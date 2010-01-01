Доставка транспортной компанией

Вы можете оформить заказ в интернет-магазине 169 с доставкой по России. Мы доставим товары до транспортной компании, которую вы выберете, или отгрузим заказ с нашего склада представителю транспортной компании. В обоих случаях необходима доверенность в произвольной форме от покупателя. Отправить доверенность следует на почту вашего менеджера или сотрудников отдела логистики 169.

Поскольку доставка негабаритных грузов (мебель) сопряжена с рисками повреждения, связана с различными габаритами упаковки, специальными условиями транспортировки, рекомендуем при оформлении заявки в транспортной компании воспользоваться услугой дополнительной упаковки