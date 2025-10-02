Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Snow Melinga, глухая, царговая

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто

Цвет по RAL

Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).

Особенности

Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности, без пустот. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства. Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Детали зафиксированы при помощи крепежа из закаленной стали.

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.