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  5. ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*80
Браво-22 Grey Melinga
4,7
4 032

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Melinga остекление Magic Fog

4,7
Этот товар смотрят 14 человек
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256463
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 032
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 032 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 672
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
672 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 444 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2315 Коробка "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2315 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2316 Наличник "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2316 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Melinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Shine 200*80
Цвет: Grey Melinga
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*80
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

3
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
23 апреля 2024
4
Комментарий
Здравствуйте. Купили в вашем интернет магазине данные межкомнатные двери. Качество и цена устроили полностью. Но вот неприятный минус это задержка на пару дней доставки. Просьба в следующий раз оговаривать сроки и предерживаться их. А так все хорошо.
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М
20 марта 2024
5
Комментарий
Двери пришли красивые. Мы с мужем очень рады и внешнему виду, и качеству. Фурнитура тоже не огорчила) Монтажники приехали в срок, все сделали хорошо и чисто. Будем рекомендовать вас знакомым и друзьям.
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В
05 февраля 2024
5
Комментарий
Покупкой остался даволен. Двери по цвету совпали с теми, что заказывали. Установил сам, инструкция подробная. Удачи вам.
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4.7 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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