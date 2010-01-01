Общий вес заказа не должен превышать 30 кг. Полный объем посылки не должен превышать 0,28 м3. Полный список товаров с доставкой в пункт выдачи в магазине можно посмотреть здесь
2. Выберите пункт выдачи заказов
Для этого оформите заказ удобным для вас способом:
При оформлении заказа в корзине выберите способ доставки «Заберу сам»
По номеру телефона +7 (495) 984-16-99
В магазине при оформлении заказа у менеджера
В течении нескольких часов мы свяжемся с вами для подтверждения заказа. Сообщите оператору в каком магазине вам будет удобно получить заказ
3. Оплатите заказ
После подтверждения заказа вам придёт ссылка на оплату. Доставка в пункт выдачи в магазин осуществляется по 100% оплате товара. Доставка бесплатная
4. Дождитесь доставки
В течение нескольких дней ваш заказ будет доставлен в пункт выдачи, статус заказа мы вышлем по СМС. Срок доставки обычно составляет 2–4 дня
5. Заберите заказ
Для получения заказа озвучьте код из СМС. Осмотрите товар, подпишите акт приёма и заберите покупки
Условия предоставления услуги:
1. Заказ покупателя оплачен на 100%
2. Срок хранение товара 10 календарных дней
3. Доставка бесплатная
4. Доставка в ПВЗ осуществляется по понедельникам и четвергам
Отказ от товара
Если в момент получения вы обнаружили, что товар не соответствует заявленному качеству/количеству, или просто передумали, вы можете оформить полный отказ от заказа или от конкретного товара. Потребуется заполнить бланк заявления об отказе. Денежные средства будут возвращены в течение 10 календарных дней.