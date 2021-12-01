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Браво-22 Snow Art
4,4
4 452

Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80

4,4
Этот товар смотрят 32 человека
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 227008
Этот товар смотрят 13 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 452
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 452 ₽
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Изменить
8 342
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
742 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 132 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1064 Наличник "Т" ЭКО Snow Art МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-1064 ⋅ 358 ₽
 358
1 790
031-1080 Коробка "Т" ЭКО Snow Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1080 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
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Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Snow Art Black Star 200*80
Цвет: Snow Art
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
+11

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Art
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Art
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

18
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Х
01 декабря 2021
4
Достоинства
красивые собрали быстро, за такие деньги это просто находка
Недостатки
нет
Комментарий
Заказывали дверь для ребенка. Просмотрели много вариантов, но остановились на двери в магазине « Мебель 169». Тем более знакомая очень советовала этот сайт, так как сама покупала здесь дверь, ее двери мы давно заприметили, нравятся нам и уже не один год стоит без нареканий. Советую данную компанию!
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А
08 сентября 2021
5
Достоинства
Легко вписывается в интерьер, как будто там и были
Недостатки
Нет
Комментарий
Решил заказать светлые двери к своему светлому интерьеру. Хотелось добиться минимализма, чтобы квартира интереснее смотрелась. Все смотрится прям как я и хотела. Дизайн, качество, работа сотрудников- все на высшем уровне
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Д
14 августа 2021
5
Достоинства
Цена Качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Нам установили двери Мебель169 Цена комплекта вышла примерно 9000 р. с фурнитурой!!! К слову, такие модели у другой фабрики нам считали в районе 13 000 р. И что могу сказать, Вы ни чуть не уступаете им в качестве.
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4.4 / 5 (На основе 18 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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