последние отзывы:
04.10.2021
Очень остались довольны качеством и внешним видом выбранных дверей ! Уже прошло 6 месяцев как вмонтировали новые двери ,не могу налюбоваться ими ,один восторг. Спасибо большое менеджерам , за консультирование а также доставку очень оперативно! Парень вскрывал упаковки и просил пересматривать внимательно двери ,при каждом вскрытии упаковки у меня аж ... Майя
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  • Нам доверяют
  • Удобно выбирать
  • Просто заказать
  • Доставка и самовывоз
  • Легко оплатить
  • Акции и скидки

Интернет-магазин «Склад Дверей 169.ru» продаёт двери более 7 лет.

За время работы мы выполнили тысячи заказов и профессиональных монтажей, заслужив признание наших клиентов. Мы являемся одним из крупнейших магазинов дверей в Москве, постоянно расширяемся и совершенствуемся. Мы всегда стремимся максимально помочь клиенту в процессе покупки и установки дверей. Лучшая награда за нашу работу это отзывы с благодарностью, которых не мало и на Яндекс.Маркете.
Это ещё раз подтверждает нашу надёжность и ответственность.
Компания «Склад Дверей 169.ru» является поставщиком дверей для многих торгующих компаний России!

Удобно выбирать

В каталоге представлено более 1340 моделей дверей и комплектующих к ним.

Большинство товаров всегда в наличии на нашем складе, а доставку часто осуществляем на следующий день. На сайте реализована система фильтров, расположенная на каждой странице каталога над списком товаров. Например, вам нужна белая межкомнатная дверь. Для этого зайдите в раздел межкомнатные двери и отфильтруйте товары по цвету.

Если вы хотите найти товар по названию, можно воспользоваться поиском по сайту, просто введя нужное слово в верхней части сайта.

Мы стремимся к тому, чтобы наш сайт был простым и удобным для наших клиентов.

Оформить заказ легко! Выберите удобный для вас способ:

  1. Позвоните нам и проконсультируйтесь со специалистом о любом товаре представленном на сайте. Профессионалы своего дела готовы выслушать вас, ответить на вопросы, подсказать что лучше выбрать и произвести подсчёт стоимости.
  2. Закажите обратный звонок с сайта - В шапке сайта нажмите на кнопку заказа звонка, заполните форму и наши менеджеры свяжутся с вами.
  3. Вызовите замерщика, в шапке сайта нажмите на кнопку вызова замерщика и наш специалист отправится к вам для осуществления обмера. Данная услуга бесплатна!
  4. Сделайте покупку через онлайн-чат на сайте, просто отправьте менеджеру ссылки на интересующие вас товары и сообщите контакты для связи. Он оперативно оформит заказ и постоянно будет держать вас в курсе событий.
  5. Приезжайте в наши реально большие выставочные залы, потрогайте двери, пообщайтесь с нашими сотрудниками и вы точно будете знать что вам надо. Что бы узнать адреса, зайдите в раздел Контакты.

Наш интернет-магазин дверей доставит ваш заказ до дверей.

Доставка товаров по Москве и Московской области выполняется ежедневно. У нас очень выгодные условия и низкие тарифы, что радует наших клиентов.

Вы также можете забрать свой заказ с нашего склада. При оформлении заказа, обязательно согласуйте условия доставки или самовывоза с вашим персональным менеджером.

Если вы заказали доставку на дом, то оплатить заказ можно наличными при получении.

Также вы можете оплатить товары другим удобным для вас способом:

  • Банковской картой через онлайн-банк.
  • Наличными в офисе, а также при получении заказа при его доставке.
  • Безналичным платежом для юридических лиц.

Более подробно с условиями оплаты и возврата товара можно ознакомиться на соответствующих страницах: Оплата и Гарантия.


В нашем магазине постоянно действуют акции и скидки.

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Кроме акций у нас постоянно действуют распродажи на определённые модели дверей, что поможет вам существенно сэкономить на их приобретении.

Новости
Новинка! Входные двери Bravo Thermo Техно Декор и Флэш Декор08.10.2021

Новинка! Входные двери Bravo Thermo Техно Декор и Флэш Декор

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе входные двери Bravo серия Bravo Thermo появились вх...

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Новинка! Межкомнатные двери Эко Шпон серия Bravo в цвете Ori...07.10.2021

Новинка! Межкомнатные двери Эко Шпон серия Bravo в цвете Ori...

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Эко Шпон серия Bravo появились д...

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Адреса магазинов 169.ru в Москве
Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6
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+7 (495) 984-16-99пн-вс: с 9:00 до 21:00Самовывоз: пн-пт: 9:00 - 20:00 сб-вс: 9:00 - 18:00 Как добраться?
Москва, ул. Осташковская, д. 22
МедведковоПодробнее
Медведково
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+7 (495) 984-16-99пн-вс: с 9:00 до 21:00Как добраться?
Реутов, Носовихинское шоссе, 5
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Новокосино
Фирменный магазин
+7 (495) 984-16-99пн-вс: с 9:00 до 21:00Как добраться?

Интернет-магазин дверей

Склад дверей 169.RU - это интернет-магазин и выставочные залы в Москве. В наших магазинах в Кунцево и Медведково представлено более 700 комплектов входных и межкомнатных дверей. Мы являемся официальным дилером производителей из стран СНГ.

Мы гарантируем низкую цену на все товары: закупки делаются напрямую от производителя. Если дверь не подойдет по размеру или цвету или обнаружится заводской брак, мы вернем деньги или заменим товар.

Наша компания является официальным дистрибьютором российско-белорусской фабрики «Браво». Это надежный партнер, который поставляет свою продукцию ведущим строительным компаниям. Мы гордимся таким сотрудничеством!

Гарантийное обслуживание

На все двери предоставляется гарантия в полтора года. Это значит, что если за это время обнаружится заводской брак, мы заменим товар или вернем деньги. На монтажные работы действует гарантия 1.5 года. Чтобы воспользоваться ей, соблюдайте правила эксплуатации и сохраняйте все документы, которые оставят вам наши специалисты.

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+7 (495) 984-16-99
пн - вс 9:00 - 21:00
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Метро: МедведковоСклад-магазин на Молодёжной  Склад-магазин на МолодёжнойРеутов, Носовихинское шоссе, 5
Метро: Новокосино
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