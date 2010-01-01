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Фурнитура для дверей
Распашная дверь - это полотно, которое крепится к коробке (корпусу) на петли. Двери могут быть одностворчатые, двустворчатые. Одностворчатая - это привычные нам двери, которые есть в доме у каждого. Одно полотно, открывается вправо, либо влево. Двустворчатые распашные двери изображены на картинке (из каждой пары дверей сотрудники нашей службы сервиса могут сделать двустворчатые).