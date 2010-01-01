Склад расположен по адресу: Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6 Телефон: +7 (495) 984-16-99 График работы: пн – пт: с 09:00 до 20:00 сб, вс и праздничные дни – с 09:00 до 18:00 Планируйте самовывоз на будние дни Правила выдачи заказов: Получите подтверждение наличия вашего заказа на складе у оператора Call-center.

До момента выдачи заказ должен быть оплачен на 100% (Оплатить можно в офисе через терминал, по ссылке или при оформлении заказа)

Обязательно оформите чек на получение товара, даже если заказ оплачен на 100%. Получить чек с номером накладной можно в терминале оформления документов, который находится в офисе на первом этаже.

После получения чека с номером накладной необходимо пройти либо доехать на автомобиле на склад для получения заказа (ворота №1).

Для выезда с территории необходимо получить пропуск у менеджеров в отделе сервисного центра на 1 этаже офиса. Въезд на территорию для покупателей компании 169 бесплатный.

Для получения товара физическому лицу при себе необходимо иметь: Номер заказа либо номер телефона, на который оформлен заказ.

Получить чек с номером накладной в терминале оформления документов

Для получения товара юридическому лицу при себе необходимо иметь: Номер заказа либо номер телефона, на который оформлен заказ.

Печать компании или доверенность на подписание накладных и документ, удостоверяющий личность, в случае отсутствия печати

Ожидание на складе выдачи вашего заказа регламентируется следующим образом: В будние дни до 60 минут

В выходные и праздничные дни до 120 минут Обращаем ваше внимание, что сборка вашего заказа осуществляется только после оформления накладной в терминале оформления документов.