Фурнитура CISA 216 товаров

Бренд CISA по праву является одним из лидеров на рынке систем безопасности комплексного типа и производства замковых механизмов. Рождение бренда относится к началу 20 века и произошло оно во Флоренции. Постепенное развитие производства и накопление опыта разработки высокосекретных замковых механизмов, привело к тому, что уже в 80-х годах прошлого века CISA открывает свои заводы и представительства в Испании, Франции и Великобритании. Дальнейшее развитие было направлено на приобретение уже существующих производств и переоборудование их под стандарты, производимой продукции. На данный момент времени, подразделения CISA располагаются во всех частях света: Европе, Латинской Америке, Африке, Азии и Соединенных Штатах Америки.