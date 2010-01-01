Как забрать свой заказ?

1. Подберите товар согласно данным габаритам: Общий вес заказа не должен превышать 30 кг. Полный объем посылки не должен превышать 0,28 м3. Полный список товаров с доставкой в пункт выдачи в магазине можно посмотреть здесь

2. Выберите пункт выдачи заказов Для этого оформите заказ удобным для вас способом: При оформлении заказа в корзине выберите способ доставки «Заберу сам»

По номеру телефона +7 (495) 984-16-99

В магазине при оформлении заказа у менеджера В течении нескольких часов мы свяжемся с вами для подтверждения заказа. Сообщите оператору в каком магазине вам будет удобно получить заказ

3. Оплатите заказ После подтверждения заказа вам придёт ссылка на оплату. Доставка в пункт выдачи в магазин осуществляется по 100% оплате товара. Доставка бесплатная

4. Дождитесь доставки В течение нескольких дней ваш заказ будет доставлен в пункт выдачи, статус заказа мы вышлем по СМС. Срок доставки обычно составляет 2–4 дня