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Самовывоз со склада
Пункты выдачи в магазине Самовывоз со склада Доставка Москва и МО Доставка транспортной компанией
Склад расположен по адресу: Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6
Телефон: +7 (495) 984-16-99
График работы:
пн – пт: с 09:00 до 20:00
сб, вс и праздничные дни – с 09:00 до 18:00
Планируйте самовывоз на будние дни
Правила выдачи заказов:
  • Получите подтверждение наличия вашего заказа на складе у оператора Call-center.
  • До момента выдачи заказ должен быть оплачен на 100% (Оплатить можно в офисе через терминал, по ссылке или при оформлении заказа)
  • Обязательно оформите чек на получение товара, даже если заказ оплачен на 100%. Получить чек с номером накладной можно в терминале оформления документов, который находится в офисе на первом этаже.
  • После получения чека с номером накладной необходимо пройти либо доехать на автомобиле на склад для получения заказа (ворота №1).
  • Для выезда с территории необходимо получить пропуск у менеджеров в отделе сервисного центра на 1 этаже офиса. Въезд на территорию для покупателей компании 169 бесплатный.
Для получения товара физическому лицу при себе необходимо иметь:
  • Номер заказа либо номер телефона, на который оформлен заказ.
  • Получить чек с номером накладной в терминале оформления документов
Для получения товара юридическому лицу при себе необходимо иметь:
  • Номер заказа либо номер телефона, на который оформлен заказ.
  • Печать компании или доверенность на подписание накладных и документ, удостоверяющий личность, в случае отсутствия печати
Ожидание на складе выдачи вашего заказа регламентируется следующим образом:
  • В будние дни до 60 минут
  • В выходные и праздничные дни до 120 минут
Обращаем ваше внимание, что сборка вашего заказа осуществляется только после оформления накладной в терминале оформления документов.

Адреса

Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6 Молодёжная (склад) Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6 Самовывоз: пн-пт: с 9:00 до 20:00 / сб-вс: с 9:00 до 18:00 Подробнее