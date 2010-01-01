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Пункты выдачи в магазине
Пункты выдачи в магазине Самовывоз со склада Доставка Москва и МО Доставка транспортной компанией
Как забрать свой заказ?
1. Подберите товар согласно данным габаритам:
Общий вес заказа не должен превышать 30 кг. Полный объем посылки не должен превышать 0,28 м3. Полный список товаров с доставкой в пункт выдачи в магазине можно посмотреть здесь
2. Выберите пункт выдачи заказов
Для этого оформите заказ удобным для вас способом:
  • При оформлении заказа в корзине выберите способ доставки «Заберу сам»
  • По номеру телефона +7 (495) 984-16-99
  • В магазине при оформлении заказа у менеджера
В течении нескольких часов мы свяжемся с вами для подтверждения заказа. Сообщите оператору в каком магазине вам будет удобно получить заказ
3. Оплатите заказ
После подтверждения заказа вам придёт ссылка на оплату. Доставка в пункт выдачи в магазин осуществляется по 100% оплате товара. Доставка бесплатная
4. Дождитесь доставки
В течение нескольких дней ваш заказ будет доставлен в пункт выдачи, статус заказа мы вышлем по СМС. Срок доставки обычно составляет 2–4 дня
5. Заберите заказ
Для получения заказа озвучьте код из СМС. Осмотрите товар, подпишите акт приёма и заберите покупки
Условия предоставления услуги:
  • 1. Заказ покупателя оплачен на 100%
  • 2. Срок хранение товара 10 календарных дней
  • 3. Доставка бесплатная
  • 4. Доставка в ПВЗ осуществляется по понедельникам и четвергам
Отказ от товара
Если в момент получения вы обнаружили, что товар не соответствует заявленному качеству/количеству, или просто передумали, вы можете оформить полный отказ от заказа или от конкретного товара. Потребуется заполнить бланк заявления об отказе. Денежные средства будут возвращены в течение 10 календарных дней.

Адреса

Москва, Кутузовский проспект, д. 88 Кунцевская (магазин) Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее
Москва, ул. Осташковская, д. 22 Медведково (магазин) Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее
Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 Новокосино (магазин) Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее
Москва, ул. Венёвская, д. 4 Бульвар Адмирала Ушакова (магазин) Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее
Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6 Молодёжная (склад) Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6 Самовывоз: пн-пт: с 9:00 до 20:00 / сб-вс: с 9:00 до 18:00 Подробнее