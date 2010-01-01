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Фурнитура CISA

216 товаров
Бренд CISA по праву является одним из лидеров на рынке систем безопасности комплексного типа и производства замковых механизмов. Рождение бренда относится к началу 20 века и произошло оно во Флоренции. Постепенное развитие производства и накопление опыта разработки высокосекретных замковых механизмов, привело к тому, что уже в 80-х годах прошлого века CISA открывает свои заводы и представительства в Испании, Франции и Великобритании. Дальнейшее развитие было направлено на приобретение уже существующих производств и переоборудование их под стандарты, производимой продукции. На данный момент времени, подразделения CISA располагаются во всех частях света: Европе, Латинской Америке, Африке, Азии и Соединенных Штатах Америки.
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На странице:
Накладка на цилиндр «06.043.00.0.18» Хром
Доставим завтра
Накладка на цилиндр 06.043.00.0.18
391
Накладка на сувальдный замок со шторкой «06.081.01.12» (1шт) Никель
Доставим завтра
Накладка на сувальдный замок со шторкой 06.081.01.12
1 090
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-90.00» (80 мм/45+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE307-90
3 696
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-81.00» (65 мм/30+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE307-81
4 559
Проставочное кольцо для броненакладки «06.472.40» (2 мм) Хром
Проставочное кольцо для броненакладки 06.472.40
190
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX PRO OE307-87.12» (90 мм/55+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX PRO OE307-87
4 425
Корпус врезного замка с защёлкой «5C.110.60» (с отв. планкой) Золото
Корпус врезного замка с защёлкой 5C.110.60
4 514
Накладка на цилиндр, внутренняя «06.473.00.64» (1 шт) Бронза
Накладка на цилиндр, внутренняя 06.473.00.64
1 723
Ответная планка «06.462.01.0» (к замку 16.215) Хром
Ответная планка 06.462.01.0
2 805
Накладка на сувальдный замок «06.082.00» (1 шт) Латунь
Накладка на сувальдный замок 06.082.00
339
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-07.12» (60 мм/25+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА312-07
4 528
Корпус врезного замка электромеханического «16.215.35.0» (выпадающий ригель) Хром
Корпус врезного замка электромеханического 16.215.35.0
20 410
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-82.12» (70 мм/25+10+35) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА312-82.12
5 321
Замок врезной электромеханический «17.535.28» (5 ключей) Хром
Замок врезной электромеханический 17.535.28
49 669
Замок накладной электромеханический «11.610.4» (дверь левая, открывается наружу) Хром
Замок накладной электромеханический 11.610.4
20 825
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-29.12» (90 мм/40+10+40) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2
25 525
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX PRO OE307-90.12» (80 мм/45+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX PRO OE307-90
4 144
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX PRO OE307-12.12» (70 мм/35+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX PRO OE307-12
6 577
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-19.12» (80 мм/30+10+40) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2
18 947
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL S ОА3S7-90.00» (80 мм/45+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL S ОА3S7-90
9 941
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-13.66» (70 мм/30+10+30) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2
21 210
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL OА317-07.12» (60 мм/25+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА317-07
9 384
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX PRO OE307-91.12SD» (75 мм/40+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX PRO OE307-91
6 743
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-29.66» (90 мм/40+10+40) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2
20 846
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL OА317-12.00» (70 мм/35+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА317-12
9 707
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL OА317-87.12» (90 мм/55+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА317-87
12 264
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL S ОА3S7-12.00» (70 мм/35+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL S ОА3S7-12
9 100
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL S ОА3S7-07.00» (60 мм/25+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL S ОА3S7-07
11 350
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX PRO OE307-07.12» (60 мм/25+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX PRO OE307-07
3 587
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa RS3 OL3S7-12.66» (70 мм/35+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa RS3 OL3S7-12
33 584
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX PRO OE307-81.12» (65 мм/30+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX PRO OE307-81
6 491
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-91.00» (75 мм/40+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE307-91
3 864
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa RS3 OL3S7-07.66» (60 мм/25+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa RS3 OL3S7-07
30 822
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL OА317-90.00» (80 мм/45+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА317-90
11 385
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-07.66» (60 мм/25+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2
19 566
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa RS3 OL3S7-90.66» (80 мм/45+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa RS3 OL3S7-90
36 353
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL OА317-90.12» (80 мм/45+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА317-90
6 325
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASIX OE302-23.66» (100 мм/45+10+45) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE302-23
5 490
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL S ОА3S7-91.00» (75 мм/40+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL S ОА3S7-91
9 539
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-82.66» (70 мм/25+10+35) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2
22 585
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL OА317-12.12» (70 мм/35+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА317-12
10 251
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-28.12» (75 мм/30+10+35) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2
22 207
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-13.12» (70 мм/30+10+30) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2
17 322
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa AP4S 0P3S2-18.66» (80 мм/35+10+35) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa AP4S 0P3S2
24 701
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa RS3 OL3S7-87.66» (90 мм/55+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa RS3 OL3S7-87
39 105
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-88.12» (100 мм/65+10+25) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASIX OE307-88
6 797
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL OА317-07.00» (60 мм/25+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL ОА317-07
8 781
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL S ОА3S7-81.00» (65 мм/30+10+25) Латунь
Цилиндровый механизм под вертушку Cisa ASTRAL S ОА3S7-81
11 887
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