Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Винил
  4. Skinny
  5. ДП ПВХ Скинни-33 Fresco White Сrystal 200*80
Скинни-33 Fresco
4,6
6 832

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное

4,6
Этот товар смотрят 25 человек
ДП ПВХ Скинни-33 Fresco White Сrystal 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229620
Этот товар смотрят 34 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 832
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 832 ₽
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Изменить
11 662
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 139 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 48 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
028-0313 Наличник "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ Прямоугольный 2150*70*8
028-0313 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
028-0236 Коробка "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
028-0236 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
Показать ещё
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Fresco
ДП ПВХ Скинни-33 Milano Vero White Сrystal 200*80 ДП ПВХ Скинни-33 Casablanca White Сrystal 200*80
ДП ПВХ Скинни-33 Fresco White Сrystal 200*80
ДП ПВХ Скинни-33 Italiano Vero White Сrystal 200*80
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    146-0488
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    146-0488
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика

Популярные подборки

Межкомнатные двери в Хотькове Межкомнатные внутренние двери Межкомнатные двери в Истре Раздвижные межкомнатные двери-купе Межкомнатные двери цвета Орех Ф-11 Межкомнатные двери Итальянский орех глухие Межкомнатные двери цвета Ф-05 (Дуб) Деревянные двери гармошка Межкомнатные двери цвета Темный лен Межкомнатные двери цвета Milano Vero

Отзывы и вопросы о товаре

7
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
29 декабря 2021
4
Комментарий
Не выбирала долго. Двери этой фирмы понравились сразу. Лаконичный дизайн, благородная текстура материала, полный цикл от подбора до монтажа. По фото интерьера подобрали модель, цвет и фурнитуру. При замерах разобрали все варианты монтажа: системы открывания, виды петель и т. д. Терпеливо специалист разъяснил все нюансы и помог подобрать оптимальный вариант. Долго ждать не пришлось. Двери аккуратно доставили. Модельный ряд дверей разнообразен. Уверена, каждый сможет найти свои двери. А остальное сделает команда профессионалов!
Вам помог этот отзыв?
А
14 июня 2021
4
Комментарий
Хочу поблагодарить магазин за шикарные двери! Красивые, с хорошой фурнитурой, отлично вписались в мой интерьер. Смотрятся очень достойно! Отдельная благодарность менеджеру за ответственный подход к делу. Работа выполнена в срок по договору. Спасибо доставке, все быстро, без проблем! Отдельное, спасибо, мастеру по установке.Отличная работа, профессионально, качественно. Наслаждаюсь результатом! Очень довольна! Рекомендую Всем этот магазин! Всех благ!
Вам помог этот отзыв?
К
09 февраля 2021
5
Комментарий
Год назад сделали ремонт и на кухню поставили эту дверь. Хочу сказать качество отличное, дверь вкладная. Даже если попытаться ей громко хлопнуть- не получиться, она тихонько закроется. Отличная шумоизоляция! Рекомендую двери этого производителя.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Skinny"

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Белый глухая
Хит
Скинни-12 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Скинни-13 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Белый остекление художественное
Скинни-15 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Скинни-20 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-21 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Casablanca глухая
Скинни-12 Casablanca
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Casablanca остекление White Сrystal
Доставим завтра
Скинни-13 Casablanca
 
4 099 6 832 ₽ -40%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Casablanca глухая
Скинни-14 Casablanca
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Casablanca остекление White Сrystal
Доставим завтра
Скинни-15 Casablanca
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Casablanca глухая
Скинни-20 Casablanca
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Casablanca остекление White Сrystal
Скинни-21 Casablanca
 
6 832

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Snow Art
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть