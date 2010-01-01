Межкомнатные двери – это не просто элемент интерьера, они помогают создать уютную атмосферу, обеспечивают приватность и защищают от шума. В каталоге нашего интернет-магазина представлено более 4 000 моделей дверей различных стилей и цветов, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы. Мы не только производим двери, но и напрямую работаем с известными фабриками-производителями. Реализуем только сертифицированную продукцию, недорого.

Почему покупать двери лучше у нас

Являясь одним из ведущих продавцов межкомнатных дверей в Москве, мы предлагаем продукцию отменного качества по низким ценам и качественный сервис.

Собственный склад. В наличии большой выбор дверей в различном исполнении. Есть классические и актуальные современные решения, оригинальные авторские дизайны. Мы учитываем все пожелания наших клиентов и готовы предложить индивидуальные решения для каждого покупателя.

Все наши межкомнатные двери изготовлены из качественных материалов и фурнитуры, что гарантирует их долговечность и надёжность.

Профессиональная служба сервиса. Мастера-установщики с практическим опытом более 3-х лет. Они установят дверные блоки, произведут замену с демонтажем по выгодной цене.

Профессиональный замер. Мы обучаем замерщиков стандартам компании с учётом нашего опыта и наши специалисты выезжают бесплатно.

Быстрая доставка. Собственным транспортом по Москве и области. В другие регионы РФ товары отправляем надежными ТК.

Самовывоз. Вы можете забрать купленные двери самостоятельно в пункте выдачи.

Гарантия 18 месяцев. На все товары, монтажные работы мы даем гарантию на 18 месяцев. При обнаружении заводских дефектов, нарушения технологии установки дверного блока, мы оперативно устраним проблему или заменим продукт на аналогичный.

Доступная цена. Покупая двери у нас, вы получаете качественный продукт, профессиональный монтаж и отличный сервис без дополнительных наценок.

Купить межкомнатные двери очень просто. Выберите из ассортимента подходящий дверной блок в комплекте или дверное полотно. Вы можете полистать страницы вручную или воспользоваться удобными встроенными фильтрами для экономии времени. Оформите заявку через корзину или сделайте быструю покупку в 1 клик.

Опытный менеджер перезвонит через несколько минут для уточнения деталей, адреса и сроков доставки. Ответит на вопросы и подтвердит наличие выбранной модели на складе. Также, мы ждем вас в наших магазинах-салонах в любой день, с 9:00 до 21:00.