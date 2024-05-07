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Браво-29 Snow Melinga
5,0
4 592

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Snow Melinga остекление Magic Fog

5,0
Этот товар смотрят 30 человек
ДП ЭКО Браво-29 Snow Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 478971
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 232
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 276 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2324 Коробка "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2324 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Snow Melinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-29 Snow Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-29 Snow Melinga Black Shine 200*80
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Grey Melinga Magic Fog 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Snow Melinga
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

3
5.0 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
07 мая 2024
5
Комментарий
Остались очень довольны и дверями и их установкой. Всем спасибо.
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А
15 апреля 2024
5
Комментарий
Двери хорошие, качественные, стильные. Сотрудники внимательные к пожеланиям клиентов, отзывчивые. Большой ассортимент, цены приемлемые.
Вам помог этот отзыв?
Д
09 февраля 2024
5
Комментарий
Заказывали двери в этой компании, остались очень довольны: двери хорошего качества, приятные сотрудники, отличные мастера по установке. Все получилось как хотели.
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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